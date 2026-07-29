'पंढरपूरला नेतो सांगून गावच्या गोठ्यात नेले अन्...'; कोल्हापूरमधील महिला सरपंचाच्या हत्येबाबत मोठी अपडेट

कोल्हापूर येथील माजी सरपंच महिलेची हत्या करण्यात आल्याची घटना समोर आली होती. इतकंच नव्हे तर पुरावा नष्ट करण्यासाठी तब्बल 400 किमीचा प्रवास करुन भिवंडीत आणण्यात आला. अनैतिक संबंधांतून ही हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. तसंच, पंढरपूरच्या वारीला चल असं सागून महिलेला गोठ्यात नेऊन हत्या करण्यात आली आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहुवाडी तालुक्यातील शिरगाव येथे राहणाऱ्या सुरेखा शिवाजी न्यारे वय 40 यांची प्रकाश आनंदा पाटील याने हत्या केली होती. सुरेखा या शिरगावच्या माजी सरपंच होत्या. लग्नासाठी सुरेखा यांनी प्रकाशकडे तगादा लावला होता. त्यामुळं या त्रासाला कंटाळून प्रकाशने त्यांच्या हत्येचा कट रचला होता.
आरोपीने सुरेखा यांना आपण विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी पंढरपूरला जाऊया असं सांगितलं. त्यानंतर त्यांना चारचाकी गाडीत बसवून गावाबाहेर असलेल्या जनावरांच्या गोठ्यात जाऊन वैरण घालूया असं सांगून भूलवून गोठ्यात नेले. त्यानंतर सुरेखा यांची गळा आवळून हत्या करण्यात आली.
हत्येचा पुरावा नष्ट करण्यासाठी आरोपी प्रकाशने मृतदेह इको कारच्या डिक्कीत ठेवला आणि थेट भिवंडी तालुक्यातील कशेळी येथे आपल्या नातेवाईकाकडे आणला. नातेवाईकाला संशय आल्याने त्याने आरोपीला थेट विचारणा केली. तेव्हा त्याने मृतदेह समु्द्रात फेकण्यासाठी मदत मागितली. मात्र नातेवाईकाने कोणतीही मदत न करता थेट पोलिसांना फोन केला आणि हा प्रकार उघडकीस आला. आरोपीने प्रकाश पाटील याला अटक केली आहे. तसंच, हा गुन्हा पुढील कारवाईसाठी कोल्हापूरच्या शाहूवाडी पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला आहे. आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी हा सुरेखा यांच्या घराशेजारीच राहायचा. सुरेखा यांच्या पतीचे दीड वर्षांपूर्वी निधन झाले होते. त्यानंतर त्यांचे आणि प्रकाशचे प्रेमसंबंध जुळले होते. मात्र नंतर सुरेखा यांनी सातत्याने त्यांच्याकडे लग्नासाठी तगादा लावला होता. त्यातूनच सुरेखा यांची हत्या करण्यात आली. 26 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली.