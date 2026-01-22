English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ladki Bahin: ईकेवायसी न झाल्याने पैसे यायचे बंद? महाराष्ट्रातील लाखो 'लाडक्या बहिणींना' आता मोठा दिलासा!

Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण लाभार्थ्यांच्या ईकेवायसीसंदर्भात मोठी अपडेट समोर आलीय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 22, 2026, 04:36 PM IST
Ladki Bahin: ईकेवायसी न झाल्याने पैसे यायचे बंद? महाराष्ट्रातील लाखो 'लाडक्या बहिणींना' आता मोठा दिलासा!
लाडकी बहीण

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकारची 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' ही महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांच्या पोषणात सुधारणा आणण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत 21 ते 65 वयोगटातील पात्र स्त्रियांना दरमहा 1500 रुपये थेट बँक खात्यात जमा केले जातात. महिलांना स्वावलंबी बनवणे आणि त्यांच्या आरोग्य, पोषण आणि सशक्तीकरणावर लक्ष केंद्रित करणे या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना याचा विशेष फायदा होत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती मजबूत होणार आहे. दरम्यान योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या ईकेवायसीसंदर्भात मोठी अपडेट समोर आलीय. याबद्दल जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

पात्रता निकष 

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे लागते. याअंतर्गत पात्र महिलांना मासिक 1500 रुपयांची मदत मिळते, ज्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन खर्चात मदत होते. 2026 मध्ये दुहेरी हप्ता 3000 रुपये देण्याची चर्चा आहे. योजनेच्या वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in वर लॉगिन करून ई-केवायसी स्थिती तपासता येते. ॉ

ई-केवायसी प्रक्रियेत अडचणी

लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी आणि चुकीचे पर्याय निवडण्यामुळे त्रास सहन करावा लागला. ग्रामीण भागातील स्त्रियांना डिजिटल प्रक्रियेच्या अभावी अधिक अडचणींचा सामना करावा लागला. या प्रक्रियेची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2025 होती. चुकीच्या निवडीमुळे अनेक महिलांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती वाटत होती. या तांत्रिक अडचणी अंमलबजावणीत अडथळा ठरल्या. ज्यामुळे हजारो महिलांची अर्ज प्रक्रिया अडकली.

फिजिकल व्हेरिफिकेशन

ई-केवायसीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकारने फिजिकल व्हेरिफिकेशनची व्यवस्था आणलीय. अंगणवाडी कार्यकर्त्या घराघरात जाऊन लाभार्थी महिलांची तपासणी करतील. जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रक्रियेचे निर्देश देण्यात आले आहेत.  स्थानीक पातळीवर होणाऱ्या या व्हेरिफिकेशनमुळे चुकीचे रेकॉर्ड दुरुस्त केले जातील. कोणतीही पात्र महिला तांत्रिक कारणाने लाभापासून दूर राहणार नाही. त्यामुळे ही सुविधा महिलांना मोठी दिलासा देणारी आहे. 

लाखो स्त्रियांना लाभ 

महिला आणि बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी ही घोषणा केली. त्यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ फिजिकल तपासणी सुरू करण्याचे सांगितले. हे पाऊल योजनेची पारदर्शकता वाढवेल आणि महिलांचा सरकारवरचा विश्वास मजबूत करेल. सरकारने हे सुनिश्चित केले की तांत्रिक अडचणींमुळे कोणतीही महिला योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही. या योजनेतून महिलांच्या सशक्तीकरणावर जोर देण्यात आलाय. ज्यामुळे लाखो स्त्रियांना लाभ मिळणार आहे. ग्रामीण महिलांना डिजिटल प्रक्रियेच्या अडचणींमुळे उद्भवलेल्या समस्यांपासून मुक्ती मिळणार आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Ladki BahinMajhi Ladki bahin YojanaMajhi Ladki Bahin Yojana ekycMajhi Ladki Bahin Yojana e-KYCMajhi Ladki Bahin Yojana Physical Verification

इतर बातम्या

जम्मू काश्मीरमध्ये भारतीय लष्कराच्या वाहनाचा भीषण अपघात, 20...

भारत