Ladaki Bahin: एकीकडे लाडक्या बहिणींचे हफ्ते बंद तर दुसरीकडे पुरुष लाभार्थी Exposed; कसा सुरुयं घोळ?

Ladaki Bahin: मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना ही राज्य सरकारची सर्वात चर्चीत असलेली योजना आहे. वेगवेगळ्या कारणांमुळे ही योजना चर्चेच्या केंद्रस्थानी असते. आज सुद्धा पुन्हा या योजनेची चर्चा होतेय कारण यवतमाळ जिल्ह्यात योजनेचा हप्ताच लाडक्या बहिणींना मिळत नाहीये पण दुसरीकडे या योजनेचे काही पुरुषसुद्धा लाभ घेत असल्याचं उघड झालंय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
सरकारच्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील गोंधळ काही संपायचं नाव घेत नाहीये. यवतमाळमध्ये लाभार्थ्यांची आकडेवारी तपासल्यावर त्यातून धक्कादायक माहिती समोर आलीये. कारण एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात लाडकी बहिण योजनेचे पाचशेून अधिक लाभार्थी आढळलेयत. म्हणजे योजना लाडक्या बहिणींसाठी पण लाभ मात्र काही पुरुष घेतायत. तर दुसरीकडे ज्यांच्यासाठी योजना आहे त्या लाडक्या बहिणींना मात्र हप्ते येणच बंद झाल्याचं सांगितलंय. म्हणजे यवतमाळ जिल्ह्यात 6 लाख 92 हजार 563 लाडक्या बहिणी आहेत. पण यातल्या 68 हजार 616 बहिणी या योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. त्यामुळे गरजू महिलांना याचा मोठा फटका बसतोय.
योजनेचा हप्ता बंद झाल्याने काही लाडक्या बहिणींनी आंदोलन आणि घोषणाबाजी देखील केलीये. योजनेत गोंधळ उडाल्याने शासनाकडून लाभ थांबवण्यात आल्याचं कळतंय. तर ई केवायसी मध्ये महिलांची लिंग नोंदणी करताना चुकून पुरुष या पर्यायावर क्लिक झाल्यामुळे हा घोळ झालेला असू शकतो असं महिला व बालकल्याण अधिकाऱ्यांनी म्हटलंय. तसच पडताळणीची प्रक्रिया सुरु असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी मोठा गाजावाजा करून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू झाली, त्यावेळी धडाक्यात नोंदणी करून लाभार्थी महिला निवडण्यात आल्या. निवडणुकांनंतर सत्ता स्थापन झाल्यावर या योजनेमुळे राज्यावर मोठा आर्थिक बोजा आल्याचेही दिसून आले. त्यामुळे पडताळणी करून अनेक चुकीची नावे आता वगळल्या जात असली तरी योजनेतील घोळ मात्र अद्यापही संपलेला नाही.