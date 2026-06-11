मराठ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रेंगाळणार? 30 अभ्यासक लाखो कागदपत्र तपासणार?

प्रताप नाईक, कोल्हापूर
मराठा समाजाच्या कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी आवश्यक दाखले, वंशावळी, खरेदीखत, बक्षीसपत्रे हे सर्व मोडी लिपीत आहे. पण, आवश्यक असलेल्या मोडी लिपीच्या कागदपत्रांच्या लिप्यंतराचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागानं मोडी मजकुराचे मराठी लिप्यंतर आणि इंग्रजी भाषांतर करण्यासाठी राज्यात केवळ 30 अभ्यासकांचीच नेमणूक केलीय. त्यामुळं हे 30 अभ्यासक राज्यभरातील लाखो मोडी कागदपत्रांचा कसे आणि कधी तपासणार? असा सवाल उपस्थित होतोय.
महाराष्ट्रातील 1960 पूर्वीची बहुतांश महसुली, न्यायालयीन आणि शासकीय कागदपत्रे मोडी लिपीत आहेत. आजही जातीचे दाखले, कुणबी नोंदी, वंशावळी, खरेदीखत, बक्षीसपत्रे आणि इतर अनेक ऐतिहासिक नोंदी मोडी लिपीतच उपलब्ध आहेत. या कागदपत्रांचा शासकीय कामकाजासाठी वापर करायचा असेल तर त्यांचे मराठी लिप्यंतर आवश्यक असते. याच पार्श्वभूमीवर मराठी भाषा विभागानं मोडी लिप्यंतरासाठी राज्यातील 30 अभ्यासकांची नेमणूक करण्यात आलीय. मात्र राज्याच्या तुलनेत ही संख्या खूपच कमी असल्याचा आरोप होतोय. सध्या मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्यासाठी कुणबी नोंदी आवश्यक आहेत. या नोंदी मोडी लिपीत असल्यानं मराठा समाजाला देखील दाखले मिळवत असताना अडचणी येतायेत.
मराठा-कुणबी आरक्षणाच्या संदर्भात गेल्या काही वर्षांत मोडी लिपीतील नोंदींची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढलीय. कुणबी दाखल्यासाठी वंशावळ, जुने महसुली अभिलेख आणि जबाबांची पडताळणी करावी लागते. या सर्व नोंदींचे मराठीत लिप्यंतर झाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते. त्यामुळे राज्यभरातून हजारो अर्जदारांना मोडी लिपी अभ्यासकांच्या मदतीची आवश्यकता भासतेय.
- जातीच्या दाखल्यासाठी आवश्यक नोंदी मोडी लिपीत उपलब्ध
- कुणबी दाखल्यासाठी वंशावळ आणि जबाबांचे लिप्यंतर आवश्यक
- पुराभिलेख, तहसील आणि रजिस्टर कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मोडी नोंदी
- न्यायालयीन प्रकरणांमधील जुने दस्तऐवज मोडी लिपीत
- सन 1899 पूर्वीची अनेक महसुली अभिलेख मोडीमध्ये असल्यानं त्याचे लिप्यंतर महत्वाचे
मोडी अभ्यासकांच्या मते, केवळ दाखल्यांसाठीच नव्हे तर न्यायालयीन कामकाजासाठीही मोडी लिप्यंतर अत्यंत गरजेचं आहे. अनेक जमीन व्यवहार, खरेदीखत, बक्षीसपत्रे आणि जुने मालकी हक्कांचे दस्तऐवज मोडी लिपीत असल्यानं त्यांचे अचूक लिप्यंतर आवश्यक ठरतं. मात्र राज्यातील लाखो कागदपत्रांच्या तुलनेत केवळ 30 अभ्यासकांवर ही जबाबदारी टाकणे व्यवहार्य नसल्याचं मत मोडी अभ्यासक नोंदवतायेत.
विशेष म्हणजे 27 मे 2026 रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये इतर पात्र अभ्यासकांना काम करण्यास स्पष्ट बंदी घालण्यात आलीय. मात्र प्रत्यक्षात अनेक शासकीय कार्यालयं नामिकेबाहेरील अभ्यासकांनी केलेले लिप्यंतर स्वीकारत नसल्याची तक्रार आहे. त्यामुळं पुराभिलेख विभागाच्या प्राथमिक आणि प्रगत परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या तसंच विद्यापीठांमधून मोडी लिपीचे शिक्षण घेतलेल्या सर्व पात्र अभ्यासकांना लिप्यंतराची अधिकृत मान्यता देण्याची गरज व्यक्त केली जाते.. अन्यथा लिप्यंतराची कामे रखडणं आणि मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यात दिरंगाई होण्याची दाट शक्यता आहे.