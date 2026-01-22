Ladki Bahin: ईकेवायसी न झाल्याने पैसे यायचे बंद? महाराष्ट्रातील लाखो 'लाडक्या बहिणींना' आता मोठा दिलासा!

Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकारची 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' ही महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांच्या पोषणात सुधारणा आणण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत 21 ते 65 वयोगटातील पात्र स्त्रियांना दरमहा 1500 रुपये थेट बँक खात्यात जमा केले जातात. महिलांना स्वावलंबी बनवणे आणि त्यांच्या आरोग्य, पोषण आणि सशक्तीकरणावर लक्ष केंद्रित करणे या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना याचा विशेष फायदा होत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती मजबूत होणार आहे. दरम्यान योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या ईकेवायसीसंदर्भात मोठी अपडेट समोर आलीय. याबद्दल जाणून घेऊया.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे लागते. याअंतर्गत पात्र महिलांना मासिक 1500 रुपयांची मदत मिळते, ज्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन खर्चात मदत होते. 2026 मध्ये दुहेरी हप्ता 3000 रुपये देण्याची चर्चा आहे. योजनेच्या वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in वर लॉगिन करून ई-केवायसी स्थिती तपासता येते. ॉ
लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी आणि चुकीचे पर्याय निवडण्यामुळे त्रास सहन करावा लागला. ग्रामीण भागातील स्त्रियांना डिजिटल प्रक्रियेच्या अभावी अधिक अडचणींचा सामना करावा लागला. या प्रक्रियेची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2025 होती. चुकीच्या निवडीमुळे अनेक महिलांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती वाटत होती. या तांत्रिक अडचणी अंमलबजावणीत अडथळा ठरल्या. ज्यामुळे हजारो महिलांची अर्ज प्रक्रिया अडकली.
ई-केवायसीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकारने फिजिकल व्हेरिफिकेशनची व्यवस्था आणलीय. अंगणवाडी कार्यकर्त्या घराघरात जाऊन लाभार्थी महिलांची तपासणी करतील. जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रक्रियेचे निर्देश देण्यात आले आहेत. स्थानीक पातळीवर होणाऱ्या या व्हेरिफिकेशनमुळे चुकीचे रेकॉर्ड दुरुस्त केले जातील. कोणतीही पात्र महिला तांत्रिक कारणाने लाभापासून दूर राहणार नाही. त्यामुळे ही सुविधा महिलांना मोठी दिलासा देणारी आहे.
महिला आणि बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी ही घोषणा केली. त्यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ फिजिकल तपासणी सुरू करण्याचे सांगितले. हे पाऊल योजनेची पारदर्शकता वाढवेल आणि महिलांचा सरकारवरचा विश्वास मजबूत करेल. सरकारने हे सुनिश्चित केले की तांत्रिक अडचणींमुळे कोणतीही महिला योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही. या योजनेतून महिलांच्या सशक्तीकरणावर जोर देण्यात आलाय. ज्यामुळे लाखो स्त्रियांना लाभ मिळणार आहे. ग्रामीण महिलांना डिजिटल प्रक्रियेच्या अडचणींमुळे उद्भवलेल्या समस्यांपासून मुक्ती मिळणार आहे.