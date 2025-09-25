धनंजय महाडिक आणि राजेश क्षीरसागर यांच्यात वर्चस्वासाठी स्पर्धा, हसन मुश्रीफांनी एका वाक्यात...

प्रताप नाईक झी 24 तास कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने महायुतीमध्ये सगळं काही आलबेल आहे असं दिसत नाही आहे. भाजपा खासदार धनंजय महाडिक आणि शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी अधिक जागा मिळाव्यात अशी आक्रमक भूमिका मांडली आहे. पण ही भूमिका मांडताना या दोन्ही नेत्यांनी राष्ट्रवादीला जमेत धरलेलं नाही आहे. त्यामुळे गेल्या वीस वर्षांपासून कोल्हापूर महानगरपालिकेत सत्तेत असणारा राष्ट्रवादी पक्ष आक्रमक झाला आहे. राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांनी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्यासमोरच मैत्रीपूर्ण लढतीचे संकेत दिले आहेत.
राष्ट्रवादीचे नेते मंत्री हसन मुश्रीफ यांचं हे विधान आगामी कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीसंदर्भात बोलताना त्यांनी थेट स्वबळाचा नारा देत महायुतीच्या मित्रपक्षांना इशारा दिला आहे. आता हसन मुश्रीफ स्वबळापर्यंत का पोहोचले याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेच्या नेत्यांनी केलेली जागावाटपासंदर्भातील वक्तव्य. भाजपचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी भाजप आणि ताराराणी आघाडीच्या मागल्या निवडणुकीतील विजयी 34 जागा आणि अधिकच्या 12 जागा लढवण्याची तयारी केलीय.. तर दुसरीकडे मागील निवडणुकीत 4 जागा जिंकणाऱ्या शिवसेनेने 30 जागांची मागणी केलीय.. शिवसेना आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी ही मागणी केली आहे.
महायुतीच्या या दोन्ही नेत्यांची भूमिका राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते हसन मुश्रीफ यांच्या काही पचनी पडलेली नाही आहे. त्यामुळेच मुंबईमध्ये झालेल्या पक्षप्रवेशाच्या कार्यक्रमात हसन मुश्रीफ यांनी आक्रमक भूमिका मांडत काही ठिकाणी स्वबळाचा नारा दिला. इतकंच नाही तर हा नारा देण्याची वेळ का आली हे देखील मुश्रीफांनी बोलून दाखवलं आहे.
कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत जागा वाटप योग्य झालं नाही तर स्वबळावर लढण्याचा इशारा राष्ट्रवादीचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिला आहे. यावर शिवसेना शिंदे गटाच्या नेत्या आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी संयमाची भूमिका मांडली आहे.पक्षाचे प्रमुख नेते यावर अंतिम निर्णय घेतील असं सांगून आम्ही महायुती म्हणून एकच आहे अशी भूमिका मांडली आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिकेत एकूण 81 जागा आहेत. या जागांमधील निम्म्या निम्म्या जागांवर भाजपा आणि शिवसेना शिंदे पक्षानं दावा सांगितलाय. यावरूनच राष्ट्रवादीचे नेते मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आक्रमक भूमिका घेतलीय. त्यामुळे आगामी कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुका महायुती म्हणून भाजपा, शिंदेंची शिवसेना आणि राष्ट्रवादी एकत्रित लढणार? की स्वबळावर निवडणूक रिंगणात उतरणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.