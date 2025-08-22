लाडक्या बहिणींच्या नोंदणीची जबाबदारी असणाऱ्या लाडक्या भावांनीच घेतला योजनेचा लाभ; 'ही' घ्या जिल्ह्यानुसार आकडेवारी!

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ladki Bahin Yojana:   या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याप्रकरणी राज्यातील 1183 जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Aug 22, 2025, 02:21 PM IST
Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्याचा उद्देश आहे. मात्र, या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याप्रकरणी राज्यातील 1183 जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. यामध्ये धक्कादायक बाब म्हणजे 20 पुरुष कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतला आहे. महिला व बालकल्याण विभागाने यादी तपासल्यानंतर ही माहिती समोर आली आहे. 

योजनेचा गैरफायदा आणि कारवाईचे निर्देश

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता निकषांमध्ये कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा कमी असणे आणि सरकारी कर्मचारी नसणे समाविष्ट आहे. मात्र, 1193 जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनी, ज्यामध्ये बहुतांश अंगणवाडी सेविका आहेत, या योजनेचा लाभ घेतला. यामुळे ग्रामविकास विभागाने महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश सर्व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

पुरुष कर्मचाऱ्यांचाही समावेश

या प्रकरणात सर्वात आश्चर्यकारक बाब म्हणजे 20 पुरुष कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला, जी केवळ महिलांसाठी आहे. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि नोंदणी प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महिला व बालकल्याण विभागाने यादी तपासल्यानंतर ही बाब उघडकीस आली.

जिल्हानिहाय कर्मचाऱ्यांची संख्या

या गैरप्रकारात सर्वाधिक कर्मचारी बुलढाणा (१९३), सोलापूर (१५०), लातूर (१४७), बीड (१४५) आणि धाराशिव (११०) या जिल्ह्यांमधून आढळले. इतर जिल्ह्यांमध्येही जालना (७६), वाशीम (५६), पुणे (५४) यांसारख्या ठिकाणी उल्लेखनीय संख्येने कर्मचारी आढळले. काही जिल्ह्यांत, जसे की रत्नागिरी, अकोला, आणि सिंधुदुर्ग, केवळ एका कर्मचाऱ्याने गैरफायदा घेतला.

अंगणवाडी सेविकांचा मोठा सहभाग

या गैरप्रकारात बहुतांश कर्मचारी अंगणवाडी सेविका आहेत, ज्यांच्यावर योजनेच्या नोंदणीची जबाबदारी होती. या सेविकांनी स्वतःची नावे यादीत समाविष्ट करून योजनेचा गैरवापर केला. यामुळे नोंदणी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, कारण ज्यांच्यावर जबाबदारी होती त्यांनीच नियमांचे उल्लंघन केले.

काय होणार कारवाई? 

ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही कारवाई महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार होणार असून, यामध्ये निलंबन किंवा अन्य शिस्तभंगाच्या कारवाया समाविष्ट असू शकतात. योजनेच्या गैरवापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तपासणी प्रक्रिया अधिक कठोर करण्याचे संकेतही मिळाले आहेत.

FAQ 

प्रश्न: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा गैरफायदा कोणी घेतला आणि त्यांच्यावर काय कारवाई होणार आहे?

उत्तर: या योजनेचा गैरफायदा राज्यातील १,१८३ जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनी घेतला, यामध्ये बहुतांश अंगणवाडी सेविका आणि २० पुरुष कर्मचारी आहेत. ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये निलंबन किंवा इतर शिस्तभंगाच्या कारवाया समाविष्ट असू शकतात.

प्रश्न: या गैरप्रकारात कोणत्या जिल्ह्यांमधील कर्मचारी सर्वाधिक आढळले?

उत्तर: सर्वाधिक गैरप्रकार बुलढाणा (१९३ कर्मचारी), सोलापूर (१५०), लातूर (१४७), बीड (१४५) आणि धाराशिव (११०) या जिल्ह्यांमध्ये आढळले. इतर जिल्ह्यांमध्ये जालना (७६), वाशीम (५६), पुणे (५४) यांसह कमी संख्येने कर्मचारी आढळले, तर रत्नागिरी, अकोला आणि सिंधुदुर्ग येथे प्रत्येकी एक कर्मचारी आहे.

प्रश्न: अंगणवाडी सेविकांचा या गैरप्रकारात सहभाग का मोठा आहे आणि याचा योजनेच्या विश्वासार्हतेवर काय परिणाम झाला?

उत्तर: बहुतांश अंगणवाडी सेविकांनी योजनेच्या नोंदणीची जबाबदारी असताना स्वतःची नावे यादीत समाविष्ट करून गैरवापर केला. यामुळे नोंदणी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. योजनेची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी तपासणी प्रक्रिया अधिक कठोर करण्याचे संकेत मिळाले असून, संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

