Ladki Bahin: 1 वर्षात ₹43000000000चा खर्च, 'लाडकी'च्या खर्चाने महाराष्ट्र सरकार मेटाकुटीला?

Ladki Bahin: विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने राज्यात लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेतून महिलांना प्रत्येक महिन्याला 1500 रूपये दिले जातात.विशेष म्हणजे या योजनेसाठी जेवढ्या महिलांना अर्ज केला त्यांना सर्वांना लाभ देण्यात आला. त्याचीच भरपाई म्हणून महिलांनीही महायुतीच्या पारड्यात भरभरून मतांचं दान टाकलं. मात्र आता याच लाडकी बहीणमुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण येत असल्याचं चित्र आहे. लाडकी बहीण योजनेवर वर्षभरात तब्बल 43 हजार कोटींचा खर्च झालाय. हा खर्च सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभागाच्या बजेटपेक्षा अधिक आहे.
'लाडकी बहीण योजनेसाठी 'साठी एका वर्षात 43 हजार कोटींचा खर्च झाल्याची माहिती आरटीआयमधून समोर आलीय. हा एका वर्षाचा खर्च आहे. जुलै 2024 ते जून 2025दरम्यान 43 हजार कोटींची रक्कम वितरित झाली. 2025-26 आर्थिक वर्षासाठी 36 हजार कोटींचा निधी आहे. पहिल्या वर्षातील सरासरी मासिक खर्च 3 हजार 587 कोटी इतका आहे. लाभार्थी संख्या कमी न झाल्यास तिजोरीवर ताण आल्यानंतर निकषांच्या आधारावर अडीच लाख महिलांना वगळण्यात आलंय.
राज्याचे उत्पन्न आहे तेवढेच आहे. मात्र, लाडकी बहीण योजनेमुळे खर्च चांगलाच वाढलाय. त्यामुळे सरकार निकषांची कडक अंमलबजावणी करून संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं बोललं जातंय.
लाडकी बहीणमुळे तिजोरीवर येत असलेल्या बोजामुळे महायुती सरकार चिंतेत आहे.सरकारकडून वेगवेगळ्या पातळीवर लाभार्थ्यांची पडताळणीही सुरू आहे. अशातच विरोधकांकडून मात्र 3 हजारांची रुपये देण्याची मागणी केली जातेय.
लाडकी बहीण योजना बंद होणार असल्याची चर्चा दबक्या अवाजात सतत सुरू असते...मात्र मुख्यमंत्री फडणवीसांनी फलटणमधील जाहीर सभेत देवाभाऊ आहे तोपर्यंत योजना बंद होणार नसल्याची ग्वाही दिली आहे. 'देवाभाऊ आहे तोपर्यंत लाडकी बहीण योजना सुरूच राहणार', असे फडणवीस म्हणाले.
लाडकी बहीण योजनेनं महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.असे असले तरी योजनेचा अवाढव्य खर्चामुळे सरकारची चिंता वाढली आहे. प्रत्येक महिन्याचा हप्ता देताना सरकारला इतर विभागाच्या निधीचा आधार घ्यावा लागतोय. या प्रकारामुळे सरकारला टीकाही सहन करावी लागते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत सरकार कसा मार्ग काढते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
जुलै २०२४ ते जून २०२५ या कालावधीत लाडकी बहीण योजनेसाठी ४३,०४५.०६ कोटी रुपये खर्च झाले, असे आरटीआयद्वारे समोर आले आहे. सरासरी मासिक खर्च ३,५८७ कोटी इतका आहे.
योजनेमुळे तिजोरीवर मोठा बोजा पडत असल्याने २०२५-२६ साठी ३६,००० कोटींची तरतूद केली आहे. लाभार्थी संख्या कमी न झाल्यास ताण वाढेल, म्हणून निकषांनुसार अडीच लाख महिलांना वगळण्यात आल्या आहेत आणि पडताळणी सुरू आहे.
फलटणमधील सभेत फडणवीस म्हणाले, "देवाभाऊ आहे तोपर्यंत लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही." विरोधक ३,००० रुपयांची मागणी करत असले तरी हप्ता वाढवण्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.