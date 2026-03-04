Ladki Bahin: महाराष्ट्रातील लाडक्या बहिणींचा हफ्ता 1500 वरून 2100 रुपये होणार? अर्थसंकल्पातून मोठी अपडेट!

Ladki Bahin Beneficiary: महाराष्ट्र सरकारचा 2026-27 चा अर्थसंकल्प येत्या 2 दिवसांत सादर होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार, 6 मार्च रोजी विधानसभेत हा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. या अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या आर्थिक तरतुदींची अपेक्षा असून विशेषतः महिलांच्या कल्याणकारी योजनांवर भर देण्यात येण्याची शक्यता आहे. राज्यातील आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, नवीन मोठ्या योजना जाहीर करण्याऐवजी सुरू असलेल्या प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात येईल, अशी माहिती सुत्रांनी दिलीय.
यंदाचा अर्थसंकल्प राज्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचा ठरणार असून, शेतकरी आणि महिलांच्या गरजा लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यात येतील, असे सांगितले जात आहे. राज्याची कर्जाची रक्कम 9 लाख कोटींवर गेली असल्याने, खर्चात सावधगिरी बाळगली जाईल. अशा पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प राज्याच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचा असेल. दरम्यान या सर्वात लाडक्या बहिणींसाठी काय अपडेट आहे? सविस्तर जाणून घेऊया.
महिलांच्या योजनांबरोबरच शेतकऱ्यांसाठीही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येतील. कर्जमाफी आणि इतर मदत उपायांची शक्यता आहे. राज्यातील शेती क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सिंचन योजना आणि इतर पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात येण्याची शक्यता आहे. सुरू असलेल्या प्रकल्पांना पूर्ण करण्यावर प्राधान्य असेल. राजकीयदृष्ट्या नवीन मोठ्या घोषणा करण्याची गरज नसल्याने, विद्यमान योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित होईल, अशी माहिती समोर येत आहे.
अर्थसंकल्पात लाडकी बहिण योजनेवर विशेष लक्ष केंद्रित होण्याची शक्यता आहे. काही मीडिया रिपोर्टनुसार या योजनेअंतर्गत मासिक सहाय्य रक्कम 1500 रुपयांवरून 2100 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा होऊ शकते. मात्र अद्याप या वृत्ताला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. ही योजना महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आली असून, तिच्या माध्यमातून लाखो महिलांना लाभ मिळतो. गेल्या दोन वर्षांपासून या वाढीची घोषणा झाली असली तरी ती अजून अंमलात आलेली नाही. आता या अर्थसंकल्पात ही अपेक्षा पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
मागील अर्थसंकल्पात लाडकी बहिण योजनेसाठी 2025-26 साठी जवळपास 36000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. आता 2026-27 साठी नवीन निधीची घोषणा अपेक्षित आहे. ही योजना राज्यातील महिलांना आर्थिक मदत पुरवते आणि तिच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी पुरेसा निधी आवश्यक आहे. सरकारने केंद्र आणि रिझर्व्ह बँकेच्या मर्यादेत कर्ज घेतले असले तरी राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत नसल्याने नवीन खर्च जाहीर करण्यात सावधगिरी बाळगली जाईल, असे चित्रही दिसतंय.
राज्याचे कर्ज 9 लाख कोटींवर गेले असून, आर्थिक स्थिती मजबूत नसली तरी केंद्राच्या मर्यादेतच कर्ज घेण्यात आले आहे. त्यामुळे नवीन मोठ्या खर्चाच्या योजना जाहीर करण्याची शक्यता कमी असल्याचे म्हटले जाते आहे. दरम्यान सर्वांच्या नजरा 6 मार्चच्या अर्थसंकल्पावर लागल्या आहेत.