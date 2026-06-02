'लाडकी बहीण'चा लाभ घेणं अपात्रांच्या अंगलट येणार, 80 लाख जणांवर संशय तर 16 हजार पुरुषांकडून वसुली पक्की!

Ladki Bahin Scheme: महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेबाबत मोठी आणि धक्कादायक माहिती समोर आलीय. राज्य सरकारने ई-केवायसी आणि लाभार्थी पडताळणी मोहीम राबवल्यानंतर लाखो लाभार्थी नियमबाह्य किंवा अपात्र असल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्राथमिक तपासणीत सुमारे 80 लाख लाभार्थ्यांची कागदपत्रे, पात्रता आणि आर्थिक स्थिती पुन्हा तपासण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट झालंय. विशेष म्हणजे, महिलांसाठी असलेल्या या योजनेचा लाभ काही पुरुषांनीही घेतल्याचे समोर आल्याने प्रशासनाने वसुलीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतलाय. कायद्याच्या कचाट्यात कोण अडणार? कोणावर काय कारवाई होणार? सविस्तर जाणून घ्या.
सरकारने सर्व लाभार्थ्यांना ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र आतापर्यंत 61 ते 62 लाख महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे या लाभार्थ्यांची पात्रता तपासणे कठीण झाले आहे.ई-केवायसी ही लाभार्थ्यांची ओळख, उत्पन्न, वय आणि इतर निकष पडताळण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया मानली जाते. अनेक लाभार्थींनी ही प्रक्रिया अपूर्ण ठेवल्यामुळे त्यांचे अर्ज आणि लाभ तात्पुरत्या स्वरूपात पुनर्तपासणीच्या कक्षेत आले आहेत. सरकारकडून अशा लाभार्थ्यांना पुन्हा संधी देण्यात येण्याची शक्यता आहे.
योजनेच्या अटींनुसार वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. मात्र ई-केवायसीदरम्यान सुमारे 10 लाख महिलांचे वार्षिक उत्पन्न निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे समोर आले आहे.याशिवाय 2 ते 2.5 लाख लाभार्थींचे वय 65 वर्षांपेक्षा अधिक असल्याचे आढळले. योजनेच्या नियमांनुसार या वयोगटातील महिलांना लाभ मिळू शकत नाही. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांची नावे अपात्र यादीत समाविष्ट करण्यात येत आहेत. या तपासणीनंतर लाभार्थ्यांच्या अंतिम यादीत मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारी निकषांनुसार चारचाकी वाहन असलेल्या कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. पडताळणीदरम्यान 2 ते 2.5 लाख लाभार्थींनी त्यांच्या नावावर किंवा कुटुंबात चारचाकी वाहन असल्याची माहिती दिली आहे.यामुळे या लाभार्थ्यांची पात्रता रद्द होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या मते, योजनांचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आर्थिक स्थिती आणि मालमत्तेची माहिती अचूक असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे चुकीची माहिती देणाऱ्यांवर पुढील काळात कारवाई होऊ शकते.
छाननीदरम्यान सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे महिलांच्या नावाने पुरुषांनी लाभ घेतल्याचे अनेक प्रकार उघड झाले आहेत. सुमारे 14 हजार प्रकरणांमध्ये पुरुषांनी महिलांच्या नावाने अर्ज करून आर्थिक मदत घेतल्याचे निष्पन्न झाले आहे.तसेच ई-केवायसी प्रक्रियेत जवळपास 2 हजार लाभार्थी प्रत्यक्षात पुरुष असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे प्रशासनाने अशा सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी सुरू केली आहे. सरकारी यंत्रणा आता लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांची आणि ओळखपत्रांची सखोल तपासणी करत आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की अपात्र ठरलेल्या सुमारे 16 हजार पुरुषांकडून योजनेअंतर्गत मिळालेली रक्कम परत घेतली जाणार आहे. यासाठी सरकारी चलनाच्या माध्यमातून टप्प्याटप्प्याने वसुली प्रक्रिया राबवली जाईल.याशिवाय सुमारे 4 लाख 40 हजार सरकारी कर्मचारी देखील या योजनेचे लाभार्थी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्यास मर्यादा असल्याने अशा प्रकरणांचीही स्वतंत्र तपासणी सुरू आहे. प्रशासनाने फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतल्याचे संकेत दिले आहेत.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी सुरू करण्यात आली होती. मात्र पडताळणी मोहिमेत मोठ्या प्रमाणावर अपात्र लाभार्थी, चुकीची माहिती आणि गैरवापराची प्रकरणे समोर आल्याने सरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. ई-केवायसी, उत्पन्न पडताळणी आणि ओळख तपासणी पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम पात्र लाभार्थ्यांची यादी निश्चित होणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात योजनेच्या अंमलबजावणीत आणखी पारदर्शकता आणि कडक नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.