New Year चा लास्ट मोमेंट प्लॅन? कोकण रेल्वेनं कायमचीच चिंताच मिटवली... लगेचच काढा तिकीट

Konkan Railway : प्रवाशांसाठी काहीपण! नववर्षाच्या प्लॅनसाठी भटकंतीसाठी निघणाऱ्यांना कोकण रेल्वेची खास भेट. शिमगा, गणेशोत्सवादरम्यानही फायदा... पाहा कसा घेऊ शकाल लाभ...   

सायली पाटील | Updated: Dec 26, 2025, 10:09 AM IST
Konkan Railway : नव्या वर्षाच्या स्वगतासाठी अनेकजण सज्ज झाले आहेत तर, काहींचे बेत अद्यापही तयार झालेले नाहीत. काहींचे बेत तयार आहेत पण तारखांचा घोळ असल्यानं नेमकं कधी कुठं जायचंय याबद्दलचा गोंधळ आहे. अशा सर्वच मंडळींना आणि प्रामुख्यानं कोकणाच्या दिशेनं प्रवासासाठी सज्ज असणाऱ्यांना एक मोठी भेटच कोकण रेल्वेनं दिली आहे. बरं, ही भेट फक्त नववर्षापुरताच सीमित नसून, ही एक कायमस्वरुपी भेट आहे. ज्याचा फायदा गणेशोत्सव आणि होळीदरम्यानसुद्धा होणार आहे. 

कोकण रेल्वे प्रवाशांच्या सेवेत हजर... 

कोकण रेल्वे मार्गावर प्रवाशांचा वाढता आकडा लक्षात घेता रेल्वे प्रशासनाकडून दादर – तिरुनेलवेली एक्स्प्रेसला कायमस्वरुपी एक अतिरिक्त डबा जोडण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबईतून कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची गर्दी विभागली जाणार असून, खऱ्या अर्थानं प्रवाशांसाठी ही नव्या वर्षाची भेट आहे असं म्हणायला हरकत नाही. 

दक्षिण रेल्वेविभागाकडून चालवल्या जाणाऱ्या गाडी क्रमांक 22629 / 22630 तिरुनेलवेली – दादर – तिरुनेलवेली एक्स्प्रेस (साप्ताहिक) या रेल्वेला नव्यानं एक तृतीय वातानुकूलित डबा जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी ही 15 एलएचबी डब्यांची रेल्वेगाडी होती ज्यामध्ये आता त्यात एक तृतीय वातानुकूलित डबा जोडण्यात आला आहे. उर्वरित सर्व डब्याची संख्या आधीप्रमाणंच असेल. त्यामुळे ही रेल्वेगाडी आता 16 डब्यांसह रुळांवरून धावणार असून प्रवाशांना अपेक्षित स्थळी पोहोचवणार असल्याची माहिती  एलएचबी कोकण रेल्वेने दिली.

रेल्वेचं वेळापत्रक कसं आहे? 

दादर – तिरुनेलवेली एक्स्प्रेस (अतिजलद) ही आठवड्यातून एकदाच धावते. वेळप्रसंगी ही रेल्वेगाडी देखभालीसाठी रद्द किंवा अंशत: रद्द केली जाते. दक्षिणेच्या दिशेनं जाणाऱ्या- येणाऱ्या या गाडीला महाराष्ट्रात दादर, ठाणे, पनवेल, रोहा, चिपळूण, रत्नागिरी, कणकवली असे थांबे देण्यात आले आहेत. त्यामुळं आता  या गाडीला जोडण्यात येणारा डबा प्रवाशांसाठी रेल्वेची अधिक तिकीटं उपलब्ध करून देणार असल्यानं ही एक जमेची बाजू ठरत आहे. 

नव्या वर्षासाठीसुद्धा खास सोय! 

नव वर्ष स्वागतासाठी कोकणाच्या दिशेनं जाणाऱ्यांचा आकडा आणि प्रवाशांची अतिरिक्त गर्दी पाहता रेल्वेने यशवंतपूर – कारवार विशेष एक्स्प्रेस या ट्रेनला तात्पुरत्या स्वरूपात जादा डबे जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्याअंतर्गत गाडी क्रमांक 06267 यशवंतपूर – कारवार आणि गाडी क्रमांक 06268 कारवार – यशवंतपूर रेल्वेगाडीला द्वितीय वातानुकूलित आणि सामान्य असा प्रत्येकी एक जादा डबा जोडला जाईल. त्यामुळे द्वितीय वातानुकूलित दोन डबे आणि सामान्य चार डबे असतील. उर्वरित रेल्वे डब्यांची संख्या आधीप्रमाणं असून, 27 आणि 28 डिसेंबरसाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. 

