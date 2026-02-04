English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ladki Bahin Yojana Update : लाडक्या बहि‍णींसाठी महत्त्वाची अपडेट! थकीत हप्ता कधी मिळणार?

Ladki Bahin Yojana Installment Update: मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेच्या  नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यांच्या (Chief Minister Ladki Bahin Yojana) हप्त्यांच्या तारखांबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. निवडणूक प्रक्रियेनंतर महिलांना एक महत्त्वाची भेट दिली जाणार आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 4, 2026, 06:23 PM IST
Ladki Bahin Yojana Installment Update: महाराष्ट्राच्या महायुती सरकारने सुरू केलेली "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना" ही राज्यातील लाखो महिलांसाठी आर्थिक बळकटीचा पाया बनली आहे. या योजनेअंतर्गत, पात्र महिलांना दरमहा ₹१,५०० मिळतात. नोव्हेंबर महिन्याची रक्कम अद्याप त्यांच्या खात्यात जमा न झाल्याने, लाभार्थी महिलांना पैसे कधी मिळतील असा प्रश्न पडला आहे. या संदर्भात आता एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.

नोव्हेंबर-डिसेंबरचे पैसे का रखडले?

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री मेरी लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत हप्ते वेळेवर भरण्यास विलंब होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि महापालिका निवडणुका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे नोव्हेंबरचा हप्ता उशिरा झाला. सुरुवातीला असे मानले जात होते की, ही रक्कम 4 डिसेंबरनंतर मिळेल. त्यानंतर काही नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये 20 डिसेंबर रोजी मतदान होणार असल्याने आणि 21 डिसेंबर रोजी मतमोजणी असल्याने, देयकात आणखी विलंब झाला. त्यानंतर महापालिका निवडणुकांमध्ये वेळ गेला. यामुळे तीन महिन्यांचे हप्ते रखडले गेले. 

ई-केवायसी (e-KYC) तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक महिलांचे 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेचे हप्ते रखडले होते. यामुळे महिलांमध्ये असलेला संताप आणि सुरू असलेली पडताळणी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने एक मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. तीन महिन्यांचे हप्ते एकत्र येणार आहेत. ज्या महिलांचे नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी या महिन्यांचे हप्ते प्रलंबित होते, त्यांना आता एकत्रित 4500 रुपये मिळणार आहेत. थकीत लाभार्थ्यांना प्राधान्य दिलं जाणार आहे. ज्या महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण करूनही पैसे मिळाले नव्हते, त्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा केली जाणार आहे.

नियमित लाभार्थ्यांचे काय?

ज्या महिलांना नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचे हप्ते मिळाले आहेत, त्यांना जानेवारी महिन्याचा 1500 रुपयांचा हप्ता नियमितपणे दिला जाईल. घरपोच पडताळणी: अर्जांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी महिला व बालकल्याण विभागातर्फे सध्या पडताळणी प्रक्रिया सुरू असून, पात्र महिलांना या निर्णयामुळे मोठा आधार मिळणार आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ladki Bahin Yojanaलाडकी बहिण योजनाeknath shindeDevendra FadnavisAjit pawar

