English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ladaki Bahin: एकीकडे लाडक्या बहिणींचे हफ्ते बंद तर दुसरीकडे पुरुष लाभार्थी Exposed; कसा सुरुयं घोळ?

Ladaki Bahin: योजनेचा हप्ता बंद झाल्याने काही लाडक्या बहिणींनी आंदोलन आणि घोषणाबाजी देखील केलीये.  

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 10, 2026, 10:20 PM IST
Ladaki Bahin: एकीकडे लाडक्या बहिणींचे हफ्ते बंद तर दुसरीकडे पुरुष लाभार्थी Exposed; कसा सुरुयं घोळ?
लाडकी बहीण

Ladaki Bahin: मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना ही राज्य सरकारची सर्वात चर्चीत असलेली योजना आहे. वेगवेगळ्या कारणांमुळे ही योजना चर्चेच्या केंद्रस्थानी असते. आज सुद्धा पुन्हा या योजनेची चर्चा होतेय कारण यवतमाळ जिल्ह्यात योजनेचा हप्ताच लाडक्या बहिणींना मिळत नाहीये पण दुसरीकडे या योजनेचे काही पुरुषसुद्धा लाभ घेत असल्याचं उघड झालंय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

सरकारच्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील गोंधळ काही संपायचं नाव घेत नाहीये. यवतमाळमध्ये लाभार्थ्यांची आकडेवारी तपासल्यावर त्यातून धक्कादायक माहिती समोर आलीये. कारण एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात लाडकी बहिण योजनेचे पाचशेून अधिक लाभार्थी आढळलेयत. म्हणजे योजना लाडक्या बहिणींसाठी पण लाभ मात्र काही पुरुष घेतायत. तर दुसरीकडे ज्यांच्यासाठी योजना आहे त्या लाडक्या बहिणींना मात्र हप्ते येणच बंद झाल्याचं सांगितलंय. म्हणजे यवतमाळ जिल्ह्यात 6 लाख 92 हजार 563 लाडक्या बहिणी आहेत. पण यातल्या 68 हजार 616 बहिणी या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. त्यामुळे गरजू महिलांना याचा मोठा फटका बसतोय. 

योजनेचा हप्ता बंद झाल्याने काही लाडक्या बहिणींनी आंदोलन आणि घोषणाबाजी देखील केलीये.  योजनेत गोंधळ उडाल्याने शासनाकडून लाभ थांबवण्यात आल्याचं कळतंय.  तर ई केवायसी मध्ये महिलांची लिंग नोंदणी करताना चुकून पुरुष या पर्यायावर क्लिक झाल्यामुळे हा घोळ झालेला असू शकतो असं महिला व बालकल्याण अधिकाऱ्यांनी म्हटलंय. तसच पडताळणीची प्रक्रिया सुरु असल्याचं  त्यांनी म्हटलंय. 

विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी मोठा गाजावाजा करून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू झाली, त्यावेळी धडाक्यात नोंदणी करून लाभार्थी महिला निवडण्यात आल्या. निवडणुकांनंतर सत्ता स्थापन झाल्यावर या योजनेमुळे राज्यावर मोठा आर्थिक बोजा आल्याचेही दिसून आले. त्यामुळे पडताळणी करून अनेक चुकीची नावे आता वगळल्या जात असली तरी योजनेतील घोळ मात्र अद्यापही संपलेला नाही.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Ladaki BahinLadaki Bahin male beneficiariesYawatmalmarathi newsलाडकी बहिण

इतर बातम्या

चंद्रपुरात महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या पक्षाने हातात आलेली...

महाराष्ट्र बातम्या