पुण्यात कोयता गँगचा धुमाकूळ; 19 वर्षीय तरुणाच्या हत्येचे कारण जाणून पोलिसही हादरले

पुण्यात पुन्हा एकदा कोयता गँगने धुमाकूळ घातला आहे.  19 वर्षीय तरुणाची निघृण हत्या कारण्यात आली आहे. हत्येचे कारण जाणून पोलिसही हादरले आहेत.   

वनिता कांबळे | Updated: Mar 17, 2026, 03:58 PM IST
Pune Crime News : पुण्यात पुन्हा एकदा कोयता गॅंगचा धुमाकूळ पाहायला मिळl आहे. सिंहगड रोड परिसरात 19 वर्षीय तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. केवळ “रागाने बघतो” या क्षुल्लक कारणावरून तीन अल्पवयीन आरोपींनी कोयत्याने वार करत हा खून केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.  पुण्यात सातत्याने गुन्हेगारी घटनांमध्ये वाढ होत असल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.  भरदिवसा खुलेआम अशा प्रकारचे हल्ले होत असल्याने नागरिकांमध्ये दहशत परसली आहे.  

शुल्लक कारणावरुन जीव घेतला

पुण्यातील सिंहगड रोड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली. करण गिरीश काशीद असं मृत तरुणाचं नाव आहे. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या वादातून आरोपींनी ही हत्या केल्याचं तपासात उघड झालं आहे. तीन अल्पवयीन आरोपींनी करणवर कोयत्याने सपासप वार करत त्याला ठार केलं. या घटनेनंतर परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. काही महिन्यांपूर्वी आरोपी आणि मयत तरुण करण  काशीद यांच्यात बघतोस काय या कारणावरून वाद झाला होता . याच कारणावरून या तीन आरोपींनी  काल करण काशीद याला गाठून कोणत्याने वार करत त्यांची निर्गुण हत्या केली आहे. पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत तिन्ही आरोपींना ताब्यात घेतले आहे हत्येसाठी वापरण्यात आलेली शस्त्रं जप्त केली आहेत. पुण्यात पुन्हा एकदाकोयता गॅंग सक्रिय झाल्याचं या घटनेतून स्पष्ट होतंय. किरकोळ कारणावरून होत असलेल्या अशा गंभीर गुन्ह्यांमुळे शहरातील कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

पुण्याच्या वाघोली येथे महाविद्यालयीन प्रवेशद्वारावर एका 24 वर्षीय तरुणावर तीन तरुणांनी कोयत्याने हल्ला करत गंभीर जखमी केलं होतं, पूर्वीच्या वादातून हा हल्ला केल्याचे समोर आले होते या प्रकरणी वाघोली पोलिसांनी अवघ्या काही तासात हल्ला करणाऱ्या आरोपींना अटक करत वाघोली शहरातून धिंड काढत कायदा सुव्यवस्था पायदळी तुडवत शहरातील शांतता भंग करणाय्रांची गय केली जाणार नाही,पोलिसांकडून कडक कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा यावेळी पोलिसांकडन देण्यात आला.

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

