/फक्त आंबा, काजू आणि पर्यटनावर कोकणची अर्थव्यवस्था मर्यादित राहू शकत नाही; कोकणातील बड्या नेत्याला रिफायनरीची गोडी?

"हापूस नको, रिफायनरी हवी? प्रमोद जठारांच्या विधानामुळे कोकणी जनतेत संतापाची लाट उसळली आहे. जठारांना रिफायनरीची गोडी, कोकणाच्या राजा हापूसवर खोडी. जठारांच्या विधानाने कोकणात नवा वाद निर्माण झाला आहे.
रत्नागिरी, झी 24 तास, रविंद्र कोकाटे : कोकणातील अर्थव्यवस्थेवरून भाजपचे माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी चिपळूण येथील पत्रकार परिषदेत एक मोठे आणि वादग्रस्त विधान केले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे कोकणात नवा वाद पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. "केवळ आंबा, काजू आणि पर्यटनावर कोकणची अर्थव्यवस्था मर्यादित राहू शकत नाही," असे जठार म्हणाले. या पारंपरिक व्यवसायातून एखादे कुटुंब विकसित होऊ शकते, परंतु संपूर्ण कोकणाचा विकास होऊ शकत नाही,असा दावा त्यांनी केला.
बदलत्या हवामानामुळे कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादन दिवसेंदिवस धोक्यात येत असल्याकडे जठारांनी लक्ष वेधले."जर आपण केवळ निसर्गावर अवलंबून असणाऱ्या उद्योगांवरच विसंबून राहिलो,तर भविष्यात आपण मोठ्या अडचणीत येऊ," असा इशारा त्यांनी दिला.याचवेळी त्यांनी बहुचर्चित रिफायनरी आणि अणुऊर्जा प्रकल्पाचे समर्थन करत विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला."कोकणात रिफायनरी झाली असती,तर आज दोन लाख युवकांना रोजगार मिळाला असता," असे सांगत त्यांनी विनायक राऊत आणि अशोक वालम यांच्या भूमिकेवर, "ते आता कुठे आहेत?" असा सवाल उपस्थित केला.
या पत्रकार परिषदेत प्रमोद जठार यांनी एक खळबळजनक राजकीय गौप्यस्फोटही केला.दहा वर्षांपूर्वी उद्धव ठाकरे हे आपल्याला खासदारकीची उमेदवारी देणार होते,असा दावा त्यांनी केला."स्वतः विनायक राऊत मला मातोश्रीवर घेऊन गेले होते. मात्र,मी माझी पार्टी (भाजप) कधीही सोडणार नाही,असे मी उद्धव ठाकरे यांना स्पष्टपणे सांगितले होते,"असा खुलासा जठार यांनी केला. प्रमोद जठार यांच्या या विधानांमुळे कोकणातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले असून,रिफायनरी समर्थक आणि विरोधकांमध्ये पुन्हा एकदा नवा कलगीतुरा रंगण्याची चिन्हे आहेत.विनायक राऊत आणि ठाकरे गट यावर काय प्रत्युत्तर देणार,याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे..