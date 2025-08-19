English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
चाकरमान्यांना दिलासा! चिपळूण-पनवेल मार्गावर या 3 दिवशी धावणार मेमू ट्रेन, 'या' 20 स्थानकांवर थांबणार

Chiplun-Panvel Memu Train: कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. गणेशोत्सवासाठी स्पेशल मेमू सोडणार आहेत.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 19, 2025, 10:54 AM IST
Ganpati Special Chiplun Panvel Memu Train Time Table: गणेशोत्सवाच्या काळात नागरिकांचा प्रवास अधिक सुकर होण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. गणेशोत्सव हा कोकणातील प्रमुख सण आहे. या काळात लाखो नागरिक कोकणात जातात. अशावेळी रेल्वेचे तिकीटदेखील मिळणेही मुश्कील आहे. कोकणमार्गावर होणारी गर्दी लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना दिलासा दिला आहे. 

यंदा चिपळूण-पनवेल-चिपळूण या मार्गावर तीन दिवसांसाठी अनारक्षित मेमू विशेष गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळं चाकरमान्यांसह भाविकांना मोठा दिलासा आहे. या गाड्या 5,6 आणि 7 सर्टेंबर 2025 रोजी धावणार आहेत. प्रवास सुलभ व्हावा यासाठी काही स्थानकांवर थांबेही दिले आहेत. 

या स्थानकांवर थांबे

अंजनी, खेड, कलांबणी, बु.दिवाणखवटी, विहीरे, करणजडी, सापे, वामणे, वीर, गोरेगाव रोड, माणगाव, इंदापूर, कोलाड, रोहा, नागोठणे, कासू, पेण, जीते, आपटा, सोमटणे या स्थानकांवर थांबणार आहेत. 

या आहेत विशेष गाड्या

गाडी क्रमांक. 01160 चिपळूण-पनवेल मेमू विशेष ही गाडी चिपळूण येथून सकाळी 11.05 वाजता सुटेल व त्याच दिवशी संध्याकाळी 4.10 वाजता पनवेल येथे पोहोचणार आहे. 

गाडी क्रमांक 01159 पनवेल-चिपळूण ही मेमू विशेष पनवेल येथून संध्याकाळी 4.40 वाजता सुटेल व त्याच दिवशी रात्री 9.55 वाजता चिपळूण येथे पोहोचेल. 

गणेशोत्सवासाठी 296 गणपती रेल्वे

मध्य रेल्वेतर्फे एकूण 296 गणपती विशेष रेल्वे चालवल्या जाणार आहेत.   गणेश चतुर्थी दरम्यान उत्सवाच्या गर्दीला तोंड देण्यासाठी मध्य रेल्वेने 44 अतिरिक्त विशेष गाड्यांची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे गणपती विशेष गाड्यांची एकूण संख्या 296 झाली आहे. 

लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी) आणि सावंतवाडी रोड दरम्यान आठ द्विसाप्ताहिक सेवांचा समावेश आहे. या रेल्वे 28 आणि 31 ऑगस्ट आणि 4 आणि 7 सप्टेंबर रोजी दोन्ही मार्गांवर धावतील. एलटीटी-सावंतवाडी विशेष (ट्रेन क्रमांक 01131) सकाळी 8:45 वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी रात्री 10:20  वाजता आपल्या गंतव्यस्थानी पोहोचेल. परतीची सेवा (ट्रेन क्रमांक 01132) सावंतवाडी रोडवरून रात्री 11:20 वाजता सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी दुपारी 12:30 वाजता एलटीटी येथे पोहोचेल. या रेल्वे ठाणे, पनवेल, रोहा, रत्नागिरी, कणकवली आणि सिंधुदुर्ग यासारख्या प्रमुख कोकण पट्ट्यातील स्थानकांवर थांबतील.

