कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण होणार; कोकण पट्ट्यातील प्रवासी, व्यापारी, पर्यटनाला चालना मिळणार

Konkan Railway Merged In Indian Railways : केरळ, कर्नाटक आणि गोवा या राज्यानंतर महाराष्ट्र शासनानेही कोंकण रेल्वेच्या भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरणास मान्यता दिल्याने केंद्र सरकारने विलीनीकरणाचा निर्णय तातडीने घ्यावा तसेच येथील रेल्वे मार्ग दुहेरीकरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, असा प्रस्ताव मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी लोकसभा नियम 377 अन्वये लोकसभेत मांडला. त्यांचा हा प्रस्ताव लोकसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला.
कोंकण रेल्वे (KRCL) ही 1990 च्या दशकात उभारलेली एक ऐतिहासिक व दूरदृष्टीपूर्ण रेल्वे योजना आहे. या प्रकल्पात भारतीय रेल्वेचा 50 टक्के तर उर्वरित संबंधित राज्यांचा सहभाग होता. मूळ करारानुसार कोंकण रेल्वेचे १० वर्षांच्या आत भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण होणे अपेक्षित होते. मात्र, तीन दशके उलटून गेल्यानंतरही हे विलिनीकरण अद्याप प्रलंबित आहे.
सध्या कोंकण रेल्वे आपल्या क्षमतेच्या सुमारे 175 टक्के वापरात कार्यरत आहे. मात्र स्वतंत्र महामंडळ (कॉर्पोरेशन) असल्यामुळे इतर रेल्वे झोनप्रमाणे केंद्र सरकारकडून तिला नियमित अर्थसंकल्पीय सहाय्य मिळत नाही. परिणामी, निधीअभावी सुमारे ३५० किलोमीटर रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण, भूस्खलन प्रतिबंधक उपाययोजना तसेच पायाभूत सुविधा विकासाची अत्यावश्यक कामे रखडलेली आहेत. त्यामुळे नव्या रेल्वे गाड्या सुरू करणेही अशक्य झाले असल्याचे, खासदार वायकर यांनी प्रस्तावाच्या माध्यमातून सभागृहाच्या निदर्शनास आणले आहे.
केरळ, कर्नाटक आणि गोवा या राज्यांनंतर महाराष्ट्र शासनानेही कोंकण रेल्वेच्या भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरणास मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाची केवळ एकच मागणी होती की या ऐतिहासिक रेल्वे प्रकल्पाचे नाव “कोंकण रेल्वे” हे कायम ठेवावे, आणि ही मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली आहे. सर्व संबंधित राज्यांची संमती प्राप्त झालेली असताना, आता कोंकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलिनीकरण तातडीने पूर्ण करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. या विलिनीकरणामुळे कोंकण रेल्वेला आवश्यक आर्थिक संसाधने उपलब्ध होतील, रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाचे काम वेगाने सुरू होईल आणि कोकण पट्ट्यातील प्रवासी, व्यापारी, पर्यटन तसेच एकूणच प्रादेशिक विकासाला मोठी चालना मिळेल, असे खासदार रविंद्र वायकर यांनी लोकसभेत मांडलेल्या आपल्या प्रस्तावात नमूद केले आहे.