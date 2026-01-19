English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अमरावती, वाशिममध्ये लाडक्या बहिणींचा मोर्चा; जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दिली धडक

नोव्हेंबर महिन्याच्या हप्त्यासाठी अमरावीत आणि वाशिममध्ये लाडक्या बहिणी चांगल्याच आक्रमक झाल्या आहेत. लाडक्या बहिणींनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. केवायसी करून देखील लाभ मिळत नसल्याचा आरोप लाडक्या बहिणींनी केलाय.

पूजा पवार | Updated: Jan 19, 2026, 09:56 PM IST
अमरावती, वाशिममध्ये लाडक्या बहिणींचा मोर्चा; जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दिली धडक
Photo Credit - Social Media

अनिरूद्ध दवाळे आणि गणेश मोहाळे (प्रतिनिधी) अमरावती /वाशिम : नोव्हेंबर महिन्याच्या हप्त्यासाठी अमरावीत आणि वाशिममध्ये लाडक्या बहिणी चांगल्याच आक्रमक झाल्या आहेत. लाडक्या बहिणींनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. केवायसी करून देखील लाभ मिळत नसल्याचा आरोप लाडक्या बहिणींनी केलाय.

Add Zee News as a Preferred Source

अमरावती आणि वाशिममध्ये लाडक्या बहिणी चांगल्याच आक्रमक झाल्या आहेत. नोव्हेंबरचा हप्ता जमा न झाल्यानं लाडक्या बहिणींनी आंदोलन केलंय. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर लाडक्या बहिणींनी भव्य असा मोर्चा काढलाय. अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत लाडक्या बहिणींनी तात्काळ हप्ता जमा करण्याची मागणी केली आहे. तसंच सरकार चुकीच्या पद्धतीनं केवायसी करत असल्याचा आरोप देखील यावेळी लाडक्या बहिणींनी केलाय.

तर तिकडे वाशिममध्ये देखील लाडक्या बहिणी चांगल्याच संतप्त झाल्या आहेत. लाडक्या बहिणींनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. लाभ द्या अन्यथा लाडकी बहीण योजना बंद करा असं म्हणत घोषणाबाजी केली

महानगरपालिका निवडणुकीत सरकारनं डिसेंबर आणि नोव्हेंबरचा हप्ता जानेवारीत मिळणार असल्याचं सांगितलं होतं. जानेवारीचा हप्ता देखील डिसेंबरमध्येच मिळणार असं जाहीर केलं, मात्र, आचारसंहितेमुळे निवडणूक आयोगानं जानेवारीचा लाभ अग्रिम स्वरुपात देण्यास मज्जाव केला होता. मात्र, लाडक्या बहिणींचा नोव्हेंबरचा हप्ता त्यांना मिळालेलाच नाही. 

लाडक्या बहीणींच्या मोर्चावर शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसेंनी देखील प्रतिक्रिया दिलीय. पात्र लाडक्या बहिणींनाच लाभ मिळणार असल्याचं दादा भुसे यांनी स्पष्ट केलंय. विधानसभा निवडणुकीआधी लाडकी बहीण योजना सुरू झाली, दरम्यान  या योजनेचा फायदा महायुतीला चांगलाच झाला, विधानसभेत बहिणींनी
महायुतीच्या झोळीत भरभरून मतं टाकलीत. त्यानंतर नगरपरिषद आणि पालिका निवडणुकीत देखील फायदा झाल्याचं बोललं जातंय, मात्र निवडणुका झाल्यानंतर आता सरकार लाडक्या बहिणींना विसरलं का? अशी चर्चा सुरू झालीय. तसंच लाडक्या बहिणी देखील 1500 रूपयांसाठी आक्रमक झाल्या आहेत.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Ladki Bahinmarathi newsAmravatiwashim

इतर बातम्या

महाराष्ट्र पोलिसांची मोठी कारवाई, भिवंडीत 44 जणांना अटक, 47...

महाराष्ट्र बातम्या