Marathi News
नीट मराठीही न बोलता येणाऱ्या भाजपच्या कोकणातील 'त्या' महिला उमेदवाराचा निकाल काय लागला?

Konkan sindhudurga sawantwadi Nagar Parishad result : नगरपरिषद आणि नगरपालिकांचा निकाल लागत असतानाच राज्यातील काही लढतींकडे अनेकांचच लक्ष लागलं. तर काही चर्चेचा विषय ठरल्या.   

सायली पाटील | Updated: Dec 21, 2025, 03:50 PM IST
नीट मराठीही न बोलता येणाऱ्या भाजपच्या कोकणातील 'त्या' महिला उमेदवाराचा निकाल काय लागला?
Konkan sindhudurga sawantwadi Nagar Parishad result : महाराष्ट्राच्या राजकारणात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर होत असतानाच या नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या निकालामध्ये काही उमेदवारांची विशेष चर्चा पाहायला मिळाली. त्यातलंच एक नाव म्हणजे श्रद्धाराजे भोसले. सावंतवाडी संस्थानच्या राजघराण्यातील श्रद्धाराजे सावंत भोसले  (Shraddha Sawant Bhosale) यांनी नगरपरिषद निवडणुकीसाठी भाजपकडून नगराध्यक्ष पदासाठी अर्ज भरला होता. 

निवडणुका जाहीर झाल्या, उमेदवार समोर आले आणि उमेदरावांचे अनेक व्हिडीओ समाज माध्यमांवर व्हायरल झाले. त्यातच श्रद्धाराजेसुद्धा अपवाद ठरल्या नाहीत. मात्र, कोकणातील एका महत्त्वाच्या नगरपरिषदेसाठी निवडणुकीच्या रिंगणात असणाऱ्या या श्रद्धाराजेंची त्यांच्या मराठी बोलण्यावरून खिल्ली उडवण्यात आली. Social Media Trolling चा सामना त्यांनाही करावा लागला. मात्र मराठी बोलताना अडखळलेल्या याच श्रद्धाराजेंना मतदारांनी काय कौल दिला माहितीये? 

श्रद्धाराजेंना मतदारांनी स्वीकारलं की?

उमेदवार म्हणून निवडणुकीसह सक्रीय राजकारणात उतरलेल्या द्या श्रद्धाराजेंना ट्रोल करण्यात आलं, त्यांनाच खऱ्या अर्थानं मराठी मतदारांनी स्वीकारलं आणि भाजपच्या तिकीटावर त्या 1000 मतांनी विजयी झाल्या. त्यामुळं इथं त्यांना मतदारांनी सावंतवाडीच्या विकासासाठी निवडून देत एक प्रकारे राजघराण्यावर विश्वास दाखवला असं म्हणणं गैर ठरणार नाही. भाजपनं सावंतवाडीत या राजघराण्याचं महत्त्वं ओळखत तिथं निवडणुकीसाठी नेमलेला उमेदवार खऱ्या अर्थानं मतदारांनीही स्वीकारला. 

कोण आहेत श्रद्धाराजे? त्यांचं शिक्षण कुठलं? 

श्रद्धाराजे सावंत भोसले या सावंतवाडी संस्थानचे अखेरचे राजे आणि माजी आमदार कै. श्रीमंत शिवरामराजे भोसले यांच्या नातसून. त्यांचे पती लखमराजे सावंत भोसले हे भाजप युवामोर्चाचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष. श्रद्धा भोसले यांचा जन्म मुंबईचा. मात्र त्यांचं शिक्षण लंडन आणि अमेरिकेचं. त्यांच्या कुटुंबाचं मूळ हे गुजरातच्या क्षत्रिय कुळातील. 2019 मध्ये श्रद्धा सावंत यांचा विवाह राजघराण्याचे तिसरे युवराज लखमराजे सावंत भोसले यांच्याशी झाला आणि सावंतवाडीशी त्यांचं नातं जोडलं गेलं. 

हेसुद्धा वाचा : हडप्पा संस्कृतीचा ऱ्हास का झाला? 'त्या' समाधीस्त इतिहासाचा अखेर उलगडा! हजारो वर्षांपूर्वी असं काय घडलेलं? 

सावंतवाडीच्या राजघराण्याविषयी खास माहिती... 

सावंतवाडी संस्थानच्या सावंत भोसले राजघराण्यातील खेम सावंत द्वितीय यांनी इ.स. 1692 मध्ये सुंदरवाडी इथं आपली राजधानी स्थापित केली. त्याआधी या राजघराण्याचं मूळ अस्तित्वं हे राजस्थानच्या क्षत्रिय कुळातील सांगण्यात येतं. महाराष्ट्रात दख्खनसह कोकणात या घराण्याच्या सरदारांनीकूच करत 1627 मध्ये सावंतवाडीत खेम सावंत यांनी राजगादीची स्थापना केली. खेम सावंतांच्या शौर्याची दखल घेत विजापूरच्या बादशाहनं त्यांना देशमुखीची सनद देऊ केली. संधीचं सोनं करत त्यांनीही सावंतवाडीचा विकास करत कुटुंब राजकारणातही सक्रिय झालं. खेम सावंत बापूसाहेब महाराज, राजमाता पार्वतीदेवी राजेसाहेब, शिवराम राजे राजेसाहेब, खेम सावंत 6वे, राजमाता सत्वशीला देवी भोसले यांनी कुटुंबाची मोहोर राजकीय वर्तुळा उमटवली. त्यांच्यामागोमाग आता खुद्द श्रद्धाराजे भोसले यांनीसुद्धा राजकारणात कुटुंबाचा हा वारसा पुढे नेत महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे असं म्हणायला हरकत नाही. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

