/पुण्यामागोमाग रायगड! रस्ते, पूल पाण्याखाली; नद्यांनी ओलांडली धोका पातळी, वाहतुकीची सद्यस्थिती काय?

प्रफुल्ल पवार, झी मीडिया, नागोठणे : मुंबई, पुणे आणि रायगडसह कोकणात थैमान घालणाऱ्या पावसानं जनजीवन आणि वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत केली आहे. रायगडमधील बहुतांश भागांना पावसाचा रेड आणि ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आल्यानं इथं पावसानं धुमाकूळ घातल्याचं पाहायला मिळत आहे.
रायगड जिल्ह्यात रविवारपासून असणारी पूर परिस्थिती कायम आहे. सावित्री, कुंडलिका, अंबा, पाताळगंगा या नद्या धोकादायक परिस्थितीत वाहत असून महाड, रोहा, नागोठणे, पेण, खोपोली शहरात रात्रभर पुराचं पाणी साचलं होतं. ही पाणीपातळी कमीजास्त होत असतानाच रायगड जिल्हा जलमय झाल्याचं चित्र आहे. सोमवारी सकाळपासून इथं पुन्हा पाऊस सुरू झाला आणि मध्ये वाढणारा पावसाचा जोर या भागात अडचणी वाढवत आहे.
24 तास वाहतुकीसाठी बंद असलेल्या मुंबई गोवा महामार्गावरून अंशतः वाहतूक सुरू असून, इथं फक्त अवजड वाहनांची वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे. मात्र इतर लहान वाहनांसाठी वाहतूक बंद ठेवण्यात आली आहे.
कशेडी घाटामध्ये खवटीजवळ दरड कोसळली असल्यानं इथंही वाहतूक विस्कळीत झाली असून एकाच मार्गावरील वाहतूक सुरू आहे. जेसीबीच्या मदतीनं चिखल, दगड गोटे आणि दरड हटवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्यानं एकंदरच मुंबई- कोकण वाहतूक प्रभावित झाल्याचं चित्र आहे.
रायगड जिल्ह्यात पावसाची संततधार सुरूच असून, पाली येथील श्री बल्लाळेश्वर मंदिरात शिरले पुराचं पाणी शिरलं. मंदिराच्या सभागृहात पहिल्यांदाच पाणी शिरल्याचं यावेळी पाहायला मिळालं. सुधागड तालुक्यात झालेल्या मुसळधार पावसाचा फटका बसला. सावित्री नदी इथं धोका पातळीवर वाहत असल्यानं नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण दिसून आलं.
महाड शहरातील सखल भागात पाणी साचायला सुरुवात झाली आहे. शहरातील दस्तुरी नाका, क्रांतीस्तंभ, सुकटगल्लीमध्ये पुराचं पाणी साचण्यास सुरुवात. सावित्री नदीच्या पाणी पातळीत अशा स्वरूपात वाढ झाली तर महाड शहरात पुराची शक्यता नाकारता येत नसल्यानं महाडमधील आपत्कालीन मदत यंत्रणा सतर्क झाली आहे.
रायगडात येणारा आणखी एक मार्ग वाहतुकीसाठी बंद
रविवारी रात्रीपासून माणगाव ताम्हिणी घाटमार्गे पुणे रस्ता वाहतूकसाठी बंद करण्यात आला. पुण्यातील आदरवाडी इथं रस्त्यावर पाण्याचा मोठा प्रवाह असल्यानं या प्रवाहातून वाहतूक करणं धोकादायक असल्यानं मार्गावरील सर्व प्रकारची वाहतूक थांबवण्यात आली होती.