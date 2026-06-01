'देशानंतर आता राज्यावर..', क्षणात 80 लाख लाडक्या बहिणी अपात्र! बड्या नेत्याला वेगळीच शंका; 'योजना बंद केली तर..'

Ladki Bahin Yojana 80 Lakh Disqualify: राज्य शासनाने मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेच्या तब्बल 80 लाख लाभार्थी महिलांना ई-केव्हायसी न केल्याचे कारण देत अपात्र ठरवले आहे. 80 लाख लाभार्थी महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून बाद करणे राज्यावर आलेल्या मोठ्या आर्थिक संकटाचे द्योतक आहे असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंतराव पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
याबाबत त्यांनी आपल्या सोशल मीडिया हँडलवरून प्रतिक्रिया दिली आहे. यात ते म्हणाले आहेत की, लोकसभा निवडणुकीत झालेली वाताहत पाहता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महिलांना सरसकट लाडकी बहीण योजनेंतर्गत पैसे वाटण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. आता याच लाडकी बहीण योजनेच्या तब्बल 80 लाख लाभार्थी महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. म्हणजे गरज सरो आणि वैद्य मरो अशीच काहीशी गत आहे अशी टीका त्यांनी केली.
पुढे ते म्हणाले की, "देशानंतर आता राज्यावर आलेल्या मोठ्या आर्थिक संकटाचे हे द्योतक आहे. ज्याचा पहिला फटका लाडक्या बहिणींना बसला आहे. राज्याची वित्तिय तूट मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यात जागतिक मंदीने अधिक भर घातली आहे." "आज 80 लाख लाभार्थी महिलांना अपात्र ठरवले गेले आहे. उद्या आणखी काही लाख महिलांना काही कारणं दाखवून अपात्र केले जावू शकते आणि हळूहळू शासनाने ही योजना बंद केली तर फार आश्चर्य वाटणार नाही. शासनाने या योजनेचे आधीच नियोजन केले असते तर ही वेळ आली नसती," असं ते म्हणाले.
नागपूरमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही 80 लाख महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून वगळण्याच्या निर्णयावरुन सरकारवर निशाणा साधला. "80 लाख लाडक्या बहिणी कमी केल्या याचा अर्थ निवडणुकीत वापर झाला. निवडणुका झाल्या आता लाडकी बहीण तुझा आणि आमचा काय संबंध? भाऊ इकडे बहीण तिकडे.. भाऊ खुर्चीवर बसून मज्जा करत दाबून माल खात आहे. महाराष्ट्र लुटत आहे आणि लाडक्या बहिणींना हवेवर सोडून दिलं आहे," असा टोला वडेट्टीवार यांनी सत्ताधाऱ्यांना लगावला.
कालच आहिल्यानगरमध्ये एका जाहीर कार्यक्रमात बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही असं म्हटलं आहे. "अनेक निर्णय आम्ही घेतले. आजच्या काळात महिलांसाठी लाडक्या बहिणीना आतमसन्मान मिळवून देण्याचा काम केलं आणि म्हणून कोणीही मायका लाल आला तरी लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही. जेजे काही आवश्यकता आहे त्यासाठी पैसा कमी पडणार नाही," असा शब्द शिंदेंनी दिला.