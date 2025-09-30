लाडक्या बहिणींना मोठा धक्का, योजनेचा लाभ घेणं कठीण होणार?

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास : लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आता ई-केवायसी करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.मात्र केवायसी करताना लाडक्या बहिणींना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतोय...वेबसाईट ओपन होताना एरर दिसताहेत...नेमकं काय घडत आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना ई-केवायसी करणं अनिवार्य आहे. यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. यासाठी अनेक महिलांनी ई केवायसी केलं असलं तरी अनेक महिलांना अडचणींचा सामना करावा लागतोय...वेबसाईटवर अनेक तांत्रिक अडचणी आहेत. त्यामुळे ई केवायसी होत नाहीये. यामुळेच लाडक्या बहिणींची डोकेदुखी वाढली आहे.
- लाडकी बहीण योजनेत केवायसी करताना वेबसाईटवर तांत्रिक अडचणी येत आहे
- वेबसाइट लोड होत नाहीये, सतत एरर दिसतो
- फॉर्म भरताना अनेक अडचणी येत आहेत
- एकतर कागदपत्रं अपलोड होत नाहीये
- कागदपत्रे अपलोड झाली तर मोबाईल नंबरवर ओटीपी येण्यात अडचणी येत आहेत
फॉर्म ओपन होत नसल्यानं गावखेड्यातील लाडक्या बहिणींना अनेकदा सायबर कॅफेमध्ये फेऱ्या घालाव्या लागत आहेत....यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा वाया जातोय...ई-केवायसी करताना खूपवेळा एरर येत आहेत.
- अनेक जण एकाचवेळी वेबसाइटवर जाऊन केवायसी करत आहे
- त्यामुळे वेबसाइट लोड होत नाहीये
- तुम्ही रात्री 12नंतर किंवा पहाटेच्या सुमारास प्रयत्न करा
- जर तुम्हाला ओटीपी येत नसेल तर यासाठी नेटवर्क प्रॉब्लेम असू शकतो
- त्यामुळे तुम्हाला काही काळानंतर ओटीपी येऊ शकतो
यावर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी स्पष्टीकरण दिलंय...आजवर अनेकांनी लाडकी बहीण योजनेचा चुकीचा लाभ घेतल्याचं अजित पवारांनी म्हटल आहे. सरकारनं ई-केवायसी बंधनकारक केल्यानं लाडक्या बहिणींची लगबग वाढलीय...मुदत वाढवली असली तरी केवायसी करताना अनेक अडचणी येत आहेत...त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत केवायसी पूर्ण करायच्या असतील तर तत्काळ ही वेबसाईट सुरळीत करण्यासाठीही प्रयत्न होणे गरजेच आहे.