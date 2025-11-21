English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पैसे वसूल करणार, पगारवाढ रोखणार अन्.. 'त्या' लाडक्या बहिणींविरोधात सरकार आक्रमक, महिन्याभरात..

Ladki Bahin Yojana Big Update: विधानसभेच्या निवडणुकीआधी सुरु केलेल्या लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र नसूनही लाभ घेणाऱ्यांविरोधात आता सरकारने काठोर पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. 

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 21, 2025, 07:32 AM IST
पैसे वसूल करणार, पगारवाढ रोखणार अन्.. 'त्या' लाडक्या बहिणींविरोधात सरकार आक्रमक, महिन्याभरात..
राज्य सरकारची कठोर भूमिका (प्रातिनिधिक फोटो)

Ladki Bahin Yojana Big Update: महाराष्ट्र शासनामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेसंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. अडीच कोटींवर ‘लाडक्या बहिणीं’ची ईकेवायसी सुरू केल्यानंतर अनेक बाबी समोर येऊ लागल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणावर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. पाच हजार सरकारी कर्मचारी, तीन हजार शिक्षक यांच्यासह काही जिल्हा परिषद कर्मचारी आणि पोलिसांनीही या योजनेचा गैरफायदा घेतला असून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

पगारवाढ रोखणार

लाडकी बहीण योजनेंतर्गत लाभ घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची छाननी करण्यात येत आहे. पुढील महिनाभरात हे कर्मचारी कोणकोणत्या विभागातील आहेत हे स्पष्ट होणार असून त्या त्या विभागांना यासंदर्भातील पत्र पाठविण्यात येणार आहे. अशा कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. त्यांच्याकडून पैसे तर वसूल केले जाणारच आहेत, शिवाय त्यांची पगारवाढही रोखली जाण्यासंदर्भात कारवाई केली जाणार आहे. याविषयीचे पत्र महिला व बालविकास विभागाकडून संबंधित कर्मचाऱ्यांना दिले जाणार आहे.अधिक उत्पन्न असतानाही योजनेचा लाभ

1 कोटी 30 लाख महिलांचे ईकेवायसी

अडीच कोटी महिलांपैकी आतापर्यंत 1 कोटी 30 लाख महिलांचे ईकेवायसी पूर्ण झाले आहे. अद्यापही 1 कोटींहून अधिक महिलांचे ईकेवायसी पूर्ण झालेले नाही. त्यांच्यासाठी 31 डिसेंबरची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. एवढ्या वेळेत ईकेवायसी पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. मात्र त्याही वेळेत ईकेवायसी पूर्ण न झाल्यास पुढील निर्णय घेतला जाईल. त्याचप्रमाणे ज्या महिलांचे पती किंवा वडील दोघेही हयात नाहीत, त्यांनी त्यांचे मृत्यूपत्र अंगणवाडी सेविका कार्यालयात दिल्यास त्यांनाही आपले ईकेवायसी पूर्ण करून या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

65 वर्षांवरील दीड लाख महिला बाद

वयाच्या 21 वर्षांवरील आणि 65 वर्षांपर्यंत लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेता येतो. त्यानुसार वयाची 65 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर महिलांना या योजनेतून वगळले जात आहे. दर महिन्याला अशा 10 ते 12 हजार महिला या याजनेतून बाद होत असून वर्षभरात दीड लाखांवर महिला या योजनेतून बाद झाल्या आहेत. यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये तशी रचनाच करण्यात आली असून आपोआप वयाची पूर्तता झाल्यानंतर महिला यातून वगळल्या जात आहेत.

पाच लाख महिला अशा लाभार्थी ज्यांनी...

लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाख असली तरी अधिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांनीही निवडणूक काळातील गडबडीचा लाभ घेत या योजनेचे रक्कम लाटल्याचा प्रकार समोर आला आहे. अशा सुमारे पाच लाख महिला लाभार्थींनी कुटुंबांची उत्पन्न मर्यादा अधिक असूनही लाडकी बहीणचे पैसे लाटले आहेत. त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Ladki BahinLadki Bahin Yojanaekycgovernment employeessalary hike

इतर बातम्या

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप येणार? उदय सामंत शिवसे...

महाराष्ट्र बातम्या