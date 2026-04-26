Ladki Bahin: महाराष्ट्रातील अपात्र लाडक्या बहिणींकडून किती कोटींची वसुली? आकडा ऐकून वाटेल आश्चर्य!

Ladki Bahin: अपात्र असतानाही लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतलेल्यांना मोठा धक्का बसला आहे, सरकारनं या लाडक्या बहिणींकडून आता वसुली करण्यास सुरूवात केलीय. आतापर्यंत 6 हजार 457 अपात्र बहिणींकडून 11 कोटींची वसुली करण्यात आलीय.
पात्रता नसताना देखील लाखो महिलांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतला होता. यात अनेक शासकीय महिला कर्मचा-यांचा समावेश असल्याचंही समोर आलं आहे. दरम्यान आधी अपात्र लाभार्थ्यांची नावं लाडकी बहीण योजनेतून वगळल्यानंतर आता त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. अपात्र लाडक्या बहिणींकडून 11 कोटी रूपयांची वसुली करण्यात आली आहे.
लाडकी बहीण योजनेचा अनेकांनी चुकीच्या पद्धतीनं लाभ घेतल्याचं सरकारमधील मंत्र्यांनी म्हटलंय. गरिबांसाठी ही योजना सुरू केलीय, त्यामुळे या योजनेसाठी अपात्र असलेल्यांनी देखील पैसे उकळले, त्यामुळे त्यांच्या चौकशीची मागणी
छनग भुजबळ यांनी केलीय.एकीकडे सरकारमधील मंत्र्यांनी अपात्र लाडक्या बहिणींकडून वसुली केल्याच्या बातमीला दुजोरा दिलाय, मात्र दुसरीकडे लाडक्या बहिणींना फक्त नोटीस पाठवली असल्याचं सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी म्हटलंय.
लाडकी बहीण योजनेच्या निकषात न बसणाऱ्या महिलांकडून वसुली करण्याचं काम सरकारकडून सुरू करण्यात आलं आहे. सरकारच्या नियमाविरोधात जाऊन योजनेसाठी अपात्र असलेल्या महिलांनी देखील योजनेचा लाभ घेतला, दरम्यान यानंतर राज्यातील 12 हजार 915 लाभार्थी हे अपात्र आढळून आले आहेत. त्यापैकी 6 हजार 457 महिलांकडून आतापर्यंत 11 कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे.
लाडकी बहीण योजनेत सध्या महाराष्ट्रात 1.75 कोटी सक्रिय लाभार्थी महिला आहेत. या योजनेसाठी महिन्याला सरकार सुमारे 3700 कोटी रुपये खर्च करते. एका याचिकाकर्त्यांनी पेन्शनसाठी पात्र असलेल्या महिला, शिक्षकांच्या हक्कांसाठी याचिका दाखल केली होती. त्यावर कोर्टाने सरकारला “प्राधान्य पेन्शनला द्या, अन्यथा लोककल्याणकारी योजना बंद करा” असा थेट इशारा दिला. आता यावर अतिरिक्त आयुक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करताना त्यात काय सांगतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सरकारला फटकारले
लाडकी बहीण योजना बंद करा असं म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाचे सरकारला फटकारले ते पेन्शनसंदर्भातील एका याचिकेवरुन नाराजी व्यक्त करताना. मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याला सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन व अन्य लाभ पालिकेने दिला नाही. त्यानंतर या महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.पेन्शनसाठी पैसे नसतील तर लाडकी बहीण योजनासारख्या योजनांवर खर्च करणे थांबवा. फंडची कमतरता ही सबब चालणार नाही. गरज पडल्यास महापालिकेच्या कार्यालयातील खुर्च्या-टेबल विकून पेन्शन द्या! असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने पालिका प्रश्नासनाला फटकाऱ्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांना याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.