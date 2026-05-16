प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत कोलाड पाड्यातील विद्यार्थिनीची गगनभरारी, सपना वाघमारेची 'यूके'मधील विद्यापीठात निवड

कोकणातील आदिवासी पाड्यातील विद्यार्थीनी सपना वाघमारे हिने महाराष्ट्र नावं उंचीवर नेलं आहे. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत सपनाने यूके विद्यापीठात प्रवेश केला आहे. तिची कहाणी प्रत्येक विद्यार्थींसाठी प्रेरणादायी आहे.
प्रफुल्ल पवार, झी मीडिया, अलिबाग : अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती, आर्थिक संघर्ष आणि सामाजिक मर्यादांना छेद देत रायगड जिल्ह्यातील कातकरी समाजातील सपना वाघमारे हिने यशाचा नवा इतिहास रचला आहे. रोहा तालुक्यातील चिंचवली या छोट्याशा गावातून शिक्षणाची वाट चालू करणारी ही जिद्दी तरुणी आता एलएलएमच्या उच्च शिक्षणासाठी थेट लंडनला झेपावणार आहे. इंग्लंडमधील प्रतिष्ठित युनिव्हर्सिटी ऑफ लीड्स तसेच क्वीन मेरी युनिव्हर्सिटी ऑफ लंडन येथे तिची निवड झाल्याने संपूर्ण रायगड जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला आहे.
दहावीपर्यंत शिक्षण आश्रमशाळेत घेतलेल्या सपनाने दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर पुण्यात उच्च शिक्षण घेतले. अथक परिश्रम, जिद्द आणि शिक्षणावरील निष्ठेच्या जोरावर तिने रायगड जिल्ह्यातील कातकरी समाजातील पहिली महिला वकील होण्याचा मान पटकावला. आता तिची लंडनकडे झालेली झेप कातकरी विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरते आहे. आईवडिलांचे छत्र हरपल्यानंतर नातेवाईकांनी कठीण काळात दिलेली साथ आणि शिक्षकांकडून मिळालेली प्रेरणा आणि मार्गदर्शनामुळेच हा खडतर शैक्षणिक प्रवास शक्य झाल्याची भावना सपनाने व्यक्त केली.
सपना वाघमारे हिच्या यशामागे तिचे मामा वनवासी कल्याण आश्रमचे कार्यकर्ते भिवा पवार यांचा मोठा वाटा आहे. त्यांनी तिची जिद्द कायम ठेवत पुढील दहा वर्षांचा खडतर शैक्षणिक प्रवास पूर्ण करण्यासाठी तिला सातत्याने प्रेरणा दिली.वनवासी कल्याण आश्रमच्या कार्यकर्त्या वैशाली हरसुलकर, श्रीनाथ शिंदे, सतीश मोकाशी आणि महेश काळे यांचे विशेष आभार मानले. वेळोवेळी मार्गदर्शन आणि मदत मिळाल्यामुळेच हे यश शक्य झाले, असे तिने सांगितले. तसेच शाळेतील सर्व शिक्षकांचे मार्गदर्शनही अत्यंत मोलाचे ठरल्याचे तिने नमूद केले.
आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या ग्लोबल स्कॉलरशिप प्रोग्रॅम अंतर्गत. सपना वाघमारे हिची उच्च शिक्षणासाठी निवड झाली आहे. आपल्या मुलीने जागतिक स्तरावर शिक्षणासाठी झेप घेतल्याने कुटुंबीय आणि परिसरात आनंदाचे वातावरण आहे.
इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण तिने माणगाव उतेखोल येथील वनवासी कल्याण आश्रमशाळेत राहून पूर्ण केले. 2015 साली तिने दहावीची परीक्षा उत्तम गुणांनी उत्तीर्ण होऊन पुढील शिक्षणासाठी पुणे येथे प्रवेश घेतला. रायगड जिल्ह्यातील कातकरी समाजातील पहिली महिला वकील होण्याचा मान तिने मिळवला आहे. तिच्या या यशामुळे “आम्हीही कुठे कमी नाही” हा आत्मविश्वास संपूर्ण समाजात निर्माण झाला असून, शिस्त, संस्कार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या बळावर मोठे यश मिळवता येते, हे तिने दाखवून दिले आहे.
परीस्थिती नसतानाही मामा, मामी, आजी आजोबा यांनी मला शिक्षणासाठी प्रोत्साहन दिले. वनवासी कल्याण आश्रमच्या कार्यकर्त्यांचे योग्य मार्गदर्शन लाभले . त्यामुळेच मी इथपर्यंतची प्रगती करू शकले. आजच्या युगात शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही. परीस्थितीसमोर न डगमगता आपली वाटचाल सुरू ठेवली तर यश नक्की तुमचंच आहे.