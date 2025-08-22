लाडक्या बहिणींच्या नोंदणीची जबाबदारी असणाऱ्या लाडक्या भावांनीच घेतला योजनेचा लाभ; 'ही' घ्या जिल्ह्यानुसार आकडेवारी!

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्याचा उद्देश आहे. मात्र, या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याप्रकरणी राज्यातील 1183 जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. यामध्ये धक्कादायक बाब म्हणजे 20 पुरुष कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतला आहे. महिला व बालकल्याण विभागाने यादी तपासल्यानंतर ही माहिती समोर आली आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता निकषांमध्ये कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा कमी असणे आणि सरकारी कर्मचारी नसणे समाविष्ट आहे. मात्र, 1193 जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनी, ज्यामध्ये बहुतांश अंगणवाडी सेविका आहेत, या योजनेचा लाभ घेतला. यामुळे ग्रामविकास विभागाने महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश सर्व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
या प्रकरणात सर्वात आश्चर्यकारक बाब म्हणजे 20 पुरुष कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला, जी केवळ महिलांसाठी आहे. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि नोंदणी प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महिला व बालकल्याण विभागाने यादी तपासल्यानंतर ही बाब उघडकीस आली.
या गैरप्रकारात सर्वाधिक कर्मचारी बुलढाणा (१९३), सोलापूर (१५०), लातूर (१४७), बीड (१४५) आणि धाराशिव (११०) या जिल्ह्यांमधून आढळले. इतर जिल्ह्यांमध्येही जालना (७६), वाशीम (५६), पुणे (५४) यांसारख्या ठिकाणी उल्लेखनीय संख्येने कर्मचारी आढळले. काही जिल्ह्यांत, जसे की रत्नागिरी, अकोला, आणि सिंधुदुर्ग, केवळ एका कर्मचाऱ्याने गैरफायदा घेतला.
या गैरप्रकारात बहुतांश कर्मचारी अंगणवाडी सेविका आहेत, ज्यांच्यावर योजनेच्या नोंदणीची जबाबदारी होती. या सेविकांनी स्वतःची नावे यादीत समाविष्ट करून योजनेचा गैरवापर केला. यामुळे नोंदणी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, कारण ज्यांच्यावर जबाबदारी होती त्यांनीच नियमांचे उल्लंघन केले.
ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही कारवाई महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार होणार असून, यामध्ये निलंबन किंवा अन्य शिस्तभंगाच्या कारवाया समाविष्ट असू शकतात. योजनेच्या गैरवापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तपासणी प्रक्रिया अधिक कठोर करण्याचे संकेतही मिळाले आहेत.
