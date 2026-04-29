CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Kolhapur Crime News : कॉलेज फेस्टमधला सेल्फी, लैंगिक सुखाची मागणी अन् आलिशान हॉटेल... शाहिद सनदीनं पीडितेला कसं अडकवलं?

Kolhapur Video Viral Case : कोल्हापुरातील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मुख्य आरोपी शाहिद सनदेच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 29, 2026, 06:28 PM IST
कोल्हापूर जिल्ह्यातील पुलाची शिरोली गावातील हिंदू मुलींवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी शाहिद सनदीच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. या प्रकरणात शाहिदीचा मित्र शाहरुख देसाई देखील कोल्हापूर पोलिसांच्या ताब्यात घेतले आहे. शाहिदीने बहिणीच्या मैत्रिणीसोबत शाहिदने सगळ्यात आधी जवळीक साधली. त्यानंतर त्याने महाविद्यालयात कार्यक्रमाच्या दरम्यान सगळ्यात आधी पीडित मुलीसोबत सेल्फी घेतला. शाहीद एवढ्यावरच थांबला नाही पुढे त्याने जे केलं ते अतिशय भयानक आहे. 

शाहिद सनदेची क्रूर कृत्य 

शाहिद सनदेने बहिणीच्या मैत्रिणीसोबत पहिला फोटो काढण्याचा प्रयत्न केला. त्याने महाविद्यालयाच्या कार्यक्रमात एक सेल्फी घेतला. एवढ्यावरच आरोपी थांबला नाही तर त्याने त्या सेल्फी फोटोवरुन पीडित तरुणीकडे शरीर सुखाची मागणी केली. धक्कादायक म्हणजे आरोपी शाहीदने पीडित तरुणीवर दोन ते तीन वेळा लैंगिक अत्याचार केले. पीडत मुलीला आलिशान हॉटेलमध्ये नेत त्याने अत्याचार केले आहेत. लैंगिक अत्याचाराचे व्हिडीओ बनवून तो त्या व्हिडीओचा गैरवापर करत वारंवार मुलीकडे शरीर सुखाची मागणी करत होता. 

मांसाहार करण्याची जबरदस्ती 

इतकच नाही तर पीडित तरुणीला शाकाहारी असताना मांसाहार करण्यास जबरदस्ती केली आहे. मात्र पीडित मुलीने  मांसाहार खाण्यास नकार दिला. आमचा धर्म चांगला आहे असंही शाहिद सनदे याने पीडित तरुणीला समजावले. यामुळे हे प्रकर लव्ह जिहादचे असल्याचे म्हटलं जात आहे. 

कोर्टात आज काय झालं?

या प्रकरणाचा आज कोल्हापूर वडगाव कोर्टात युक्तिवाद होता. कोल्हापूर पोलिसांना शाहिद सनदे विरोधात एकच पोलिस तक्रार मिळाली असली तरीही आरोपी तरुणीने आतापर्यंत तीन मुलींवर अत्याचार केले आहे. त्यामुळे पोलिसांनी आरोपी शाहिद सनदेची पोलिस कस्टडी वाढवून मागितली आहे. त्याचप्रमाणे शाहिद सनदे याच्या मोबाईलमध्ये महिलांचे व्हिडीओ होते, जे त्याचा मित्र शाहरुख देसाईने मागितले. या आधारांवर दोघांची कसून चौकशी करायची आहे. त्यामुळे दोघांचीही पोलीस कस्टडी वाढवली आहे. पुढील सहा दिवस पोलीस या दोन्ही आरोपींची कसून चौकशी करणार आहे. 

आरोपीच्या वडिलांनी केली फाशीची मागणी 

या प्रकरणामुळे गावात तणाव निर्माण झाला होता. गावकऱ्यांनी लव्ह जिहाद प्रकरण म्हणत आक्रमक भूमिका घेतली होती. आरोपीने हिंदू मुलींसोबत लैंगिक अत्याचार केल्याचे मान्य करणारा व्हिडीओ शेअर केला होता. या व्हिडीओनंतर आरोपीच्या वडिलांनी मुलासाठी फाशीची मागणी केली आहे. वडिलांनी गावकऱ्यांसमोर हात जोडून फाशीची मागणी केली आहे. आरोपी तरुणाने 2022 मध्ये एका महिलेवर लैंगिक अत्याचार केला होता. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 

