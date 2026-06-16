/कोकणात मान्सून रेंगाळला; उकाड्याने नागरिक हैराण,पण पुढील 3-4 दिवसांत दमदार पावसाची शक्यता!..

जून महिन्याचा पंधरवडा उलटून गेला तरी कोकणात मान्सूनने अजूनही म्हणावा तसा जोर पकडलेला नाही. दरवर्षी जूनच्या सुरुवातीलाच कोसळणाऱ्या पावसाने यंदा मात्र कोकणवासीयांना ताटकळत ठेवले आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या ताज्या माहितीनुसार, मान्सूनची उत्तर सीमा सध्या कोकणातील हर्णे (तालुका दापोली) येथेच स्थिरावली आहे. त्यामुळे मान्सूनची पुढील वाटचाल मंदावली असून संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवर सध्या तीव्र दमट वातावरण निर्माण झाले आहे. या असह्य उकाड्यामुळे नागरिक कमालीचे हैराण झाले आहेत.
जरी मान्सून रेंगाळला असला,तरी पुढील 3 ते 4 दिवसांत त्याच्या पुढील वाटचालीसाठी हवामान अनुकूल होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.त्यामुळे कोकणात लवकरच पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर,हवामान विभागाने आज रत्नागिरी आणि रायगड या दोन्ही जिल्ह्यांसाठी 'यलो अलर्ट' जारी केला आहे. आज दुपारनंतर किंवा संध्याकाळच्या सुमारास या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये मेघगर्जना,विजांचा कडकडाट आणि ताशी 30 ते 40 किमी वेगाने वाहणाऱ्या वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाच्या सरी कोसळण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
पाऊस लांबल्यामुळे आणि अरबी समुद्रातील बदलत्या स्थितीमुळे किनारपट्टीच्या भागात दमटपणा कमालीचा वाढला आहे.आज वादळी वाऱ्यासह पाऊस पडण्याची शक्यता लक्षात घेता,प्रशासनाने किनारपट्टीवरील नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.तसेच,मच्छीमारांनी हवामानाचा अंदाज घेऊन आणि आवश्यक ती खबरदारी बाळगूनच समुद्रात उतरावे,असे आवाहन प्रशासकीय यंत्रणेकडून करण्यात आले आहे..
हवामान अभ्यासकांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार,पुढील 48 तासांत अरबी समुद्रात मान्सून पुन्हा सक्रिय होण्यासाठी परिस्थिती अनुकूल आहे.ही प्रणाली सक्रिय झाल्यास संपूर्ण कोकणात दमदार पावसाला सुरुवात होईल आणि रखडलेली शेतीकामे तसेच उकाड्यापासून नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल.
रायगड जिल्ह्यात मान्सूनची सुरुवात अत्यंत संथ झाली आहे. जूनच्या मध्यापर्यंत जिल्ह्यात वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत केवळ 2.6 टक्के पाऊस नोंदवला गेला आहे. गेल्या वर्षी 2025 मध्ये याच काळात तब्बल 53 टक्के पाऊस झाला होता.शेतकरी चिंतेत: समाधानकारक पाऊस न झाल्याने भात शेतीच्या पेरण्या खोळंबल्या असून शेतकरी चिंतेत आहेत. अनेक भागांत पाणीटंचाई आणि तीव्र उकाड्याचा त्रास जाणवत आहे.
रत्नागिरी जिल्हाथोड्या विश्रांतीनंतर ढगाळ वातावरण: जूनच्या सुरुवातीला राजापूर, चिपळूण आणि संगमेश्वर भागात विजांच्या कडकडाटासह पावसाने हजेरी लावली होती. मात्र, गेल्या 4-5 दिवसांपासून पावसाने पूर्णपणे उसंत घेतली आहे.पाणीसाठ्यात घट: पावसाच्या या दडीमुळे जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणीसाठ्यात घट होऊ लागली आहे. सध्या अनेक भागांत अंशतः ढगाळ हवामान असून असह्य उकाडा (आर्द्रता सुमारे 80% पेक्षा जास्त) जाणवत आहे.