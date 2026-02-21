English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील फरार आरोपी कृष्णा आंधळे तीनदा गावी आला'

Krushna Aandhale: सरपंच संतोष देशमुख हत्येप्रकरणी आतापर्यंत सुदर्शन घुले, सुधीर सांगळे, वाल्मीक कराड, प्रतीक घुले, सिद्धार्थ सोनवणे, विष्णू चाटे, जयराम चाटे, महेश केदार यांना अटक करण्यात आली आहे. असे असले तरी मुख्य आरोपी कृष्णा आंधळे अद्याप फरार आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 21, 2026, 01:59 PM IST
'संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील फरार आरोपी कृष्णा आंधळे तीनदा गावी आला'
कृष्णा आंधळे

Krushna Aandhale: बीडच्या मस्साजोग सरपंच संतोष देशमुख यांची 9 डिसेंबर 2024 रोजी निर्घुण हत्या करण्यात आली. यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आणि राज्यभरातून यावर संतप्त प्रतिक्रिया येऊ लागली. या हत्ये प्रकरणी 8 आरोपींना अटक करण्यात आली. यात सुदर्शन घुले, सुधीर सांगळे, वाल्मीक कराड, प्रतीक घुले, सिद्धार्थ सोनवणे, विष्णू चाटे, जयराम चाटे, महेश केदार यांचा समावेश आहे. असे असले तरी मुख्य आरोपी कृष्णा आंधळे अद्याप फरार आहे. सीआयडीने 1800 पानांचा चार्जशीट दाखल केला असून मकोका लागू होऊन आरोप निश्चित झाले आहेत. दरम्यान मुख्य आरोपी कृष्णा आंधळे संदर्भात मोठी अपडेट समोर आलीय. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय नेमकं प्रकरण?

मुख्य फरार आरोपी कृष्णा आंधळे आतापर्यंत तीन वेळा आपल्या गावी येऊन गेल्याचा धक्कादायक दावा धनंजय देशमुख यांनी केला आहे. धनंजय देशमुख म्हणाले, “कृष्णा आंधळे गावात येतो, लोकांशी बोलतो आणि पुन्हा पळून जातो. याची पूर्ण माहिती आम्ही सीआयडीला दिली आहे.” कृष्णा आंधळे मोबाईलचा वापर करत नाही, त्यामुळे त्याचा शोध घेणे अधिक कठीण झाले आहे. तरीही तो गावात येणे हे कुटुंबासाठी मोठे धोक्याचे संकेत असल्याचे गावकरी सांगतात.

'सैतानी वृत्तीमुळे कुटुंबाला धोका' 

धनंजय देशमुख यांनी सांगितले की, “आमच्या संपूर्ण कुटुंबाला या आरोपीपासून सतत धोका आहे. तो सैतानी वृत्तीचा आहे. त्याला लवकरात लवकर जेल बंद करणे गरजेचे आहे.” कृष्णा आंधळेला अटक करून त्याची दिंड जिल्हाभर काढावी, अशी जोरदार मागणी धनंजय देशमुख यांनी केली. त्यामुळे गुन्हेगारांना चांगला संदेश जाईल आणि न्यायाची प्रक्रिया वेगाने पुढे जाईल, असे त्यांचे मत आहे.

आज बीड न्यायालयात सुनावणी 

आज बीडच्या जिल्हा आणि विशेष सत्र न्यायालयात देशमुख हत्या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या सुनावणीच्या वेळी धनंजय देशमुख यांनी माध्यमांशी बोलताना कृष्णा आंधळे गावी येण्याची माहिती सार्वजनिक केली. 'आम्ही सर्व पुरावे सीआयडीला दिले आहेत. आता पोलिसांनी तातडीने कारवाई करावी', असे धनंजय देशमुख म्हणाले. या प्रकरणात आरोपींना जामीन मिळू नये यासाठी कुटुंब प्रयत्नशील आहे.

सुप्रीम कोर्टात 26 तारखेला सुनावणी

वाल्मीक कराड यांच्या जामीन अर्जावर येत्या 26 फेब्रुवारीला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीपूर्वी देशमुख कुटुंबाने कॅव्हेट दाखल केले आहे. धनंजय देशमुख म्हणाले, “आमचे म्हणणे आम्ही न्यायालयात नक्की मांडणार आहोत. आरोपींना जामीन मिळता कामा नये.” हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दीड वर्षांपासून न्यायाची वाट पाहणे सुरुच

मागील दीड वर्षांपासून देशमुख कुटुंब न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर कुटुंबीयांना अजूनही न्याय मिळालेला नाही. धनंजय देशमुख यांनी भावूक होत सांगितले, “आम्ही न्याय मिळवण्यासाठी सतत लढत आहोत. पोलिस आणि न्यायालयाने याकडे गांभीर्याने पाहावे.” या प्रकरणात लवकरात लवकर दोषींना शिक्षा व्हावी आणि कुटुंबाला न्याय मिळावा, अशी सर्वांची अपेक्षा आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
santosh deshmukhKrishna AndhaleAccused Krishna AndhaleKrishna Andhale Krishna AndhaleKrishna Andhale latest update

इतर बातम्या

बिछान्यात गुंडाळलेल्या 'त्या' मृतदेहाचं गूढ उकललं...

महाराष्ट्र बातम्या