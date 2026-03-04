English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ladki Bahin: महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींचा हफ्ता 1500 वरून 2100 रुपये होणार? अर्थसंकल्पातून मोठी अपडेट!

Ladki Bahin Beneficiary:  अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि महिलांच्या गरजा लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यात येतील, असे सांगितले जात आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 4, 2026, 08:09 PM IST
Ladki Bahin: महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींचा हफ्ता 1500 वरून 2100 रुपये होणार? अर्थसंकल्पातून मोठी अपडेट!
लाडकी बहीण

Ladki Bahin Beneficiary: महाराष्ट्र सरकारचा 2026-27 चा अर्थसंकल्प येत्या 2 दिवसांत सादर होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार, 6 मार्च रोजी विधानसभेत हा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. या अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या आर्थिक तरतुदींची अपेक्षा असून विशेषतः महिलांच्या कल्याणकारी योजनांवर भर देण्यात येण्याची शक्यता आहे. राज्यातील आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, नवीन मोठ्या योजना जाहीर करण्याऐवजी सुरू असलेल्या प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात येईल, अशी माहिती सुत्रांनी दिलीय.

Add Zee News as a Preferred Source

यंदाचा अर्थसंकल्प राज्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचा ठरणार असून, शेतकरी आणि महिलांच्या गरजा लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यात येतील, असे सांगितले जात आहे. राज्याची कर्जाची रक्कम 9 लाख कोटींवर गेली असल्याने, खर्चात सावधगिरी बाळगली जाईल. अशा पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प राज्याच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचा असेल. दरम्यान या सर्वात लाडक्या बहिणींसाठी काय अपडेट आहे? सविस्तर जाणून घेऊया. 

EPFO New Rules: 30 हजार रुपये पगार असलेल्यांचा किती कापला जाईल पीएफ? EPF चा नियम नेमका काय?

शेतकऱ्यांसाठी काय घोषणा?

महिलांच्या योजनांबरोबरच शेतकऱ्यांसाठीही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येतील. कर्जमाफी आणि इतर मदत उपायांची शक्यता आहे. राज्यातील शेती क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सिंचन योजना आणि इतर पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात येण्याची शक्यता आहे. सुरू असलेल्या प्रकल्पांना पूर्ण करण्यावर प्राधान्य असेल. राजकीयदृष्ट्या नवीन मोठ्या घोषणा करण्याची गरज नसल्याने, विद्यमान योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित होईल, अशी माहिती समोर येत आहे.

युद्धाच्या छायेत शेअर बाजार, SIP थांबवण्याची वेळ आलीय?; तज्ज्ञांनी सांगितला सिक्रेट नियम! 

लाडकी बहिण योजनेची रक्कम वाढणार?

अर्थसंकल्पात लाडकी बहिण योजनेवर विशेष लक्ष केंद्रित होण्याची शक्यता आहे. काही मीडिया रिपोर्टनुसार या योजनेअंतर्गत मासिक सहाय्य रक्कम 1500 रुपयांवरून 2100 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा होऊ शकते. मात्र अद्याप या वृत्ताला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. ही योजना महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आली असून, तिच्या माध्यमातून लाखो महिलांना लाभ मिळतो. गेल्या दोन वर्षांपासून या वाढीची घोषणा झाली असली तरी ती अजून अंमलात आलेली नाही. आता या अर्थसंकल्पात ही अपेक्षा पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. 

मागील वर्षाची तरतूद 

मागील अर्थसंकल्पात लाडकी बहिण योजनेसाठी 2025-26 साठी जवळपास 36000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. आता 2026-27 साठी नवीन निधीची घोषणा अपेक्षित आहे. ही योजना राज्यातील महिलांना आर्थिक मदत पुरवते आणि तिच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी पुरेसा निधी आवश्यक आहे. सरकारने केंद्र आणि रिझर्व्ह बँकेच्या मर्यादेत कर्ज घेतले असले तरी राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत नसल्याने नवीन खर्च जाहीर करण्यात सावधगिरी बाळगली जाईल, असे चित्रही दिसतंय.

अर्थसंकल्पावर साऱ्यांच्या नजरा 

राज्याचे कर्ज 9 लाख कोटींवर गेले असून, आर्थिक स्थिती मजबूत नसली तरी केंद्राच्या मर्यादेतच कर्ज घेण्यात आले आहे. त्यामुळे नवीन मोठ्या खर्चाच्या योजना जाहीर करण्याची शक्यता कमी असल्याचे म्हटले जाते आहे. दरम्यान सर्वांच्या नजरा 6 मार्चच्या अर्थसंकल्पावर लागल्या आहेत.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Ladki BahinLadki Bahin beneficiaryLadki Bahin InstallmentLadki Bahin 2100 rupees Installment

इतर बातम्या

सोलापूर हादरलं! मोबाईल दिला नाही म्हणून मुलगा असं काही करेल...

महाराष्ट्र बातम्या