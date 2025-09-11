Kolhapur News : बाळूमामा मंदिर 4 दिवस राहणार बंद, काय आहे यामागील कारण?

Kolhapur News : पितृपक्षानंतर शारदीय नवरात्रीला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे देवीच्या मंदिरासोबतच इतर मंदिरात नवरात्रोत्सवाच्या तयारीची लगबग सुरु झाली आहे. कोल्हापुरातही आंबादेवीच्या मंदिरात नवरात्रोत्सवासाठी मोठ्या प्रमाणात भक्तगण येत असतात. त्यासोबत कोल्हापूरच्या शेजारी भुदरगड तालुक्यातील आदमापूर इथे असलेल्या बाळूमामा मंदिरातही भक्त गर्दी करत असतात. तुम्ही पण बाळूमामाच्या मंदिरात जाण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी महत्त्वाची आहे. (Kolhapur News Balumama Temple will be closed from 13 to 16 September 2025)
बाळूमामा मंदिर हे 4 दिवस बंद राहणार आहे. नवरात्रोत्सावासाठी मंदिर परिसराची स्वच्छता करण्यासाठी मंदिर प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यासोबत या चार दिवसारत मंदिरातील इतर कामही करण्यात येणार आहे. बाळूमामा मंदिर हे 13 सप्टेंबर शनिवार ते 16 सप्टेंबर मंगळवारपर्यंत बंद असणार आहे. फक्त मंदिर नाही तर, भक्त निवास आणि अन्नछत्रदेखील चार दिवस बंद ठेवण्यात येणार आहे. जर तुम्ही 13 ते 16 सप्टेंबर दरम्यान बाळूमामा मंदिरात दर्शनासाठी जाणार असाल तर हा प्लन रद्द करा.
भाविकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून देवालयाकडून यासंदर्भात अधिकृत निवेदन काढून सूचना देण्यात आली आहे. तसंच मंदिरातील स्वच्छता आणि सुस्थितीसाठी भाविकांनी सहकार्य करण्याचेही आवाहन मंदिर प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.
शारदीय नवरात्रीमध्ये आंबादेवी मंदिरासोबत बाळूमामा मंदिरातही अलोट गर्दी होत असते. त्यामुळे या दिवसांमध्ये भक्तांची गैरसोय होऊ नये आणि त्यांना कुठलाही त्रास होऊ नये म्हणून प्रशासनाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान 8 दिवसांपूर्वीच बाळूमामा मंदिरातील व्हीआयपी दर्शन सेवा बंद करण्यात आली आहे. भाविकांना समसमान वागणूक देण्यासाठी मंदिर प्रशासनाने व्हीआयपी दर्शन बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
1. बाळूमामा मंदिर कोणते आहे आणि ते कुठे आहे?
बाळूमामा मंदिर हे संत बाळूमामा (बल्लप्पा) यांच्या समाधीस्थळी उभारलेले प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र आहे. ते कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड तालुक्यातील आदमापूर (अरजूनवाडा जवळ) येथे आहे. हे मंदिर महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील लाखो भक्तांसाठी श्रद्धास्थान आहे. संत बाळूमामा हे धनगर (कुरुबा गौडा) समाजाचे संत होते, ज्यांचा जन्म 1892 मध्ये कर्नाटकातील अक्कोल गावी झाला आणि समाधी 1966 मध्ये आदमापूर येथे झाली.
2. शारदीय नवरात्र 2025 कधी आहे?
शारदीय नवरात्र 2025 ची सुरुवात 22 सप्टेंबर 2025 (सोमवार) पासून होईल आणि 2 ऑक्टोबर 2025 (गुरुवार) रोजी विजयादशमीपर्यंत चालेल. यंदा नवरात्र 10 दिवसांची आहे, कारण तृतीया तिथी दोन दिवस (24 आणि 25 सप्टेंबर) आहे. घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त 22 सप्टेंबर रोजी सकाळी 6:09 ते 8:06 पर्यंत आहे.
3. बाळूमामा मंदिर नवरात्रोत्सवासाठी का बंद राहणार आहे?
नवरात्रोत्सावासाठी मंदिर परिसराची स्वच्छता, देखभाल आणि इतर कामे करण्यासाठी बाळूमामा मंदिर प्रशासनाने बंदीचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भक्तगणांना गर्दी आणि त्रास होणार नाही, आणि मंदिर सुस्थितीत राहील. ही बंदी शारदीय नवरात्राच्या तयारीसाठी आहे, ज्यामध्ये आंबादेवी मंदिरासारखे इतर तीर्थक्षेत्रही तयारी करत आहेत.