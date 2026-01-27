English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Ladki Bahin Yojana : 'लाडकी'च्या पैशावर नवऱ्याचा डोळा, बँकेत असं काही केलं की...

महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे, जिथे एका पतीने आपल्या पत्नीच्या सरकारी योजनेच्या निधी लंपास केला आहे. यामुळे लाडकी बहिण आपल्याच घरी सुरक्षित आहे का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 27, 2026, 08:25 PM IST
महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यात मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजनेशी संबंधित एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. एका पतीने दुसऱ्या महिलेला लाडकी बहिन योजनेअंतर्गत बँकेतून पैसे काढायला लावल्याचा आरोप आहे. दोन व्यवहारांमध्ये तिच्या खात्यातून अंदाजे ₹5800 काढले गेल्याचा आरोप महिलेने केला आहे. संतप्त पत्नीने तिच्या पती आणि बँक अधिकाऱ्याविरुद्ध खटला चालवण्याची मागणी करणारी पोलिस तक्रार दाखल केली आहे.

नेमकं काय घडलं?

मेहकर तालुक्यातील राजगड येथील नेहा विशाल चव्हाण हिचा तिच्या पतीशी वाद सुरू होता. यामुळे ती एक वर्षापासून अकोला जिल्ह्यातील राजनखेडे येथे राहत होती. लाडकी बहेन योजनेअंतर्गत पात्र असल्याने तिला दरमहा ₹१,५०० चा लाभ मिळत होता. हे साध्य करण्यासाठी, महिलेने महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या डोणगाव शाखेत बचत खाते उघडले. या खात्यात पैसे जमा करण्यात आले.

पोलिस तक्रार दाखल

असा आरोप आहे की, पती विशाल चव्हाण याने 11 ऑगस्ट  2025 रोजी दुसऱ्या महिलेला बँकेत नेले आणि पत्नीची बनावट सही करून तिच्या खात्यातून 2800 रुपये काढले. पतीने दुसऱ्यांदाही पत्नीचे पैसे चोरले, 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी अशाच प्रकारे 3000 रुपये काढले. बँक कर्मचाऱ्यांनी दोन्ही वेळा चौकशी करण्यात अपयशी ठरले. बँक खात्यातून परस्पर पैसे काढण्याबाबत पत्नीने डोणगाव पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.

बँक करणार चौकशी

तक्रारीबाबत, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे शाखा अधिकारी सचिन गोडे म्हणाले की, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जाईल. जर पैसे काढण्याच्या स्लिपवरील स्वाक्षऱ्या जुळल्या तरच आम्ही घटनेचा अहवाल देऊ शकू.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
बुलढाणा बातम्यामराठी बातम्याक्राईम बातम्यामुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनाLadki Bahin Yojana Scam

