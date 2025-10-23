English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कोकणात दडलंय एक असं बेट, ज्या बेटावर उभा आहे संपूर्ण किल्ला; कुठंय हे ठिकाण, पाहा त्याची वैशिष्ट्य...

Konkan Travel News : प्रवासवेड्या मंडळींसाठी हे ठिकाण म्हणजे जणू पर्वणी... पाहा हे सुरेख आणि भारावणारं ठिकाण आहे कुठे...   

सायली पाटील | Updated: Oct 23, 2025, 03:40 PM IST
Konkan Travel News : कोकणात अशी असंख्य ठिकाण, अशा अनेक वळणवाटा आहेत ज्या प्रवासाची आवड असणाऱ्या प्रत्येकालाच खिळवून ठेवतात. इथं एकटे जा किंवा कोणासोबत.... या कोकणात अशी कैक ठिकाणं आहेत जिथं गेलं असता आपण जणू स्वत:चच वेगळं रुप पाहतोय याची अनुभूती होते. कोकण राकट आहे, कोकण मृदू आहे, कोकण मायाळू आणि तितकाच कणखरही आहे. अशाच कणखर कोकणाची साक्ष देणारं एक ठिकाण म्हणजे इथं चक्क एका बेटावर उभा असणारा भलाभक्कम किल्ला. 

कुठंय हा किल्ला? काय आहेत वैशिष्ट्य? 

कोकणात असणाऱ्या या किल्ल्यानं कायमच पर्यटकांचं लक्ष वेधलं आणि काही कुतूहलपूर्ण प्रश्नांना वावही दिला. हा किल्ला म्हणजे सिंधुदुर्ग. अरबी समुद्रात उभा असणारा हा एक ऐतिहासिक किल्ला असून, छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी त्याची उभारणी इसवी सन 1664 मध्ये केली होती. या किल्ल्याचा मुख्य दरवाजा अशा रितीनं बांधण्यात आला, जिथून सुईचं टोकही आत शिरु शकत नव्हतं. 

भारतात वाढणाऱ्या परदेशी अर्थात डच, पोर्तुगाली अशा व्यापाऱ्यांचा वावर आणि त्यांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी या किल्ल्याची उभारणी करण्यात आली. हीरोजी होळकर यांच्या पाहणीखाली या किल्ल्यानं आकार घेतला. जाणून आश्चर्य वाटेल, पण हा किल्ला एका बेटावर उभा असून, त्याला खुर्ते या नावानंही ओळखतात. सुमारे 48 एकर भूखंडामध्ये हा किल्ला उभा असून, यामध्ये 30 फूट उंची आणि 12 फूट रुंदी असणाऱ्या भिंती आहेत, ज्यामुळं अरबी समुद्रातील लाटांपासून किल्ल्याचं रक्षण होतं. असं म्हणतात की, जवळपास 100 कुशल अभियंते आणि 3000 मजुरांच्या अथक परिश्रमांनी हा किल्ला उभारण्यात हातभार लावला, जो तीन वर्षांमध्ये पूर्ण झाला. 

सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर कसं पोहोचायचं? 

  • मुंबईतून इथं पोहोचण्यासाठी एसटी बसची सुविधा असून, खासगी बसही इथं येण्याची सुविधा पुरवतात. मडगाव, पणजी, वास्कोतून इथं पोहोचण्यासाठी गोवा सरकारच्या बसनं येता येतं. 
  • रेल्वे मार्गानं येण्यासाठी सिंधुदुर्गानजीकची कुडाळ, कणकवली, सावंतवाडी ही स्थानकं सोयीची. 
  • हवाई मार्गानं यायचं झाल्यास गोव्याच्या डाबोलिम विमानतळावरून इथं पोहोचता येतं. 

FAQ

सिंधुदुर्ग किल्ल्याचा इतिहास काय?
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 1664 ते 1667 या काळात हा किल्ला बांधला, ज्याला 'समुद्र दुर्ग' म्हणतात. पोर्तुगीज, डच आणि सिद्दी व्यापाऱ्यांच्या वावराला आळा घालण्यासाठी हा नौसेना तटबंदी म्हणून उभारला गेला. 

किल्ल्याची मुख्य वैशिष्ट्ये काय?
मालवण जवळील कुर्ते बेटावर (अरबी समुद्रात 1 किमी ऑफशोअर) 48 एकर क्षेत्रफळात पसरलेला. भिंती 30 फूट उंच आणि 12 फूट जाड, ज्या लाटांपासून संरक्षण देतात.

सिंधुदुर्ग किल्ला भेट देण्याचा सर्वोत्तम काळ कधी?
ऑक्टोबर ते मार्च (नोव्हेंबर-फेब्रुवारी सर्वोत्तम). थंड हवामान, स्पष्ट आकाश, आणि फोटोग्राफी/फिरण्यासाठी उत्तम. उन्हाळ्यात (मार्च-मे) सकाळ-संध्याकाळी जा. मॉन्सून (जून-सप्टेंबर) टाळा – जोरदार पावसामुळे फेरी बंद आणि धोकादायक.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

