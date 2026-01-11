आधीच ट्रेन उशीरा त्यात कोकणवासियांना अजून एक टेन्शन; आता कोकण रेल्वे CSMT पर्यंत नाही तर...

कोकणवासीयांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी. कोकण रेल्वे मार्गावर धावणाऱ्या गाड्या आता फक्त पनवेल स्थानकावर धावणार आहे. या आधी या सर्व एक्सप्रेस एलटीटीपर्यंत होत्या. पण यापुढे सर्व गाड्या फक्त पनवेलपर्यंत थांबणार आहेत. कोकणातील मत्सगंधा एक्सप्रेस आणि नेत्रावती एक्सप्रेस या दोन गाड्यांच्या शेवटच्या थांब्यामध्ये मोठा बदल झाला आहे. 30 जानेवारी 2026 पर्यंत हा बदल असणार आहे.
रेल्वे प्रशासनाने एलटीटी यार्डमधील पिट लाईन क्रमांक 3 च्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी 30 दिवसांचा ट्रॅफिक ब्लॉक घेतला आहे. त्यामुळे या कालावधीपर्यंत एलटीटीपर्यंत जाणार नाहीत. तसंच लटीटीवरुन सुटणारही नाहीत. त्यामुळे पनवेल या स्थानकापर्यंत ट्रेन असणार आहे आणि तिथूनच या सुटणार आहेत.
दोन महत्त्वाच्या असलेल्या लांब पल्ल्याच्या गाड्या 31 डिसेंबर 2025 ते 29 जानेवारी 2026 या कालावधीत पनवेलपर्यंतच धावणार आहेत.
गाडी क्र. 12620 - मंगळुरू सेंट्रल - मुंबई एलटीटी मत्स्यगंधा एक्सप्रेस
गाडी क्र. 16346 - तिरुवनंतपुरम सेंट्रल - मुंबई एलटीटी नेत्रावती एक्सप्रेस
गाडी क्र. 12619 - मुंबई एलटीटी - मंगळुरू सेंट्रल मत्स्यगंधा एक्सप्रेस
गाडी क्र. 16345 - मुंबई एलटीटी - तिरुवनंतपुरम सेंट्रल नेत्रावती एक्सप्रेस
या बदलामुळे ठाणे आणि कुर्ला (LTT) या स्थानकांमधील प्रवास या कालावधीत रद्द राहील. प्रवाशांना होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल रेल्वे प्रशासनाने दिलगिरी व्यक्त केली असून, प्रवासापूर्वी रेल्वेचे अद्ययावत वेळापत्रक भारतीय रेल्वेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तपासण्याचे आवाहन केले आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आङे. प्रवासाचा वेळ खर्च आणि शारीरिक त्रास वाढला आहे. एवढंच नव्हे तर महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे सर्वाधिक हाल होत आहेत.