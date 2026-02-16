English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Pune-Kolhapur Highway: पुण्यातून कोल्हापूर गाठा अवघ्या 3 तासांमध्ये, महामार्गासंदर्भात मोठी अपडेट!

Pune-Kolhapur Highway: सध्या पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर या मार्गावर अनेक अडचणी असतात, जसे की रहदारीची गर्दी आणि धोकादायक भाग. या प्रकल्पामुळे या समस्या दूर होतील आणि प्रवाशांचा वेळ वाचणार आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 16, 2026, 11:16 AM IST
पुणे-कोल्हापूर महामार्ग

Pune-Kolhapur Highway: कोल्हापूरकर आणि पुणेकरांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. पुणे ते कोल्हापूर प्रवास करण्यासाठीचा वेळ आता वाचणार आहे. या दोन ठिकाणांमधील अंतर आता कमी वेळात पार करता येणार आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) च्या नियंत्रणाखाली पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर काम सुरू आहे. यात पुणे-सातारा-कराड-कोल्हापूर हा भाग समाविष्ट आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर प्रवास अधिक सोपा आणि वेगवान होणार आहे. कुठपर्यंत आलंय याचं काम? पुणेकर आणि कोल्हापुरकरांना कसा होईल याचा फायदा? सविस्तर जाणून घेऊया. 

महामार्गावरील कामाची जबाबदारी कोणाकडे?

या महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात कामे चालू आहेत. कोल्हापूरच्या पेठ नाका ते सातारा आणि सातारा ते पुणे या भागात रस्ते चार आणि सहा पदरी करण्यात येत आहेत. याशिवाय उड्डाण पूल, भूमिगत मार्ग आणि काळ्या ठिकाणांवर (ब्लॅक स्पॉट) सुधारणा होत आहेत. खंबाटकी घाटात नवीन बोगदा तयार झाला असून, सध्या एका दिशेने वाहतूक सुरू आहे. पेठ नाका ते कराड हे 27 किलोमीटरचे काम अदानी रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी करत आहे, तर कराड उड्डाण पूल लवकरच सुरू होणार आहे. पेठ नाका ते कोल्हापूरचे 45 किलोमीटरचे काम रोडवेज सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रा लिमिटेड कंपनी हाताळत आहे. या सर्व सुधारणांमुळे रस्ता अधिक मजबूत आणि सुरक्षित होईल. 

प्रकल्प कधी होईल पूर्ण?

या महामार्गाचे बहुतांश कामे शेवटच्या टप्प्यात आहेत. जून 2026 पर्यंत सर्व कामे संपवण्याचे ध्येय आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्तक्षेपामुळे कामांना वेग आला आहे. गावकऱ्यांच्या मागण्यांनुसार काही ठिकाणी अतिरिक्त भूमिगत मार्ग मंजूर झाले आहेत. हे काम सुरू असताना काही भागात एकेरी वाहतूक आहे, पण पूर्ण झाल्यावर दोन्ही दिशांना सुविधा मिळणार आहे. या प्रकल्पासाठी वेगवेगळ्या कंपन्या आणि प्राधिकरण एकत्र काम करत आहेत. ज्यामुळे वेळेनुसार पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. 

प्रवासाच्या वेळेत होणारी कपात

सध्या कोल्हापूर ते पुणे प्रवासाला 4 ते 4.5 तास लागतात. पण प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर हे अंतर फक्त 3 तासांत पार करता येईल. यामुळे वाहन चालकांचा वेळ वाचेल आणि रहदारीची कोंडी कमी होणार आहे. खेड शिवापूर, शिवरे, हरिश्चंद्री आणि वेळे सारख्या धोकादायक ठिकाणांवर सुधारणा होत असल्याने अपघात कमी होतील. प्रवास अधिक सुरक्षित आणि आरामदायक होईल. याशिवाय इंधनाची बचत होईल आणि पर्यावरणाला फायदा होईल. हा बदल दैनंदिन प्रवाशांसाठी आणि व्यावसायिकांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे. 

कसा होईल फायदा?

या प्रकल्पात एनएचएआय मुख्य भूमिका बजावत असून अदानी आणि रोडवेज सारख्या खासगी कंपन्या काम करत आहेत. नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वामुळे प्रकल्पाला गती मिळाली असून गावकऱ्यांच्या सूचनांनुसार बदल करण्यात आलेयत. ज्यामुळे स्थानिक लोकांचा सहभाग वाढलाय. हा महामार्ग पूर्ण झाल्यावर महाराष्ट्रातील पश्चिम भागाचा विकास वेगवान होऊन व्यापार, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांसाठी सोयी वाढतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

