Marathi News
Ladki Bahin Scheme: राज्यात महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना पुन्हा चर्चेत आली आहे. ही योजना निवडणुकांमध्ये महायुतीसाठी गेम चेंजर ठरली तर दुसरीकडे या लहान अशा प्रकल्पाचा गरजू महिलांना मोठा फायदा झाला. या योजनेसंदर्भातील महत्त्वाची बातमी समोर आली असून आता योजनेतील बऱ्याच महिला अपात्र ठरणार आहेत. सविस्तर जाणून घ्या. 

प्रिती वेद | Updated: Jan 25, 2026, 10:30 AM IST
Ladki Bahin Yojana: 'लाडक्या बहिणी' पुन्हा घटणार? 'या' महिलाही ठरतील अपात्र

Ladki Bahin Yojna Updates: राज्यात महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आता पुन्हा चर्चेत आली आहे. विधानसभा निवडणुकीआधी सुरू झालेली ही योजना महायुती सरकारसाठी फायदेशीर ठरली होती. मात्र, या योजनेत मोठ्या प्रमाणात अपात्र महिलांनी लाभ घेतल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर शासनाने कठोर पावले उचलण्याची तयारी दाखवली. प्राप्तिकर विभागाचा सविस्तर अहवाल नुकताच राज्य सरकारकडे प्राप्त झाल्याने, येत्या काळात या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जिल्हा परिषद निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतर या अहवालाच्या आधारे मोठी कारवाई होऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. 

राज्य शासनाने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी या योजनेतून दरमहा 1500 रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेसाठी अंदाजे 36000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, लाभार्थ्यांची अचूक पडताळणी न झाल्याने अनेक अपात्र महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे.

योजना पडताळणीचा अहवाल सरकारकडे
प्राप्तिकर विभागाने तयार केलेला बहुप्रतीक्षित अहवाल अखेर राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. या अहवालाच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न, कर भरण्याची स्थिती आणि इतर आर्थिक माहिती तपासण्यात आली आहे. महिला व बालविकास विभाग सध्या या अहवालाचा सखोल अभ्यास करत आहे.

निवडणुकांनंतर निर्णयाची शक्यता
जिल्हा परिषद निवडणुका संपल्यानंतर या अहवालाच्या आधारे लाभार्थ्यांची नव्याने छाननी केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अपात्र ठरणाऱ्या महिलांची संख्या वाढू शकते.

अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या वाढण्याचे संकेत
आतापर्यंत सुमारे 26.34 लाख महिला या योजनेत अपात्र ठरल्याची माहिती समोर आली आहे. काही महिलांनी एकापेक्षा जास्त वेळा लाभ घेतला, तर काहींचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा जास्त असूनही त्यांनी या योजनेचा फायदा घेतल्याचे आढळले आहे.

हे ही वाचा: महिलांचा उपयोग..; महाराष्ट्रातील तरुणाईला MD चा फास! वेशांतर करत पोलिसांची मोठी कारवाई

सरकारचा पुढील प्लॅन
या योजनेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि केवळ गरजू महिलांनाच लाभ मिळावा यासाठी सरकार आता कडक भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे. येत्या काळात लाडकी बहीण योजनेतून अपात्र महिलांना वगळले जाणार असून, पात्र लाभार्थ्यांवरच लक्ष केंद्रित केले जाईल, असे संकेत मिळत आहेत.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Ladki Bahin YojanaLadki Bahin BeneficiariesLadki Bahin SchemeMarathi batmyaEknath Shunde

