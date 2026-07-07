पंचगंगा नदीची वाटचाल इशारा पातळीकडे; कोल्हापुरात मुसळधार पावसामुळं घडतंय काय?

कोल्हापूर | पश्चिम महाराष्ट्रात आणि प्रामुख्यानं घाट क्षेत्रामध्ये होणारा पाऊस क्षणोक्षणो वाढत असल्यामुळं वाहतुकीसह या पावसाचे कैक इतर परिणामसुद्धा पाहायला मिळत आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील पावसाचा आढावा घ्यायचा झाला तर, जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात पावसाचा जोर जैसे थे आहे. त्यामुळं पंचगंगा नदीची वाटचाल इशारा पातळीकडे सुरू आहे. सध्या पंचगंगा नदीची पाणी पातळी 35 फूट 1 इंच इतकी आहे. पंचगंगा नदीची इशारा पातळी 39 फूट असून धोका पातळी 43 फूट इतकी आहे. सध्या झालेल्या पावसामुळं जिल्ह्यातील 56 बंधारे पाण्याखाली गेले असून या बंधाऱ्यातील वाहतूक इतर मार्गांवर वळवण्यात आली आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात गेल्या आठवड्यापासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे पंचगंगेसह इतर नद्यांच्या पाणी पातळीत मोठी वाढ झाली आहे. अनेक नद्यांनी आपले पात्र सोडले असून आजूबाजूच्या शेतामध्ये नदीचे पाणी पसरले आहे. पंचगंगा नदीची पाणी पातळी 35 फुटापर्यंत जाऊन पोहोचल्याने, तिची वाटचाल इशारा पातळीकडे सुरू झाली आहे.
मागील काही दिवसांपासून कोल्हापुरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळं जिल्ह्यातील अनेक रस्ते वाहतुकीसाठी बंद झाले. जिल्ह्यातील 56 बंधाऱ्यावर पाणी आल्याने 18 मार्गावरील थेट वाहतूक बंद झाले. तर, 3 राज्य मार्ग, 5 प्रमुख जिल्हा मार्ग, 2 इतर जिल्हा मार्ग असे एकूण 18 मार्ग बाधित झाले.
वाहतूक मार्गांवरील घडामोडींचा परिणाम दूध वाहतूक, व्यापार, शाळा, व्यवसाय आणि शेतीच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम झाला. बाधित एकूण बंधाऱ्यापैकी सर्वाधिक १० बंधारे वेलगंगा नदीवरील आहेत अशी प्राथमिक माहिती समोर आलीय. तर, पंचगंगा आणि कासारी नदीवरील सात बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत.
घटप्रभा नदीवरील कानडी सावर्डे, हिंडगाव, पिंपळी, भोगोली, अडकूर या पाच बंधाऱ्यांवर पाणी आलं आहे. तर, भोगवती नदीवर सरकारी कोगे, हळदी खजक कोगे, राशिवडे; कुंभी नदीवरील शेणवडे, कळे, सांगरुळ, मांडुकली बंधारे पाण्याखाली आहेत. दूधगंगा नदीवरील दत्तवाड, सुळकूड, बाचणी, सिद्धनेर्ली असे चार बंधारे पाण्याखाली आले आहे. परिणामी काही गावांचा संपर्क तुटल्यानं कोल्हापुरात त्या- त्या भागातील जनजीवन विस्कळीत झाल्याचं चित्र आहे.