English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींना पालिका निवडणुकीआधीच मिळणार 3000 रुपये, भाजप उमेदवाराकडून घोषणा!

Ladki Bahin Installment: लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 7, 2026, 03:30 PM IST
महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींना पालिका निवडणुकीआधीच मिळणार 3000 रुपये, भाजप उमेदवाराकडून घोषणा!
लाडकी बहीण हफ्ता

Ladki Bahin Installment: मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या तयारीत एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) सोडून अलीकडेच भाजपमध्ये सामील झालेल्या तेजस्वी घोसाळकर यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना मोठी खुशखबर दिली. तेजस्विनी घोसाळकर यांच्या सोशल मीडिया पोस्टनुसार लाडक्या बहिणींच्या खात्यात 3 हजार रुपयांची रक्कम येणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यांचा भाग एकत्रित स्वरूपात दिला जाणार आहे. हे पैसे निवडणुकीपूर्वीच महिलांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत. ज्यामुळे त्यांना सणासुदीच्या काळात आर्थिक आधार मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय. 

हप्त्याची रक्कम

या योजनेच्या प्रत्येक महिन्याच्या हप्त्यात दीड हजार रुपये मिळतात. आता डिसेंबर आणि जानेवारीचे दोन्ही हप्ते एकदमच म्हणजे एकूण तीन हजार रुपये 14 जानेवारीपूर्वी जमा केले जातील. हे सर्व पात्र महिलांना मिळेल. मकर संक्रांतीच्या सणाच्या निमित्ताने सरकारची भेट असल्याचे तेजस्वी घोसाळकर यांनी म्हटले आहे. 

तेजस्वी घोसाळकर यांची राजकीय पार्श्वभूमी

तेजस्वी अभिषेक घोसाळकर या दहिसर भागातील माजी नगरसेविका आहेत. त्या आता भाजपच्या तिकिटावर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत उमेदवार आहेत. काही दिवसांपुर्वी पक्ष बदलून तेव्हा महायुतीच्या भागीदार म्हणून काम करत आहेत. या घोषणेद्वारे त्या महिलांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतायत. ज्यामुळे त्यांना निवडणुकीत फायदा होऊ शकतो.

सोशल मीडियावरच्या पोस्टमध्ये काय?

तेजस्वी यांनी इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यात त्यांनी लिहिले की, मकर संक्रांतीच्या उत्सवात गोडवा वाढवण्यासाठी महायुती सरकारने महिलांना मोठं गिफ्ट दिलंय. डिसेंबर आणि जानेवारीचे हप्ते एकत्र तीन हजार रुपये 14 जानेवारीपूर्वी खात्यात येतील. त्यांनी 'देवाभाऊ' म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांचा उल्लेख करून सरकारच्या कामाचे कौतुक केले आहे. 

ठाकरेंची साथ सोडण्याचं खरं कारण

"2017-2022 या टर्ममधील त्यावेळेच्या शिवसेना आता उबाठा गटाच्या तेजस्वी अभिषेक घोसाळकर भाजपामध्ये प्रवेश करत आहेत. मी मुंबई भाजपाचा अध्यक्ष म्हणून त्यांचं भाजपामध्ये स्वागत करतो," असं म्हणत अमित साटम यांनी तेजस्वी यांच्या पक्ष प्रवेशाची घोषणा केली.  भाजपाने मुंबईत केलेला विकास पाहून तेजस्वी घोसाळकर पक्षात प्रवेश करत असल्याचं अमित साटम यांनी सांगितलं. त्यानंतर त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन तेजस्वी घोसाळकरांचं पक्षात स्वागत केलं.पक्षप्रवेश केल्यानंतर, "मी तेजस्वी अभिषेक घोसाळकर 2017 मध्ये मी नगरसेवक म्हणून निवडून आलेले. मी भाजपामध्ये पक्षप्रवेश केलाय. मी अमित साटम आणि दरेकरांचं आभार मानते हा पक्ष प्रवेश करुन घेतल्याबद्दल. शिवसेनेतून मी निवडून आले होते. पण, आता भाजपमध्ये प्रवेश केला. खूप गोष्टी आहेत ज्या मी बोलू शकत नाही. पण, पक्ष सोडताना खूप दु:ख होत आहे," असं तेजस्वी घोसाळकर म्हणाल्या. "माझ्या प्रभागात विकासाच्या कामांसाठी मी हा निर्णय घेत आहे. खूप गोष्टी आहेत. पण, कसं बोलू हे कळत नाही. फडणवीसांच्या मार्गदर्शनानं ही कामं होतील अशी मी अपेक्षा करते," असंही तेजस्वी म्हणाल्या.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation ElectionMumbai Municipal Corporation ElectionMumbaitejasvee ghosalkar

इतर बातम्या

DA Hike बाबत मोठी बातमी! जानेवारी 2026 मध्ये पगारवाढ? सरकार...

भारत