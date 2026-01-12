English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींना लखपती दीदी...' पालिका निवडणुकीआधी फडणवीसांची मोठी घोषणा!

Ladaki Bahin Become Lakhapati Didi: 15 जानेवारी रोजी होणाऱ्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकमध्ये विविध विषयांवर भाष्य केले.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 12, 2026, 10:05 AM IST
Ladaki Bahin Become Lakhapati Didi: विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना आणण्यात आली. ज्याचा महायुती सरकारला खूप चांगला फायदा झाला. दरम्यान लाडकी बहीण योजनेची रक्कम 2100 रुपये करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याने महिला त्याची वाट पाहतायत. आम्ही ते नक्की करणार, असे एकनाथ शिंदेंनी स्पष्ट केले. अशावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात महत्वाचे विधान केले आहे. काय म्हणाले फडणवीस? सविस्तर जाणून घेऊया.  

15 जानेवारी रोजी होणाऱ्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकमध्ये भाषण केले. नाशिक महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या तयारीत एका सभेत बोलताना शहराच्या प्रगतीवर भर दिला. यावेळी फडणवीसांनी स्थानिक नगरसेवकांना प्रोत्साहन दिले. 'जे नगरसेवक महिलांच्या कल्याणासाठी सक्रिय राहतील, त्यांना महापालिकेत महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या मिळतील. हा उपक्रम शहराच्या विकासाला गती देईल आणि महिलांच्या सक्षमीकरणाला चालना मिळेल', असे ते म्हणाले. यावेळी फडणवीसांनी नाशिकला आधुनिक आणि सुरक्षित शहर बनवण्याचे वचन दिले, ज्यात तंत्रज्ञानाचा वापर करून बदल घडवले जातील, असे ते म्हणाले. 

लखपती दीदी बनवण्याचे आवाहन

लाडकी बहिण योजनेच्या लाभार्थ्यांना लखपती दीदी योजनेत सामील करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी नगरसेवकांना केले. जे हे यशस्वी करतील, त्यांना नाशिक महानगरपालिकेत चांगली पदे आणि भूमिका दिली जातील. हे प्रोत्साहन महिलांच्या विकासासाठी आहे. ज्यात स्वयंसहाय्यता गटांच्या माध्यमातून त्यांना वार्षिक उत्पन्न वाढवण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले. असे प्रयत्न करणाऱ्या नगरसेवकांना पक्षाकडून विशेष मान मिळेल आणि शहराच्या प्रगतीत त्यांचा सहभाग वाढेल, असे फडणवीसांनी नगरसेवकांना प्रोत्साहन देताना सांगितले. 

लाडकी बहिण योजना 

महाराष्ट्र्रात सुरु असलेल्या लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा 1500 रुपये आर्थिक मदत मिळते. महिलांना दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी आधार देणे हा याचा उद्देश आहे. ही मदत थेट त्यांच्या खात्यात जमा होते, ज्यामुळे त्यांना स्वतंत्रपणे खर्च करण्याची मुभा मिळते. योजना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आली असून, त्यातून लाखो महिलांना फायदा झाल्याचे महायुती सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. 

लखपती दीदी योजनेचे स्वरूप

लखपती दीदी ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेली ही केंद्र सरकारची योजना आहे. याद्वारे स्वयंसहाय्यता गटातील महिलांना सहाय्य केले जाते. यात महिलांना वर्षाला किमान एक लाख रुपये कमावण्यासाठी प्रशिक्षण आणि संसाधने दिली जातात. छोट्या उद्योग, व्यवसाय किंवा शेतीशी संबंधित कामे यात शिकवली जातात. लाडकी बहिण योजनेच्या लाभार्थ्यांना या योजनेत रूपांतरित करणे शक्य आहे, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि जीवनमान सुधारेल. ही योजना ग्रामीण आणि शहरी महिलांसाठी उपयुक्त आहे.

नाशिक शहरासाठी विकास प्रकल्प

फडणवीसांनी नाशिकसाठी 27 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची घोषणा केली. यात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) युनिटसाठी 12 हजार कोटींची गुंतवणूक आहे. तसेच केंद्र सरकारकडे नाशिकमध्ये विमानचालनाशी संबंधित संरक्षण कॉरिडॉर उभारण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हे प्रकल्प रोजगार वाढवतील आणि शहराची अर्थव्यवस्था मजबूत करतील. याशिवाय आयटी पार्क आणि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब विकसित करून नाशिकला स्मार्ट शहर बनवण्याचे नियोजन असल्याचे ते म्हणाले. 

फडणवीसांचा इशारा 

नाशिकमध्ये 4000 एआय-आधारित सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जाणार आहेत. ज्यामुळे सुरक्षा वाढून गुन्हेगारी कमी होण्यास मदत होणार आहे. फडणवीसांनी शहराला आधुनिक बनवण्यावर भर दिला. दुसरीकडे, भाजप-शिवसेना युतीने निवडणुकीपूर्वी पक्ष शिस्तीचे निर्देश दिले. अपक्ष उमेदवारांना समर्थन देणाऱ्या किंवा स्वतंत्र पॅनेल बनवणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना निलंबित केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

