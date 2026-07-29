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'पंढरपूरला नेतो सांगून गावच्या गोठ्यात नेले अन्...'; कोल्हापूरमधील महिला सरपंचाच्या हत्येबाबत मोठी अपडेट

कोल्हापूरच्या सरपंच महिलेची हत्या आणि पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेह 400 किमी अंतरावर भिवंडीत आणला 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 29, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:51 PM IST
'पंढरपूरला नेतो सांगून गावच्या गोठ्यात नेले अन्...'; कोल्हापूरमधील महिला सरपंचाच्या हत्येबाबत मोठी अपडेट
Image Credit: kolhapur woman sarpanch murder big update pandharpur connection revel

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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'पंढरपूरला नेतो सांगून गावच्या गोठ्यात नेले अन्...'; कोल्हापूरमधील महिला सरपंचाच्या हत्येबाबत मोठी अपडेट
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