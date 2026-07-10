महाराष्ट्रातल्या लाडक्या बहिणींना जून, जुलैचा हफ्ता कधी मिळणार? मोठी अपडेट समोर!

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत जून महिन्याचा 1500 रुपयांचा हप्ता अद्याप अनेक लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. त्यामुळे राज्यभरातील महिलांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, सरकारकडून पुढील आठवड्यात हा निधी थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने बँक खात्यात जमा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, यासंदर्भात सरकारकडून अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे लाभार्थींनी केवळ अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्यावे.
ज्या महिलांना मे महिन्याचा हप्ता तांत्रिक कारणांमुळे किंवा पडताळणी प्रक्रियेमुळे मिळालेला नाही, अशा पात्र लाभार्थींना मे आणि जून या दोन्ही महिन्यांचे मिळून 3 हजार रुपये एकाच वेळी जमा होऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. यापूर्वीही काही महिन्यांचे प्रलंबित हप्ते एकत्रित स्वरूपात देण्यात आले होते. मात्र, सर्वच महिलांना 3 हजार रुपये मिळतील असे निश्चित नाही. हा लाभ केवळ प्रलंबित हप्ता असलेल्या पात्र महिलांनाच लागू होऊ शकतो.
राज्य सरकारकडून लाभार्थ्यांच्या पात्रतेची आणि कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे. आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडलेला असणे, ई-केवायसी पूर्ण असणे आणि अर्जातील माहिती अचूक असणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेत त्रुटी आढळल्यास हप्ता रोखला जाऊ शकतो. त्यामुळे लाभार्थींनी आवश्यक कागदपत्रे आणि बँक खात्याची माहिती अद्ययावत ठेवावी.
महिलांनी आपल्या बँक खात्याचा व्यवहार नियमितपणे तपासावा. एसएमएस, नेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग किंवा बँकेत जाऊन खात्याची नोंद पडताळता येते. काही वेळा निधी जमा झाल्यानंतर एसएमएस उशिरा मिळू शकतो. त्यामुळे केवळ संदेशाची वाट न पाहता खात्याची शिल्लक तपासणे अधिक योग्य ठरेल. सरकारकडून निधी टप्प्याटप्प्याने वर्ग केला जात असल्याने सर्वांच्या खात्यात एकाच दिवशी पैसे जमा होतीलच असे नाही.
योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी सरकारने पात्रतेची छाननी अधिक कडक केली आहे. उत्पन्न, कुटुंबाची माहिती, सरकारी नोकरी, करदाते असल्याची माहिती किंवा इतर निकषांमध्ये विसंगती आढळल्यास लाभ थांबवला जाऊ शकतो. त्यामुळे चुकीची माहिती दिलेल्या किंवा निकष पूर्ण न करणाऱ्या अर्जदारांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. लाभ सुरू ठेवण्यासाठी सर्व माहिती योग्य आणि अद्ययावत असणे आवश्यक आहे.
सामाजिक माध्यमांवर हप्त्याच्या तारखा आणि रकमेबाबत विविध दावे केले जात असले तरी लाभार्थींनी अशा अप्रमाणित संदेशांवर विश्वास ठेवू नये. जून महिन्याचा 1500 रुपये हप्ता पुढील आठवड्यात जमा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली, तरी अंतिम निर्णय आणि निधी वितरणाबाबतची अधिकृत माहिती राज्य सरकारकडूनच जाहीर केली जाईल. त्यामुळे महिलांनी केवळ अधिकृत सरकारी सूचना आणि विश्वसनीय माध्यमांवरच विश्वास ठेवावा.