Marathi News
Ladki Bahin: 1 वर्षात ₹43000000000चा खर्च, 'लाडकी'च्या खर्चाने महाराष्ट्र सरकार मेटाकुटीला?

Ladki Bahin: 'लाडकी बहीण योजनेसाठी 'साठी एका वर्षात 43 हजार कोटींचा खर्च झाल्याची माहिती आरटीआयमधून समोर आलीय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 28, 2025, 09:19 PM IST
Ladki Bahin: 1 वर्षात ₹43000000000चा खर्च, 'लाडकी'च्या खर्चाने महाराष्ट्र सरकार मेटाकुटीला?
लाडकी बहीण

Ladki Bahin: विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने राज्यात लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेतून महिलांना प्रत्येक महिन्याला 1500 रूपये दिले जातात.विशेष म्हणजे या योजनेसाठी जेवढ्या महिलांना अर्ज केला त्यांना सर्वांना लाभ देण्यात आला. त्याचीच भरपाई म्हणून महिलांनीही महायुतीच्या पारड्यात भरभरून मतांचं दान टाकलं. मात्र आता याच लाडकी बहीणमुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण येत असल्याचं चित्र आहे. लाडकी बहीण योजनेवर वर्षभरात तब्बल 43 हजार कोटींचा खर्च झालाय. हा खर्च सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभागाच्या बजेटपेक्षा अधिक आहे.

'लाडकी बहीण योजनेसाठी 'साठी एका वर्षात 43 हजार कोटींचा खर्च झाल्याची माहिती आरटीआयमधून समोर आलीय. हा एका वर्षाचा खर्च आहे. जुलै 2024 ते जून 2025दरम्यान 43 हजार कोटींची रक्कम वितरित झाली.  2025-26 आर्थिक वर्षासाठी 36 हजार कोटींचा निधी आहे. पहिल्या वर्षातील सरासरी मासिक खर्च 3 हजार 587 कोटी इतका आहे. लाभार्थी संख्या कमी न झाल्यास तिजोरीवर ताण आल्यानंतर निकषांच्या आधारावर अडीच लाख महिलांना वगळण्यात आलंय. 

राज्याचे उत्पन्न आहे तेवढेच आहे. मात्र, लाडकी बहीण योजनेमुळे खर्च चांगलाच वाढलाय. त्यामुळे सरकार निकषांची कडक अंमलबजावणी करून संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं बोललं जातंय.

लाडकी बहीणमुळे तिजोरीवर येत असलेल्या बोजामुळे महायुती सरकार चिंतेत आहे.सरकारकडून वेगवेगळ्या पातळीवर लाभार्थ्यांची पडताळणीही सुरू आहे. अशातच विरोधकांकडून मात्र 3 हजारांची रुपये देण्याची मागणी केली जातेय.

लाडकी बहीण योजना बंद होणार असल्याची चर्चा दबक्या अवाजात सतत सुरू असते...मात्र मुख्यमंत्री फडणवीसांनी फलटणमधील जाहीर सभेत देवाभाऊ आहे तोपर्यंत योजना बंद होणार नसल्याची ग्वाही दिली आहे. 'देवाभाऊ आहे तोपर्यंत लाडकी बहीण योजना सुरूच राहणार', असे फडणवीस म्हणाले.

लाडकी बहीण योजनेनं महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.असे असले तरी योजनेचा अवाढव्य खर्चामुळे सरकारची चिंता वाढली आहे. प्रत्येक महिन्याचा हप्ता देताना सरकारला  इतर विभागाच्या निधीचा आधार घ्यावा लागतोय. या प्रकारामुळे सरकारला टीकाही सहन करावी लागते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत सरकार कसा मार्ग काढते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

FAQ 

१. लाडकी बहीण योजनेसाठी एका वर्षात किती खर्च झाला आणि तो कालावधी कोणता?

जुलै २०२४ ते जून २०२५ या कालावधीत लाडकी बहीण योजनेसाठी ४३,०४५.०६ कोटी रुपये खर्च झाले, असे आरटीआयद्वारे समोर आले आहे. सरासरी मासिक खर्च ३,५८७ कोटी इतका आहे.

२. योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर कोणता ताण पडत आहे आणि सरकार काय करत आहे?

योजनेमुळे तिजोरीवर मोठा बोजा पडत असल्याने २०२५-२६ साठी ३६,००० कोटींची तरतूद केली आहे. लाभार्थी संख्या कमी न झाल्यास ताण वाढेल, म्हणून निकषांनुसार अडीच लाख महिलांना वगळण्यात आल्या आहेत आणि पडताळणी सुरू आहे.

३. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी योजनेबाबत काय ग्वाही दिली आहे?

फलटणमधील सभेत फडणवीस म्हणाले, "देवाभाऊ आहे तोपर्यंत लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही." विरोधक ३,००० रुपयांची मागणी करत असले तरी हप्ता वाढवण्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

