अमरावती, वाशिममध्ये लाडक्या बहिणींचा मोर्चा; जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दिली धडक

अनिरूद्ध दवाळे आणि गणेश मोहाळे (प्रतिनिधी) अमरावती /वाशिम : नोव्हेंबर महिन्याच्या हप्त्यासाठी अमरावीत आणि वाशिममध्ये लाडक्या बहिणी चांगल्याच आक्रमक झाल्या आहेत. लाडक्या बहिणींनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. केवायसी करून देखील लाभ मिळत नसल्याचा आरोप लाडक्या बहिणींनी केलाय.
अमरावती आणि वाशिममध्ये लाडक्या बहिणी चांगल्याच आक्रमक झाल्या आहेत. नोव्हेंबरचा हप्ता जमा न झाल्यानं लाडक्या बहिणींनी आंदोलन केलंय. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर लाडक्या बहिणींनी भव्य असा मोर्चा काढलाय. अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत लाडक्या बहिणींनी तात्काळ हप्ता जमा करण्याची मागणी केली आहे. तसंच सरकार चुकीच्या पद्धतीनं केवायसी करत असल्याचा आरोप देखील यावेळी लाडक्या बहिणींनी केलाय.
तर तिकडे वाशिममध्ये देखील लाडक्या बहिणी चांगल्याच संतप्त झाल्या आहेत. लाडक्या बहिणींनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. लाभ द्या अन्यथा लाडकी बहीण योजना बंद करा असं म्हणत घोषणाबाजी केली
महानगरपालिका निवडणुकीत सरकारनं डिसेंबर आणि नोव्हेंबरचा हप्ता जानेवारीत मिळणार असल्याचं सांगितलं होतं. जानेवारीचा हप्ता देखील डिसेंबरमध्येच मिळणार असं जाहीर केलं, मात्र, आचारसंहितेमुळे निवडणूक आयोगानं जानेवारीचा लाभ अग्रिम स्वरुपात देण्यास मज्जाव केला होता. मात्र, लाडक्या बहिणींचा नोव्हेंबरचा हप्ता त्यांना मिळालेलाच नाही.
लाडक्या बहीणींच्या मोर्चावर शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसेंनी देखील प्रतिक्रिया दिलीय. पात्र लाडक्या बहिणींनाच लाभ मिळणार असल्याचं दादा भुसे यांनी स्पष्ट केलंय. विधानसभा निवडणुकीआधी लाडकी बहीण योजना सुरू झाली, दरम्यान या योजनेचा फायदा महायुतीला चांगलाच झाला, विधानसभेत बहिणींनी
महायुतीच्या झोळीत भरभरून मतं टाकलीत. त्यानंतर नगरपरिषद आणि पालिका निवडणुकीत देखील फायदा झाल्याचं बोललं जातंय, मात्र निवडणुका झाल्यानंतर आता सरकार लाडक्या बहिणींना विसरलं का? अशी चर्चा सुरू झालीय. तसंच लाडक्या बहिणी देखील 1500 रूपयांसाठी आक्रमक झाल्या आहेत.