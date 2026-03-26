Ladki Bahin : एकतर खात्यावर येतील 4500 रुपये, नाहीतर योजनेतून नाव बाद! 'लाडकी बहिण'साठी 31 मार्च निर्णायक

Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्र शासनानं राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना पाठबळ देण्यासाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली आणि सत्ताधाऱ्यांना राज्यातील निवडणुकीत यश मिळालं तेसुद्धा याच योजनेमुळं अशा या योजनेअंतर्गत 28 जून 2024 पासून या योजनेला मान्यता मिळाली, ज्यानुसार 21 ते 64 वर्षे या वयोगटातील महिलांच्या खात्यावर दरमहा 1500 रुपये येण्यास सुरुवात झाली. मात्र आता 31 मार्च 2026 पूर्वी काही तरतूदींची पूर्तता न केलेल्या महिलांना या योजनेतून वगळलं जाणार आहे, ज्यामध्ये ई केवायसीचाही समावेश आहे. अर्थात त्यांच्या खात्यांवरल योजनेचे पैसे येणार नसून, त्यांना दिला जाणारा लाभ कायमचा बंद होईल.
अधिकृत माहितीनुसार एप्रिल महिन्यात योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल अशा तीन महिन्यांचे एकूण 4500 रुपये इतकी रक्कम येईल. मात्र, ज्या महिलांनी ई केवायसी केली नाही किंवा ई केवायसीमध्ये काही चूक असल्यास ती दुरूस्त न केल्यास त्या महिलांना योजनेचा लाभ इथून पुढं मिळणार नाही.
अद्यापही या योजनेतील मोठ्या संख्येनं महिलांना ई केवायसीतील दुरुस्ती करण्याची संधी असून, बंद झालेले योजनेचे हप्ते परत सुरू करण्याची संधी असून स्थानिक प्रशासन मुंबई आणि अशा इतरही ठिकाणी महिलांना यासाठी मदत करत आहे.
सरकारी नोकरी, पुरुष लाभार्थी, चारचाकी वाहन असणाऱ्या महिला किंवा अशा कुटुंबातील महिला, कुटुंबाचं उत्पादन अडीच लाखांपेक्षा अधिक असणं, केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या इतर कोणत्या योजनेचा लाभ घेत असणाऱ्या महिला किंवा वयोमर्यादेच्या अटीत न बसणाऱ्या महिलांची नावं या योजनेतून वगळण्याच आली आहेत. शिवाय नव्या माहितीनुसार मृत महिलांची नावंसुद्धा योजनेतून वगळण्यात आली आहेत.
नोव्हेंबर- डिसेंबर महिन्यापासूनच राज्य शासनाकडून ई केवायसीचे आदेश दिले होते मात्र तरीही अनेक महिलांनी ई केवायसी केली नाही. काहींनी ही प्रक्रिया केली असली तरीही त्याच चुका असणाऱ्या लाभार्थी महिलांची संख्याही मोठी असल्यामुळं याच चुकांच्या दुरूस्तीसाठी 31 मार्चपर्यंत त्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. मात्र केवायसी राहिलेल्यांना ही मुदतवाढ नाही.
ई केवायसीतून महिलांच्या योजनेची माहिती समोर येत असून, एप्रिल महिन्यात ज्या महिला योजनेसाठी लाभार्थी ठरतील त्यांनाच पुढंही या योजनेचा लाभ मिळेल. मात्र खात्यावर पैसे न आलेल्या महिलांसाठी मात्र या योजनेला लाभ कायमस्वरुपी बंद झाला असंच स्पष्ट होईल.