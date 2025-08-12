English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
विठ्ठलाचं नामस्मरण, हसत-खेळत भगिनी दर्शनासाठी निघाल्या; कुंडेश्वर अपघाताचा शेवटचा व्हिडिओ समोर

Kundeshwar Temple Tragedy:   पुण्याच्या खेड तालुक्यातील कुंडेश्वरच्या दर्शनाला निघालेल्या 40 महिला भाविकांच्या पिकअप गाडीचा घाटाच्या मध्यावर अपघात होऊन 10 महिला भाविकांचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 12, 2025, 05:11 PM IST
Kundeshwar Temple Tragedy 10 Women Devotees Killed in Pickup Truck Accident driver arrested

Kundeshwar Temple Tragedy:  पुण्यातील खेड तालुक्यातील कुंडेश्वरच्या दर्शनाला निघालेल्या महिला भाविकांचा अपघाती मृत्य झाल्याची घटना समोर आली आहे. या अपघातात 10 महिलांनी जीव गमावला आहे तर 21 महिला जखमी असल्याचे सांगितले जातेय. या घटनेनंतर अपघाताला जबाबदार कोण, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. तर, या प्रकरणातील चालकाला ताब्यात घेण्यात आले आहे. 

पुण्याच्या खेड तालुक्यातील कुंडेश्वरच्या दर्शनाला निघालेल्या 40 महिला भाविकांच्या पिकअप गाडीचा घाटाच्या मध्यावर अपघात होऊन 10 महिला भाविकांचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय,तर 29 महिला भाविकांची प्रकृती गंभीर असून त्यांच्या वरती सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत या दुर्दैवी घटनेनंतर या अपघाताला जबाबदार कोण असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. 

कुंडेश्वर देवस्थान क वर्ग दर्जाचे झाल्यानंतर या परिसरात झालेल्या विकास कामांमधील रस्ते खड्डेमय झाले घाट तयार करताना तांत्रिक बाबी न तपासल्याने घाटाचा भाग मोठा झाला अशातच भाविकांनी घेऊन जाणारे पिकअप गाडी घाटाचा चढ चढण्याऐवजी माघारी रिटन परत खाली आली, आणि चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटून गाडी थेट शंभर फूट खोल दरीत कोसळली, महत्त्वाचं म्हणजे ही गाडी ओव्हरलोड असल्याची माहिती स्थानिक नागरिक सांगत असून या अपघातानंतर चालकावरती ही सदोष मनुष्यवधाचा चा गुन्हा म्हाळुंगे पोलीस ठाण्यात दाखल झालाय, 

या अपघाताला जबाबदार कोण याची चौकशी व्हायला हवी अशी भावना ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत. 10 महिलांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या चालकाला अटक करण्यात आलीये. हृषीकेश करंडे असं त्याचं नाव आहे. हृषीकेशवर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

विठ्ठलाचे नामस्मरण अन् भक्तिभाव...

कुंडेश्वर दर्शनासाठी निघालेल्या महिला भाविकांच्या अपघाताआधीचा एक व्हिडिओदेखील समोर आला आहे. या दुर्दैवी अपघाताच्या काही मिनिटांपूर्वीच पिकअप गाडीत गाणी म्हणत, हसत-खेळत भगिनी कुंडेश्वराच्या दर्शनासाठी निघाल्या होत्या. भक्तिभावाने सुरू झालेला प्रवास क्षणात शोकांतिका ठरला. विठ्ठलाचे नामस्मरण करत निघालेल्या महिलांवर काळाचा घाला घातला. 

या अपघातातील जखमींवर उपचार सुरू आहेत. तर, अपघातातील मृतांच्या कुटुंबीयांना केंद्र सरकारकडून प्रत्येकी 2 लाख रुपये आणि राज्य सरकारकडून प्रत्येकी 4 लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. तसंच, जखमींना 50 हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. 

