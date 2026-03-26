Ladki Bahin : एकतर खात्यावर येतील 4500 रुपये, नाहीतर योजनेतून नाव बाद! 'लाडकी बहिण'साठी 31 मार्च निर्णायक

Ladki Bahin : राज्यातील महिलांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी आणि प्रामुख्यानं आर्थिक मदत करण्यासाठी म्हणून राज्य शासनानं लाडकी बहीण योजना सुरू केली. याच योजनेसंदर्भातील महत्त्वाची माहिती आणि महत्त्वाची तारीख.   

सायली पाटील | Updated: Mar 26, 2026, 01:03 PM IST
Ladki Bahin : एकतर खात्यावर येतील 4500 रुपये, नाहीतर योजनेतून नाव बाद! 'लाडकी बहिण'साठी 31 मार्च निर्णायक
ladki bahin yojana e kyc march deadline beneficiaries latest news

Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्र शासनानं राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना पाठबळ देण्यासाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली आणि सत्ताधाऱ्यांना राज्यातील निवडणुकीत यश मिळालं तेसुद्धा याच योजनेमुळं अशा या योजनेअंतर्गत 28 जून 2024 पासून या योजनेला मान्यता मिळाली, ज्यानुसार 21 ते 64 वर्षे या वयोगटातील महिलांच्या खात्यावर दरमहा 1500 रुपये येण्यास सुरुवात झाली. मात्र आता 31 मार्च 2026 पूर्वी काही तरतूदींची पूर्तता न केलेल्या महिलांना या योजनेतून वगळलं जाणार आहे, ज्यामध्ये ई केवायसीचाही समावेश आहे. अर्थात त्यांच्या खात्यांवरल योजनेचे पैसे येणार नसून, त्यांना दिला जाणारा लाभ कायमचा बंद होईल. 

खात्यावर नेमकी किती रक्कम येणार?

अधिकृत माहितीनुसार एप्रिल महिन्यात योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल अशा तीन महिन्यांचे एकूण 4500 रुपये इतकी रक्कम येईल. मात्र, ज्या महिलांनी ई केवायसी केली नाही किंवा ई केवायसीमध्ये काही चूक असल्यास ती दुरूस्त न केल्यास त्या महिलांना योजनेचा लाभ इथून पुढं मिळणार नाही. 

अद्यापही या योजनेतील मोठ्या संख्येनं महिलांना ई केवायसीतील दुरुस्ती करण्याची संधी असून, बंद झालेले योजनेचे हप्ते परत सुरू करण्याची संधी असून स्थानिक प्रशासन मुंबई आणि अशा इतरही ठिकाणी महिलांना यासाठी मदत करत आहे. 

योजनेतून कोणाची नावं वगळली?

सरकारी नोकरी, पुरुष लाभार्थी, चारचाकी वाहन असणाऱ्या महिला किंवा अशा कुटुंबातील महिला, कुटुंबाचं उत्पादन अडीच लाखांपेक्षा अधिक असणं, केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या इतर कोणत्या योजनेचा लाभ घेत असणाऱ्या महिला किंवा वयोमर्यादेच्या अटीत न बसणाऱ्या महिलांची नावं या योजनेतून वगळण्याच आली आहेत. शिवाय नव्या माहितीनुसार मृत महिलांची नावंसुद्धा योजनेतून वगळण्यात आली आहेत. 

हेसुद्धा वाचा : 'लाडकी बहीण' साठी निधी द्यायला सरकारकडे पैसे आहेत, पण त्या बालकांसाठी नाही? न्यायालयाचे सरकारवर ताशेरे 

नोव्हेंबर- डिसेंबर महिन्यापासूनच राज्य शासनाकडून ई केवायसीचे आदेश दिले होते मात्र तरीही अनेक महिलांनी ई केवायसी केली नाही. काहींनी ही प्रक्रिया केली असली तरीही त्याच चुका असणाऱ्या लाभार्थी महिलांची संख्याही मोठी असल्यामुळं याच चुकांच्या दुरूस्तीसाठी 31 मार्चपर्यंत त्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. मात्र केवायसी राहिलेल्यांना ही मुदतवाढ नाही. 

... तर समजा योजनेचा लाभ कायमचा बंद 

ई केवायसीतून महिलांच्या योजनेची माहिती समोर येत असून, एप्रिल महिन्यात ज्या महिला योजनेसाठी लाभार्थी ठरतील त्यांनाच पुढंही या योजनेचा लाभ मिळेल. मात्र खात्यावर पैसे न आलेल्या महिलांसाठी मात्र या योजनेला लाभ कायमस्वरुपी बंद झाला असंच स्पष्ट होईल. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

