/कोकणात डेंजर अपघात... 50 फूट खोल दरीत पडूनही ड्रायव्हर वाचला; घटनास्थळवरची कार पाहून पोलिसही थक्क

कोकणातील गारमाळ परिसरात सोमवारी दुपारच्या सुमारास एक भीषण अपघात घडला. स्कोडा कार रस्त्यावरून घसरून थेट सुमारे ५० फूट खोल दरीत कोसळली. मात्र, दरीत असलेल्या मोठ्या झाडाला कार अडकल्याने संभाव्य मोठी दुर्घटना टळली. झाडाचा आधार मिळाल्यामुळे कार आणखी खोल दरीत पडली नाही आणि चालकाचा जीव वाचला.
प्राथमिक माहितीनुसार, स्कोडा (क्रमांक MH 04 FK 7143) ही कार घेऊन एक व्यक्ती गारमाळ परिसरात फिरण्यासाठी आली होती. डोंगराळ आणि वळणावळणाच्या रस्त्यावर वाहनाचा ताबा सुटल्याने कार रस्त्याच्या कडेला घसरली आणि थेट दरीत कोसळली. अपघात इतका भीषण होता की वाहनाचे मोठे नुकसान झाले.
कार सुमारे ५० फूट खाली गेल्यानंतर एका मोठ्या झाडाला अडकली. हे झाड नसते तर वाहन आणखी खोल दरीत कोसळून गंभीर जीवितहानी होण्याची शक्यता होती. स्थानिकांच्या मते, झाडामुळे कार स्थिर राहिली आणि चालकाला बाहेर काढण्यासाठी मदतकार्य करणे शक्य झाले.
अपघाताची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिक घटनास्थळी धावले. त्यांनी कोणतीही वेळ न दवडता दरीत उतरून चालकाला सुरक्षित बाहेर काढले. चालकाला किरकोळ दुखापत झाल्याची प्राथमिक माहिती असून, त्याला तातडीने वैद्यकीय उपचारासाठी हलविण्यात आले. स्थानिकांच्या धाडसामुळे मोठा अनर्थ टळल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे.
अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. दरीत झाडाला अडकलेल्या कारची अवस्था पाहून पोलिस अधिकारीही आश्चर्यचकित झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. वाहनाच्या अपघातामागील नेमके कारण शोधण्यासाठी अधिक तपास सुरू करण्यात आला आहे.
गारमाळसारख्या घाट आणि डोंगराळ भागात वाहन चालवताना वेगावर नियंत्रण ठेवणे, वळणांवर सावधगिरी बाळगणे आणि रस्त्याच्या परिस्थितीनुसार वाहन चालवणे अत्यंत आवश्यक आहे. पावसाळ्यात रस्ते निसरडे होत असल्याने अशा अपघातांचा धोका वाढतो. त्यामुळे चालकांनी सुरक्षिततेच्या नियमांचे काटेकोर पालन केल्यास अशा दुर्घटना टाळता येऊ शकतात.