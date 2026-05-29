/कोल्हापूर पोलिसांची मोठी कारवाई! भाजपा नगरसेवकासह 9 जणांना अटक, 59 लाखांचा मुद्देमाल जप्त, काय आहे प्रकरण?

प्रताप नाईक, कोल्हापूर
कोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजी शहरात उघडकीस आलेल्या ऑनलाईन क्रिकेट बेटिंग प्रकरणात पोलिसांनी मोठी कारवाई करत भाजप नगरसेवकासह नऊ जणांना अटक केली आहे. अप्पर पोलीस अधीक्षक अण्णासाहेब जाधव यांच्या विशेष पथकाने ही धडक कारवाई केली असून या प्रकरणात आतापर्यंत 17 जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींकडून तब्बल 59 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे
इचलकरंजी शहरात उघडकीस आलेल्या क्रिकेट बेटिंग आणि सट्टा प्रकरणात पोलिस तपासाला मोठे वळण मिळत आहे. मुख्य आरोपीच्या घरावर टाकलेल्या छाप्यात तब्बल 59 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. 104 संगणक, 3 अलिशान चारचाकी वाहने, 12 मोबाईल आणि रोख रकमेचा समावेश आहे. या प्रकरणात भाजप नगरसेवक नितेश पोवार यांच्यासह 9 जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. क्रिकेट बेटिंग आणि सट्टा प्रकरणाची पाळेमुळे अन्य राज्यात देखील पसरली असल्याचा पोलिसांचा संशय
कोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजी शहरात क्रिकेट सामन्यांवर ऑनलाईन बेटिंग सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर अप्पर पोलीस अधीक्षक अण्णासाहेब जाधव यांच्या विशेष पथकाने सापळा रचत धाड टाकली. या कारवाईत ऑनलाईन सट्टा रॅकेट उघडकीस आले असून पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक साहित्य आणि रोख रक्कम जप्त केली आहे.
या प्रकरणात आमदार समर्थक आणि भाजप नगरसेवक नितेश उर्फ गोट्या पोवार यांच्यासह एकूण 9 जणांना अटक करण्यात आली आहे. पोलीस तपासात या रॅकेटचे इतर जिल्हे आणि राज्याबाहेरील कनेक्शन देखील समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आरोपींकडून मोबाईल फोन, लॅपटॉप, ऑनलाईन व्यवहारांची माहिती आणि आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात आतापर्यंत 17 जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला असून बेटिंग रॅकेटमध्ये आणखी काही जणांचा सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. कारवाईदरम्यान तीन आलिशान चारचाकी वाहने, मोबाईल फोन, लॅपटॉप आणि रोख रक्कम असा एकूण सुमारे 59 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे
दरम्यान, सर्व आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने त्यांना चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या काळात पोलिसांकडून ऑनलाईन व्यवहार, आर्थिक देवाणघेवाण आणि बेटिंग नेटवर्कची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. या कारवाईमुळे इचलकरंजी शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे. क्रिकेट बेटिंग आणि ऑनलाईन सट्ट्याच्या माध्यमातून मोठे आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला असून या तपासातून आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे. इचलकरंजीतील या कारवाईमुळे संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे..