कोकणात ऐतिहासिक विजय! 'या' नगरपरिषदेवर शिंदेंची शिवसेना 'धुरंधर'; UBTच्या पाचपट जागा, अन्...

Konkan Nagar Parishad Election Result 2025 : एकिकडे कोकणात कणकवलीमध्ये शहर विकास आघाडीच्या संदेश पारकर यांचा विजय झाल्यानं निलेश राणे यांच्या रणनितीनं बाजी मारत नितेश राणेंना धक्का दिल्याचं स्पष्ट झालेलं असतानाच याच कोकणातील आणखी एका नगरपरिषदेमध्ये महायुतीची एकहाती सत्ता आल्याचं चित्र ठरलं आहे.
खेड नगरपरिषदेत (Khed Nagar Parishad) महायुतीची एकहाती सत्ता आली असून एकूण 21-0 ने दणदणीत विजय मिळवला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेडमध्ये 2 डिसेंबर 2025 रोजी पार पडलेल्या निवडणुकीत गृहराज्य मंत्री योगेश कदम यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीने दणदणीत यश मिळवलं आहे. खेड नगरपरिषद निवडणुकीत महायुतीनं 21-0 असा ऐतिहासिक आणि एकतर्फी विजय मिळवत सत्ता प्रस्थापित केली आहे. ज्यामुळं या निकालात महायुतीनं सर्वच्या सर्व जागांवर निर्विवाद वर्चस्व सिद्ध केलं आहे.
2 डिसेंबर रोजी झालेल्या मतदानानंतर खेडमध्ये कोणाची सत्ता येणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. मात्र, निकाल जाहीर होताच महायुतीनं 21-0 असा क्लीन स्वीप करत विरोधकांना नामोहरम केलं. या निकालात महाविकास आघाडीला खातेही उघडता आलं नाही ही लक्षवेधी बाब.
या घवघवीत विजयामुळे माधवी भुटाला या नगराध्यक्षपदावर विराजमान होणार आहेत. जनतेने दिलेल्या या स्पष्ट कौलामुळं विकासाभिमुख नेतृत्वावरचा विश्वास अधोरेखित झाला आहे. या निवडणुकीत शिवसेनेचे 17 उमेदवार विजयी तर भाजपचे 3 उमेदवार विजयी झाले आहेत. 21-0 हा निकाल खेडच्या राजकारणात मैलाचा दगड ठरणारा असून, महायुतीच्या एकसंध नेतृत्वावर जनतेचा ठाम विश्वास दर्शवतो.
या निवडणूकांच्या निमित्ताने शिवसेना तळागाळात पोहचली असं नेत्यांचं मत असून, शिवसेना आजवरच्या इतिहासात सर्वात जास्त जागा लढली असल्याचं या निवडणुकीनं दाखवून दिलं आहे. जवळपास 135 ठिकाणी शिवसेना लढली आणि पक्षाचे 50 हून जास्त नगराध्यक्षपद निवडून आले आहेत. स्वबळावर निवडणूक लढवून शिवसेनेनेने उत्तम स्ट्राईक रेट गाठला आहे. भाजप सोबत असल्याने शिवसेना चांगला परफॉर्मन्स देते असं चित्रं यापूर्वी रगवलं जायचं. परंतु, एकटं लढूनही शिवसेनेने दणदणीत विजय मिळवला आहे, तर काही ठिकाणी शिवसेनेच्या पुढाकाराने झालेली स्थानिक आघाडी जिंकली आहे. शिवसेनेचा हा विजय एकप्रकारे ऐतिहासिक असून उध्दव ठाकरे गटापेक्षा शिवसेनेने पाच पट जास्त जागा जिंकल्या आहेत. महाविकास आघाडीला मिळून जेवढ्या जागा मिळाल्या नाही तेवढ्या जागा शिवसेनेने जिंकल्या आहेत ही यातील लक्षवेधी बाब.