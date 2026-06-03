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मुख्यमंत्र्यांसहीत दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची संपत्ती जप्त करा, राज्यात परत निवडणुका घ्या; ठाकरेंच्या सेनेची मागणी

Maharashtra Politics: "चुकीच्या पद्धतीने लाखो महिलांना सरकारी पैसे वाटले हे सिद्ध झाले. शिवाय याच महिलांनी सध्या सत्तेत असलेल्या ‘त्रिकुटा’स मतदान केले. त्यामुळे अशा महिलांचे हे मतदान अवैध ठरवून महाराष्ट्रात नव्याने निवडणुका घेण्याची घोषणा निवडणूक आयोगाने केली पाहिजे," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 03, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 06:53 AM IST
मुख्यमंत्र्यांसहीत दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची संपत्ती जप्त करा, राज्यात परत निवडणुका घ्या; ठाकरेंच्या सेनेची मागणी

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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