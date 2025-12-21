English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
निलेश राणे Vs नितेश राणे... सिंधुदुर्गमध्ये अजब निकाल! दोन्ही शिवसेना एकत्र आल्या अन् जिंकल्या; भाजपाला धक्का

Kankavli nagar panchayat election result 2025 : कोकणातून सर्वात मोठी बातमी समोर आली असून, राज्यात सर्वांचं लक्ष लागून राहिलेल्या या भागातून राणे बंधूंमध्ये असणारी चुरशीची लढत लक्ष वेधून गेली आहे. 

सायली पाटील | Updated: Dec 21, 2025, 12:21 PM IST
Kankavli Nagar panchayat election result 2025 : सिंधुदुर्गात कणकवली नगरपंचायतीत शहर विकास आघाडीचे संदेश पारकर विजयी झाले असून या निवडणुकीमध्ये निलेश राणे वरचढ ठरले आहेत. तर, मंत्री नितेश राणेंना मात्र धक्का बसला आहे.  

सिंधुदुर्गात निलेश राणेंची रणनिती ठरली यशस्वी

राणे बंधूंमध्ये या निवडणुकीआधीपासून वाक्युद्ध रंगल्यानं इथं परिस्थिती तणावाची होती. मात्र आता संदेश पारकरांच्या विजयामुळं निलेश राणे यांच्या रणनितीचा विजय झाल्याचं स्पष्ट होत आहे. सुरुवातीला निलेश राणे यांनी भाजपवर पैसे वाटपाचा गंभीर आरोपलकेला होता. जिथं सुरुवातीला भाजप विरुद्ध शिवसेना लादाला राणे विरुद्ध राणे असं वळण मिळालं. अनेक आरोप प्रत्यारोप झाले. कणकवलीच्या या निवडणुकीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं कारण महायुतीचा अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला होता. 

निलेश राणेंसाठी ही निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची होती. या निवडणुकीमध्ये शहर विकास आघाडीचे संदेश पारकर विजयी असल्यानं यावर नितेश  राणे यांची काय प्रतिक्रिया असेल हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. दरम्यान सध्या संदेश पारकर यांना पाठिंबा देणाऱ्या निलेश राणे गटात सध्या उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. 

हेसुद्धा वाचा : LIVE : सिंधुदुर्गात सत्तेची गणितं बदलतायत... 

'माझ्या स्वाभिमानाच्या लढाईला कणकवलीकरांची साथ'

दरम्यान विजयानंतर अतिशय भावनिक प्रतिक्रिया देत पारकर यांनी कणकवलीकरांचे आभार मानले. 'माझ्या स्वाभिमानाच्या लढाईला कणकवलीकरांनी मला साथ दिली. कार्यकर्त्यांनी मेहनत घेतली त्यांची मेहनत विजयी झाली आहे. कणकवलीच्या शाश्वत जिल्ह्याची आता सुरुवात. आई- वडिलांचे आशीर्वाद माझ्यासमोर. आता राजकारण संपलं आहे..' म्हणत पारकर भावूक. कणकवलीत एकच जल्लोष! 

