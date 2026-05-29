/Konkan Railway च्या वेळापत्रकात बदल, एक्सप्रेसवर परिणाम होणार; मांडवी, तेजस, मत्सगंधा, जनशताब्दी कोणत्या वेळेत धावणार?

कोकण रेल्वे 15 जूनपासून विशेष मान्सून वेळापत्रक सुरु होणार आहे. प्रशासनाकडून याची जोरदार तयारी सुरु होणार आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत वेळापत्रकात बदल होणार आहे.
कोकण पट्टयातील मुसळधार पाऊस, दरडी कोसळण्याचा धोका आणि दुर्गम भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता कोकण रेल्वेने यंदाच्या मान्सूनसाठी व्यापक तयारी केली आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत 15 जून ते 20 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत विशेष मान्सून वेळापत्रक लागू करण्यात येणार असल्याचे कोकण रेल्वेने कळविले आहे. मान्सूनच्या अनुषंगाने कोकण रेल्वेने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. यात रेल्वे मार्गावरील पायाभूत सुविधांचे मजबुतीकरण, भू-सुरक्षा उपाययोजना, संवेदनशील ठिकाणांचे विशेष निरीक्षण, रिअल टाइम मॉनिटरिंग, गस्त वाढविणे तसेच आपत्कालीन परिस्थितीसाठी स्वतंत्र पथके सज्ज ठेवण्याचा समावेश आहे.
यामध्ये मुंबई–गोवा आणि कोकण मार्गावरील प्रवाशांची पसंती असलेल्या कोकणकन्या एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, मांडवी एक्सप्रेस , मत्स्यगंधा एक्सप्रेस आणि मंगळुरू एक्सप्रेस यांचाही समावेश आहे. या गाड्यांच्या आगमन आणि प्रस्थान वेळांमध्ये काही प्रमाणात बदल होऊ शकतो.
कोकण रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, आगामी पावसाळा लक्षात घेता 15 जून ते 20 ऑक्टोबर या कालावधीत विशेष मान्सून वेळापत्रक अंमलात आणले जाईल. हे सुधारित वेळापत्रक केवळ मूळ स्थानकातून सुटणाऱ्या गाड्यांसाठीच वैध असेल, याची प्रवाशांनी नोंद घ्यावी. या कालावधीत मुंबई-गोवा प्रवासासाठी अत्यंत लोकप्रिय असलेल्या प्रमुख गाड्यांच्या वेळेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. या सुधारित वेळेची सविस्तर माहिती एका स्वतंत्र परिशिष्टाद्वारे जाहीर करण्यात येणार आहे. रेल्वे स्थानकांवरील डिजिटल फलक, लाऊडस्पीकर घोषणा आणि अधिकृत माध्यमांद्वारे ही माहिती सातत्याने प्रसारित केली जाईल. तरी कोणताही गोंधळ टाळण्यासाठी प्रवाशांनी रेल्वेच्या अधिकृत सूत्रांवर लक्ष ठेवावे आणि त्यानुसारच आपल्या प्रवासाचे नियोजन करावे.