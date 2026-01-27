Ladki Bahin Yojana : 'लाडकी'च्या पैशावर नवऱ्याचा डोळा, बँकेत असं काही केलं की...

महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यात मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजनेशी संबंधित एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. एका पतीने दुसऱ्या महिलेला लाडकी बहिन योजनेअंतर्गत बँकेतून पैसे काढायला लावल्याचा आरोप आहे. दोन व्यवहारांमध्ये तिच्या खात्यातून अंदाजे ₹5800 काढले गेल्याचा आरोप महिलेने केला आहे. संतप्त पत्नीने तिच्या पती आणि बँक अधिकाऱ्याविरुद्ध खटला चालवण्याची मागणी करणारी पोलिस तक्रार दाखल केली आहे.
मेहकर तालुक्यातील राजगड येथील नेहा विशाल चव्हाण हिचा तिच्या पतीशी वाद सुरू होता. यामुळे ती एक वर्षापासून अकोला जिल्ह्यातील राजनखेडे येथे राहत होती. लाडकी बहेन योजनेअंतर्गत पात्र असल्याने तिला दरमहा ₹१,५०० चा लाभ मिळत होता. हे साध्य करण्यासाठी, महिलेने महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या डोणगाव शाखेत बचत खाते उघडले. या खात्यात पैसे जमा करण्यात आले.
असा आरोप आहे की, पती विशाल चव्हाण याने 11 ऑगस्ट 2025 रोजी दुसऱ्या महिलेला बँकेत नेले आणि पत्नीची बनावट सही करून तिच्या खात्यातून 2800 रुपये काढले. पतीने दुसऱ्यांदाही पत्नीचे पैसे चोरले, 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी अशाच प्रकारे 3000 रुपये काढले. बँक कर्मचाऱ्यांनी दोन्ही वेळा चौकशी करण्यात अपयशी ठरले. बँक खात्यातून परस्पर पैसे काढण्याबाबत पत्नीने डोणगाव पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.
तक्रारीबाबत, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे शाखा अधिकारी सचिन गोडे म्हणाले की, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जाईल. जर पैसे काढण्याच्या स्लिपवरील स्वाक्षऱ्या जुळल्या तरच आम्ही घटनेचा अहवाल देऊ शकू.