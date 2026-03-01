Tejas Express : कोकणवासियांचा स्टेशनवरच "शिमगा"! तेजस एक्सप्रेस तब्बल 7 तास उशिरा

कोकणात शिमगोत्सव असल्याने गावी जाण्यासाठी चाकरमान्यांची मोठ्या गर्दी पाहायला मिळत आहेत. अनेक कोकणवासी ट्रेनने प्रवास करतात. मात्र त्यात तेजस एक्सप्रेस उशिराने धावत आहे. आणि याच एक्सप्रेसला कोकणवासीयांची मोठ्या प्रमाणात पसंती असते. तेजस एक्सप्रेस 7 तास उशिराने असल्याने प्रमुख स्थानकांमध्ये जसे की, सीएसएमटी, दादर, ठाणे आणि पनवेल स्थानकात मोठ्या प्रमाणात गर्दी अन् गैरसोय पाहायला मिळत आहे. कोकणात जाण्यासाठी या स्थानकांवरुन प्रवासी मोठ्या प्रमाणात प्रवास करतात. अशावेळी गैरसोय झाल्यामुळे उन्हाळ्याच्या झळांमध्ये प्रवाशांचे हाल झाले आहे.
1 मार्च 2026 पर्यंतच्या माहितीनुसार, मुंबई-मडगाव तेजस एक्सप्रेस (22119/22120) ही 7 तास उशिरा चालल्याची घटना तांत्रिक बिघाड किंवा मार्गावरील कामामुळे घडली असू शकते. विशेषतः कोकण रेल्वेच्या मार्गावर अशा विलंबाची काही प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे असतात.
इंजिन किंवा तांत्रिक बिघाड झाला आहे. तेजस एक्सप्रेसच्या हाय-स्पीड डब्यांमध्ये किंवा इंजिनमध्ये तांत्रिक समस्या उद्भवल्यास सुरक्षेच्या कारणास्तव गाडी थांबवली जाते. भारतीय रेल्वे (IRCTC) अशा वेळी प्रवाशांना खानपानाची सोय उपलब्ध करून देते.
मार्गावरील दुरुस्ती (Mega Block)चा परिणाम. रेल्वे रुळांच्या देखभालीसाठी अचानक घेतलेल्या ब्लॉकमुळे गाड्यांचे वेळापत्रक कोलमडते.
प्रवाशी रिफंड देखील घेऊ शकतात. जर तेजस एक्सप्रेस 3 तासांपेक्षा जास्त उशिरा असेल, तर रेल्वेच्या नियमांनुसार प्रवासी टॅक्सी किंवा प्रवासाच्या विलंबासाठी अंशतः परताव्याचा (Refund) दावा करू शकतात. ही सुविधा केवळ तेजस सारख्या प्रीमियम गाड्यांसाठी लागू असते.
तुम्ही National Train Enquiry System (NTES) या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन तुमच्या गाडीचा 5 अंकी क्रमांक टाकून रिअल-टाइम स्टेटस तपासू शकता. जर तुम्ही सध्या ट्रेनमध्ये असाल, तर रेल्वेच्या 139 या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधून अधिक माहिती मिळवू शकता. ठाण्यातून शिमग्यानिमित्त कोकणात जाणा-या कोकणवासीयांचे प्रचंड हाल होताना दिसतायेत. सकाळी साडेसह वाजता येणारी तेजस एक्स्प्रेस अजूनही ठाणे रेल्वे स्थानकात न आल्यानं कोकणवासीयांची मोठी गैरसोय निर्माण झालीय. अनेक प्रवासी ठाणे रेल्वे स्थानकात अडकून पडले आहेत. यावेळी प्रवाशांनी मोठी नाराजी व्यक्त केली आहे.
ज्या प्रवाशांना आरक्षणाचे तिकीट मिळालेले नाही, त्यांच्यासाठी या गाड्या अत्यंत सोयीच्या आहेत. दिवा - चिपळूण - दिवा मेमू: ही गाडी 1 मार्च ते 8 मार्च 2026 या कालावधीत दररोज दोन्ही मार्गांवर धावणार आहे. रत्नागिरी - पनवेल - रत्नागिरी मेमू: 27 फेब्रुवारी ते 1 मार्च 2026 या काळात या विशेष मेमू फेऱ्या चालवण्यात आल्या आहेत. राखीव विशेष गाड्या (Reserved Special Trains). मुंबई CSMT - सावंतवाडी रोड (01071/01072): ही साप्ताहिक विशेष ट्रेन १ मार्च २०२६ रोजी मुंबईहून सुटली असून, परतीचा प्रवास त्याच दिवशी सायंकाळी सावंतवाडीहून सुरू झाला.
मडगाव - पनवेल - मडगाव (011005/011006): ही साप्ताहिक विशेष ट्रेन ४ मार्च (मडगाव ते पनवेल) आणि 5 मार्च 2026 (पनवेल ते मडगाव) रोजी धावणार आहे. अहमदाबाद - मंगळुरू जंक्शन (09424/090423): ही साप्ताहिक विशेष गाडी 27 फेब्रुवारी, 6 मार्च, 13 मार्च आणि 20 मार्च 2026 रोजी अहमदाबादहून सुटेल. एलटीटी (LTT) - मडगाव - एलटीटी (01003/01004): ही गाडी 1 मार्च ते 8 मार्च 2026 या कालावधीत चालवली जात आहे