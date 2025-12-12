3 महिन्यात फक्त 98 कुणबी प्रमाणपत्र, हैद्राबाद गॅझेटच्या निर्णयाचा फायदा होतोय की नाही?

Manoj Jarnge Patil: मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनानंतर २ सप्टेंबर रोजी निघालेल्या हैदराबाद गॅझेटियर जीआरनुसार मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यात तीन महिन्यांमध्ये मराठा समाजाला केवळ 98 कुणबी ओबीसी प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत. त्यामुळं अवघी मुंबई जॅम करीत जरांगेंनी हैद्राबाद गॅजेटसाठी केली धडपड व्यर्थ गेली का असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
अवघ्या महाराष्ट्राने ७ दिवस मुंबईत धडकलेल्या जरांगेंच्या आंदोलनाचा झंझावात बघितला. त्यानंतर हैद्राबाद गॅझेटची मागणी मान्य करत सरकारला जीआर काढावा लागला. त्यानंतर मराठा आंदोलकांनी आंदोलन मागे घेत एकच जल्लोष केला. कुणबी नोंदींचा मराठा समाजाला मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल अशी भावना तयार झाली. पण गेल्या ३ महिन्यात फक्त 98 जणांनाच या गॅझेटच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकलंय.
परभणी जिल्ह्यातून सर्वाधिक 445 अर्ज, 47 जणांना प्रमाणपत्र
संभाजीनगर जिल्ह्यातून 14 अर्ज, एकालाही प्रमाणपत्र नाही
जालना जिल्ह्यातून 78 अर्ज, 8 जणांना प्रमाणपत्र
बीड जिल्ह्यातून 22 अर्ज, सर्वांना प्रमाणपत्र वाटप
धाराशिव जिल्ह्यातून 13 अर्ज, 4 जणांना प्रमाणपत्र
लातूर जिल्ह्यातून 12 अर्ज, 9 जणांना प्रमाणपत्र
नांदेड जिल्ह्यातून 5 अर्ज, सर्वांना प्रमाणपत्र वाटप
हिंगोली जिल्ह्यातून 5 अर्ज, 3 जणांना प्रमाणपत्र
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला सरकारच्या निर्णयाचा मोठा फायदा होईल असं म्हटलं जात असतानाच ही आकडेवारी मात्र त्याला छेद देतेय. यावरुनच जरांगेंनी सरकारवर निशाणा साधलाय. तर यात नेमक्या काय अडचणी आहे ते आम्ही समजून घेऊ असं विखेंनी म्हटलंय.
पण संथगतीने सुरु असलेल्या प्रमाणपत्र वाटपावरुन काँग्रेस नेत्यांनीही नाराजी व्यक्त केलीये. तर प्रसाद लाड यांनी मात्र कोणावरही अन्याय होणार नाही असं म्हटलंय. सरकारने पुन्हा एकदा प्रमाणपत्र वाटपावरुन आश्वस्त केलंय. पण मुळात अर्जांचं प्रमाण देखील लक्षणीयरित्या कमी आहे. त्यामुळे आता सरकारकडून आणखी काही पावलं उचलली जाताता का आणि त्याचा सकारात्मक परिणाम अर्ज आणि प्रमाणपत्र वाटपावर होतो का हे पाहावं लागेल.