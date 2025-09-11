English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Kolhapur News : बाळूमामा मंदिर 4 दिवस राहणार बंद, काय आहे यामागील कारण?

Kolhapur News : बाळूमामा भक्तांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. हे मंदिर 4 दिवस बंद राहणार असून त्याच्या तारीख आणि कारण जाणून घ्या. अन्यथा तुमची गैरसोय होऊ शकते. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 11, 2025, 09:25 PM IST
Kolhapur News : बाळूमामा मंदिर 4 दिवस राहणार बंद, काय आहे यामागील कारण?

Kolhapur News : पितृपक्षानंतर शारदीय नवरात्रीला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे देवीच्या मंदिरासोबतच इतर मंदिरात नवरात्रोत्सवाच्या तयारीची लगबग सुरु झाली आहे. कोल्हापुरातही आंबादेवीच्या मंदिरात नवरात्रोत्सवासाठी मोठ्या प्रमाणात भक्तगण येत असतात. त्यासोबत कोल्हापूरच्या शेजारी भुदरगड तालुक्यातील आदमापूर इथे असलेल्या बाळूमामा मंदिरातही भक्त गर्दी करत असतात. तुम्ही पण बाळूमामाच्या मंदिरात जाण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी महत्त्वाची आहे. (Kolhapur News Balumama Temple will be closed from 13 to 16 September 2025)

बाळूमामा मंदिर 4 दिवस राहणार बंद!

बाळूमामा मंदिर हे 4 दिवस बंद राहणार आहे. नवरात्रोत्सावासाठी मंदिर परिसराची स्वच्छता करण्यासाठी मंदिर प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यासोबत या चार दिवसारत मंदिरातील इतर कामही करण्यात येणार आहे. बाळूमामा मंदिर हे 13 सप्टेंबर शनिवार ते 16 सप्टेंबर मंगळवारपर्यंत बंद असणार आहे. फक्त मंदिर नाही तर, भक्त निवास आणि अन्नछत्रदेखील चार दिवस बंद ठेवण्यात येणार आहे. जर तुम्ही 13 ते 16 सप्टेंबर दरम्यान बाळूमामा मंदिरात दर्शनासाठी जाणार असाल तर हा प्लन रद्द करा. 

भाविकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून देवालयाकडून यासंदर्भात अधिकृत निवेदन काढून सूचना देण्यात आली आहे. तसंच मंदिरातील स्वच्छता आणि सुस्थितीसाठी भाविकांनी सहकार्य करण्याचेही आवाहन मंदिर प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे. 

शारदीय नवरात्रीमध्ये आंबादेवी मंदिरासोबत बाळूमामा मंदिरातही अलोट गर्दी होत असते. त्यामुळे या दिवसांमध्ये भक्तांची गैरसोय होऊ नये आणि त्यांना कुठलाही त्रास होऊ नये म्हणून प्रशासनाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान 8 दिवसांपूर्वीच बाळूमामा मंदिरातील व्हीआयपी दर्शन सेवा बंद करण्यात आली आहे. भाविकांना समसमान वागणूक देण्यासाठी मंदिर प्रशासनाने व्हीआयपी दर्शन बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

FAQ

1. बाळूमामा मंदिर कोणते आहे आणि ते कुठे आहे?
बाळूमामा मंदिर हे संत बाळूमामा (बल्लप्पा) यांच्या समाधीस्थळी उभारलेले प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र आहे. ते कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड तालुक्यातील आदमापूर (अरजूनवाडा जवळ) येथे आहे. हे मंदिर महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील लाखो भक्तांसाठी श्रद्धास्थान आहे. संत बाळूमामा हे धनगर (कुरुबा गौडा) समाजाचे संत होते, ज्यांचा जन्म 1892 मध्ये कर्नाटकातील अक्कोल गावी झाला आणि समाधी 1966 मध्ये आदमापूर येथे झाली.

2. शारदीय नवरात्र 2025 कधी आहे?
शारदीय नवरात्र 2025 ची सुरुवात 22 सप्टेंबर 2025 (सोमवार) पासून होईल आणि 2 ऑक्टोबर 2025 (गुरुवार) रोजी विजयादशमीपर्यंत चालेल. यंदा नवरात्र 10 दिवसांची आहे, कारण तृतीया तिथी दोन दिवस (24 आणि 25 सप्टेंबर) आहे. घटस्थापनेचा शुभ मुहूर्त 22 सप्टेंबर रोजी सकाळी 6:09 ते 8:06 पर्यंत आहे.

3. बाळूमामा मंदिर नवरात्रोत्सवासाठी का बंद राहणार आहे?
नवरात्रोत्सावासाठी मंदिर परिसराची स्वच्छता, देखभाल आणि इतर कामे करण्यासाठी बाळूमामा मंदिर प्रशासनाने बंदीचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे भक्तगणांना गर्दी आणि त्रास होणार नाही, आणि मंदिर सुस्थितीत राहील. ही बंदी शारदीय नवरात्राच्या तयारीसाठी आहे, ज्यामध्ये आंबादेवी मंदिरासारखे इतर तीर्थक्षेत्रही तयारी करत आहेत.

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
kolhapur newsKolhapur Balumama templeBalumama temple closed for four daysKolhapur latest Marathi newsकोल्हापूर बातम्या

