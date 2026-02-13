Massive Fire: 120000000 रुपयाचा कापूस जळून खाक,तर एक होरपळून जखमी

Nagpur News: कुही तालुक्यात गुरुवारी संध्याकाळी अचानक घडलेल्या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. कुही-अंभोरा मार्गाजवळील भंडारबोडी येथील एका कापूस प्रक्रिया कारखान्यात भीषण आग लागल्याने मोठे नुकसान झाले. आगीच्या वेळी परिसरात काम सुरू होते आणि काही नागरिकही जवळ होते. याच गोंधळात एका लहान मुलाला भाजल्याने जखमी व्हावे लागले. त्याला तातडीने रुग्णालयात हलवण्यात आले असून डॉक्टरांनी त्याची प्रकृती सध्या स्थिर असल्याची माहिती दिली आहे. घटनेनंतर गावकरी मोठ्या संख्येने घटनास्थळी जमा झाले.
आग लागल्याची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन आणि अग्निशमन यंत्रणा तातडीने सक्रिय झाली. नियंत्रण कक्षाला सुमारे 7:58 वाजता संदेश मिळाला आणि लगेच दोन अग्निशमन गाड्या पाठवण्यात आल्या. त्यानंतर मौदा आणि उमरेड येथील पथकेही मदतीला दाखल झाली. कारखान्याच्या आवारात मोठ्या प्रमाणावर साठवलेला कापूस असल्याने आग वेगाने पसरली. रात्री उशिरापर्यंत धुराचे ढग आणि ज्वाळा दूरवरून दिसत होते. आग विझवण्यासाठी जवानांना अनेक तास मेहनत घ्यावी लागली.
घटनेमुळे परिसरात घबराट
आगीची तीव्रता इतकी होती की आसपासच्या घरांमधील नागरिक बाहेर पडले. काही काळ वाहतूकही सावधगिरी म्हणून थांबवण्यात आली. लोकांनी सुरक्षित अंतर राखत परिस्थिती पाहिली. मोठ्या प्रमाणावर कापूस जळाल्याने कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
आगीचे संभाव्य कारण
अधिकृत कारण अजून स्पष्ट झाले नसले तरी सुरुवातीच्या तपासात विद्युत ठिणगीमुळे ही दुर्घटना घडली असावी असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. कारखान्यातील ज्वलनशील वस्तूंमुळे आग नियंत्रणात आणणे अधिक अवघड झाले. अधिक तपासानंतरच निश्चित कारण समोर येणार आहे.
जखमी मुलावर उपचार सुरू
आगीत जखमी झालेल्या मुलाला तातडीने नागपूर येथील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांच्या माहितीनुसार त्याच्यावर उपचार सुरू असून प्रकृती धोक्याबाहेर आहे. कुटुंबीय आणि नातेवाईक रुग्णालयात उपस्थित आहेत.
प्रशासनाची पाहणी आणि पुढील कारवाई
घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि पोलिस अधिकारी यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. नुकसानाचा पंचनामा करण्यात येत असून सुरक्षा उपायांची तपासणीही केली जात आहे. पुढील काळात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक सूचना देण्याची तयारी प्रशासनाने दर्शवली आहे.