बोगस मतदाराला आमदार पुत्राने पळवला? बुलढाण्यातल्या घटनेची राज्यभरात चर्चा!

Buldhana Politics: बुलढाण्यात संजय गायकवाड यांचे पुत्र कुणाल गायकवाड यांनी एका बोगस मतदाराला पळवल्याचा आरोप होतोय. एका व्हिडिओत बोगस मतदाराला काही कार्यकर्ते चोपतांना दिसतायत. मात्र, त्याच वेळी आमदार पुत्र कुणाल गायकवाड हे घटनास्थळी पोहोचतात आणि बोगस मतदाराला पळवून जाण्यास मदत करताना दिसतायत.नेमकं काय प्रकरण आहे? जाणून घेऊया.
बोगस मतदान करताना काही कार्यकर्त्यांनी त्याला पकडलं आणि चांगलाच चोप दिला.आता तुम्ही म्हणाल या ठिकाणी एवढी माणसं असताना तसंच पोलिसही असताना हा बोगस मतदार पळाला कसा?बुलढाण्याचे आमदार महोदय संजय गायकवाडांचे पुत्र दबंग स्टाईलनं घटनास्थळी बुलेटवर पोहोचलेत. आणि त्यांनीच या बोगस मतदाराला पळवून लावल्याचा आरोप होतोय.
व्हायरल व्हिडिओमध्ये काही कार्यकर्ते या बोगस मतदाराला चोप देतायत मात्र, त्याचवेळी या ठिकाणी कुणाल गायकवाड पोहोचतात आणि एक नव्हे, दोन नव्हे तर चक्क तिन ते चार वेळा तिथून धूम ठोकण्यासाठी कुणाल गायकवाड हे बोगस मतदाराला सांगताना दिसतायत.
एवढंच नव्हे घटनास्थळी पोलीस आल्यानंतर बोगस मतदार हा कुणाल गायकवाड यांना मिठी मारतोय. त्यावेळी पोलिसांकडे बोगस मतदाराला न देता उलट पोलिसांनाच कुणाल गायकवाड यांच्या कार्यकर्त्यानं पकडलं आणि बोगस मतदाराला पळू जाण्यास मदत केल्याचं व्हिडिओत दिसतंय. दरम्यान या व्हिडिओनंतर आता अनेक प्रश्न उपस्थित केले जातायत.
सत्ताधा-या लोकांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. बोगस मतदारांद्वारे निवडणूक जिंकण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप काँग्रेसनं केलाय, तर अनेकांकडे बोगस मतदान कार्ड आणि आधार कार्ड आढळल्याचा आरोपही करण्यात आलाय.
बुलढाण्यातील बोगस मतदाराला पळण्यासाठी कुणाल गायकवाड यांनी मदत केल्याच्या आरोपाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होतोय. दरम्यान यानंतर या प्रकरणाचे पडसाद राज्यभर उमटताना दिसतायत. ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसेनं संजय गायकवाड यांच्यावर टीका केलीय.
बुलढाणाच नव्हे तर राज्यभरात अनेक ठिकाणी असे प्रकार उघडकीस आले आहेत.. मात्र, कुणाल गायकवाडांनी बोगस मतदाराला पळवून लावल्याचा आरोप धक्कादायक आहे. एखाद्या बोगस मतदाराला पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केलं जातं, मात्र आमदार महोदयांच्या पुत्रानं थेट बोगस मतदाराला मदत केल्याचा आरोप होतोय. गंभीर बाब म्हणजे आमदार पुत्राच्या कार्यकर्त्यानं चक्क पोलिसाला देखील अडवलं, त्यामुळे व्हायरल व्हिडिओत जे दिसतंय त्याआधारावर संजय गायकवाड यांचा मुलगा कुणाल गायकवाड यांच्यावर कारवाई होणार का? याकडे आता लक्ष लागलंय.
