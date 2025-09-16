English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कोल्हापुरच्या शाळेत अनोखा उपक्रम, 'नो मोअर बॅक बेंचर्स...'

सर्वच विद्यार्थ्यांना समान वागणूक मिळतेय. शैक्षणिक क्षेत्रात नवनवे बदल अपेक्षित आहेत.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 16, 2025, 10:10 PM IST
Kolhapur School No More Back Benchers

प्रताप नाईक, झी 24 तास, कोल्हापूर : शाळेत एका रांगेत एका पाठोपाठ एका बेंचवर बसलेले विद्यार्थी आणि समोर शिकवणारे शिक्षक हे चित्र सर्वच शाळांमध्ये असतं मात्र कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागानं हे चित्र बदललंय. पाठीमागे बसणा-या विद्यार्थ्यांच्या मनात नकारात्मकता वाढू नये त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण व्हावा, या हेतूनं जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये बैठक व्यवस्था बदललीय. अशा प्रकारचा उपक्रम राबवणारा कोल्हापूर हा राज्यातला पहिला जिल्हा ठरला आहे. 

पुढच्या बाकावर बसणारे विद्यार्थी हुशार असतात असा समज सर्वांचाच.. अनेकदा उंचीमुळेही काही विद्यार्थ्यांना पाठी बसावं लागतं. त्यामुळे कळत नकळत शिक्षकांचंही पुढे बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्याकडेच अधिक लक्ष असतं. त्यामुळे बॅक बेंचर्सकडे दुर्लक्ष होतं. त्यातले काही विद्यार्थी मस्तीखोर असतात. पण काहींना पाठी बसल्यामुळे अनेकदा शिक्षक काय सांगतात, त्यावर नीट लक्ष देता येत नाही. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये नेहमीच एक वेगळी भावना असते. हीच भावना दूर व्हावी, यासाठी केरळच्या धर्तीवर कोल्हापूर जिल्हा परिषदेनं बॅकबेंचर संकल्पना दूर केलीय आणि यू आकाराची बैठक व्यवस्था सुरू केली आहे. याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली आहे. 

कोल्हापूर शहरालगत असणा-या रत्नाप्पाण्णा कुंभार आर के नगर शाळेत विद्यार्थी गोलाकार रचनेत बसतात. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षकांना शिकवण समजतं आणि शिक्षकांनाही सर्वाकडे लक्ष देता येतं. शाळेच्या या उपक्रमाचं शिक्षकांनी कौतुक केलंय. इतकंच नव्हे तर वर्गात पुढं आणि पाठी बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही संकल्पना अधिक भावली आहे. 

केरळच्या मल्याळम भाषेतल्या चित्रपटात प्राथमिक शाळेतले विद्यार्थी यू पद्धतीत बसलेले दाखवले होते. त्यानुसार केरळनं बॅकबेंचर संकल्पना दूर करून यु आकाराची बैठक व्यवस्था शैक्षणिक क्षेत्रात अंमलात आणली. त्याचंच अनुकरण कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे CEO एस कार्तिकेन यांनी केलं आहे. 

मध्ये शिक्षक आणि बाजूने गोलाकार बसलेले विद्यार्थी अशा बैठक व्यवस्थेमुळे शिक्षकांच्या शिकवण्याकडे वर्गातल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांचं लक्ष जातंय. सर्वच विद्यार्थ्यांना समान वागणूक मिळतेय. शैक्षणिक क्षेत्रात नवनवे बदल अपेक्षित आहेत. हाच बदल स्वीकारून कोल्हापूर जिल्हा परिषदेनं पुढे पाऊल टाकलंय. ही नवी पाऊलवाट सर्वच विद्यार्थ्यांना त्यांचं ध्येय गाठायला नक्कीच लाभदायक ठरेल.

FAQ 

कोल्हापूर जिल्हा परिषद शाळांमध्ये बैठक व्यवस्था का बदलली आहे?
पाठीमागे बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मनात नकारात्मकता वाढू नये आणि त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण व्हावा, यासाठी ही बदलली आहे. यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना समान वागणूक मिळेल आणि शिक्षकांचे दुर्लक्ष टाळता येईल.

नवीन बैठक व्यवस्था कशी आहे?
पारंपरिक रांगेत बसण्याऐवजी यू आकार किंवा गोलाकार रचना (सर्क्युलर अरेंजमेंट) अवलंबली आहे. शिक्षक मध्यभागी बसतात किंवा उभे राहतात, आणि विद्यार्थी बाजूने गोलाकार रचनेत बसतात. यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षक दिसतात आणि शिकवण समजते.

हा उपक्रम कोणत्या शाळेत सुरू झाला आहे?
कोल्हापूर शहरालगत असलेल्या रत्नाप्पाण्णा कुंभार आर के नगर शाळेत ही व्यवस्था प्रत्यक्षात अंमलात आणली आहे. येथे विद्यार्थी गोलाकार रचनेत बसतात.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

