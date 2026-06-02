/Ladki Bahin: सरकारी निधीचा गैरवापर की महिलांना योजनेबाहेर काढण्याचा प्लान? विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Ladki Bahin: लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांची नव्याने पडताळणी झाल्यानंतर तब्बल 80 लाख महिला अपात्र ठरल्याची माहिती समोर आली असून, या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. एकीकडे सरकार ही प्रक्रिया पारदर्शक असल्याचा दावा करत आहे, तर दुसरीकडे विरोधकांनी यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप करत सरकारला धारेवर धरले आहे.
महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत लाखो महिलांना दरमहा आर्थिक मदत दिली जात आहे. मात्र अलीकडे झालेल्या ई-केवायसी आणि पात्रता पडताळणी प्रक्रियेनंतर सुमारे 80 लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक 62 लाख महिलांनी वारंवार मुदतवाढ मिळूनही ई-केवायसी पूर्ण केली नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे त्यांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली आहेत.
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार अनेक लाभार्थी योजनेच्या मूळ निकषांमध्ये बसत नव्हते. महिला असल्याचे भासवून अर्ज करणारे सुमारे 16 हजार पुरुष आढळले. याशिवाय 21 वर्षांखालील 74 हजार महिला, 65 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या 2 लाख महिला, वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या किंवा आयकर भरणाऱ्या 10 लाख महिला अपात्र ठरल्या. तसेच सरकारी नोकरीतील कुटुंबीय, चारचाकी वाहनधारक आणि इतर निकषांमुळेही लाखो अर्ज बाद झाले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणावर भूमिका स्पष्ट करत पात्र महिलांना कोणतीही भीती बाळगण्याचे कारण नसल्याचे सांगितले. नियमांनुसार लाभ मिळवणाऱ्या महिलांकडून एकही रुपया परत घेतला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र चुकीची माहिती देऊन लाभ घेतलेल्या पुरुषांवर कारवाई होणार असून त्यांच्याकडून शासनाने दिलेली रक्कम वसूल केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
या घडामोडीनंतर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. संजय राऊत यांनी सरकारी निधीचा गैरवापर झाल्याचा आरोप करत जबाबदार अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. तर अंबादास दानवे यांनी विविध अटी आणि केवायसीच्या नावाखाली महिलांना योजनेतून बाहेर काढले जात असल्याचा आरोप केला. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
सुप्रिया सुळे आणि किशोरी पेडणेकर यांनीही सरकारवर प्रश्नांचा भडिमार केला आहे. अर्ज मंजूर करण्यापूर्वी पात्रतेची तपासणी का झाली नाही, अपात्र लाभार्थ्यांना पैसे कसे मिळाले आणि निवडणुकीपूर्वी निकषांची अंमलबजावणी का करण्यात आली नाही, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी विरोधकांकडून होत आहे.
लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्यातील अनेक कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळाला असला, तरी लाभार्थी पडताळणीनंतर समोर आलेल्या आकडेवारीने अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. सरकार याला नियमित पडताळणी प्रक्रिया म्हणत असताना विरोधक अनियमिततेचा आरोप करत आहेत. त्यामुळे आता या योजनेच्या अंमलबजावणीपेक्षा तिच्याभोवतीचे राजकारण आणि पारदर्शकतेचा मुद्दाच अधिक चर्चेत आला आहे.