'संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील फरार आरोपी कृष्णा आंधळे तीनदा गावी आला'

Krushna Aandhale: बीडच्या मस्साजोग सरपंच संतोष देशमुख यांची 9 डिसेंबर 2024 रोजी निर्घुण हत्या करण्यात आली. यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आणि राज्यभरातून यावर संतप्त प्रतिक्रिया येऊ लागली. या हत्ये प्रकरणी 8 आरोपींना अटक करण्यात आली. यात सुदर्शन घुले, सुधीर सांगळे, वाल्मीक कराड, प्रतीक घुले, सिद्धार्थ सोनवणे, विष्णू चाटे, जयराम चाटे, महेश केदार यांचा समावेश आहे. असे असले तरी मुख्य आरोपी कृष्णा आंधळे अद्याप फरार आहे. सीआयडीने 1800 पानांचा चार्जशीट दाखल केला असून मकोका लागू होऊन आरोप निश्चित झाले आहेत. दरम्यान मुख्य आरोपी कृष्णा आंधळे संदर्भात मोठी अपडेट समोर आलीय.
मुख्य फरार आरोपी कृष्णा आंधळे आतापर्यंत तीन वेळा आपल्या गावी येऊन गेल्याचा धक्कादायक दावा धनंजय देशमुख यांनी केला आहे. धनंजय देशमुख म्हणाले, “कृष्णा आंधळे गावात येतो, लोकांशी बोलतो आणि पुन्हा पळून जातो. याची पूर्ण माहिती आम्ही सीआयडीला दिली आहे.” कृष्णा आंधळे मोबाईलचा वापर करत नाही, त्यामुळे त्याचा शोध घेणे अधिक कठीण झाले आहे. तरीही तो गावात येणे हे कुटुंबासाठी मोठे धोक्याचे संकेत असल्याचे गावकरी सांगतात.
धनंजय देशमुख यांनी सांगितले की, “आमच्या संपूर्ण कुटुंबाला या आरोपीपासून सतत धोका आहे. तो सैतानी वृत्तीचा आहे. त्याला लवकरात लवकर जेल बंद करणे गरजेचे आहे.” कृष्णा आंधळेला अटक करून त्याची दिंड जिल्हाभर काढावी, अशी जोरदार मागणी धनंजय देशमुख यांनी केली. त्यामुळे गुन्हेगारांना चांगला संदेश जाईल आणि न्यायाची प्रक्रिया वेगाने पुढे जाईल, असे त्यांचे मत आहे.
आज बीडच्या जिल्हा आणि विशेष सत्र न्यायालयात देशमुख हत्या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या सुनावणीच्या वेळी धनंजय देशमुख यांनी माध्यमांशी बोलताना कृष्णा आंधळे गावी येण्याची माहिती सार्वजनिक केली. 'आम्ही सर्व पुरावे सीआयडीला दिले आहेत. आता पोलिसांनी तातडीने कारवाई करावी', असे धनंजय देशमुख म्हणाले. या प्रकरणात आरोपींना जामीन मिळू नये यासाठी कुटुंब प्रयत्नशील आहे.
वाल्मीक कराड यांच्या जामीन अर्जावर येत्या 26 फेब्रुवारीला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीपूर्वी देशमुख कुटुंबाने कॅव्हेट दाखल केले आहे. धनंजय देशमुख म्हणाले, “आमचे म्हणणे आम्ही न्यायालयात नक्की मांडणार आहोत. आरोपींना जामीन मिळता कामा नये.” हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मागील दीड वर्षांपासून देशमुख कुटुंब न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे. संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर कुटुंबीयांना अजूनही न्याय मिळालेला नाही. धनंजय देशमुख यांनी भावूक होत सांगितले, “आम्ही न्याय मिळवण्यासाठी सतत लढत आहोत. पोलिस आणि न्यायालयाने याकडे गांभीर्याने पाहावे.” या प्रकरणात लवकरात लवकर दोषींना शिक्षा व्हावी आणि कुटुंबाला न्याय मिळावा, अशी सर्वांची अपेक्षा आहे.